Hardheim. (rüb) Triste Flure und Treppenhäuser prägten früher das Bild vieler Krankenhäuser. Doch inzwischen weiß man, dass ein positives Umfeld maßgeblich zur Genesung beitragen kann. Dies ist natürlich auch den Verantwortlichen des Hardheimer Krankenhauses bekannt, und so stieß die Idee von Stefanie Klotzbücher - Verwaltungsmitarbeiterin in Mutterschutz - sofort auf fruchtbaren Boden. Da auch der Gemeindekindergarten "Kindervilla Kunterbunt" gleich mit aufsprang, zieren nun 15 großformatige und farbenfrohe Bilder von Hardheimer Kindergartenkindern die Wände des Krankenhauses und erfreuen Patienten, Besucher und Mitarbeiter gleichermaßen. Die Zeichnungen werden dauerhaft gezeigt, und es ist angedacht, die Ausstellung Zug um Zug zu erweitern.

Werke kleiner Künstler verschönern das Krankenhaus

Am Mittwoch hatte Verwaltungsleiter Ludwig Schön einen Teil der jungen Künstler und ihrer Erzieherinnen Doris Steinbach (Kindergartenleitung), Katharina Hack, Natascha Keller und Anja Summ sowie Initiatorin Stefanie Klotzbücher ins Krankenhaus eingeladen, um ihnen für die Aktion zu danken.

Das Krankenhaus habe lediglich die Rahmen für die Gemälde zur Verfügung gestellt, erklärte Schön und freute sich, dass die Kinder mit so viel Einfallsreichtum und so viel Begeisterung zum Pinsel gegriffen hätten. Er und die Mitarbeiter des Hauses hätten schon zahlreiche positive Rückmeldungen auf die Hingucker in Treppenhaus und Flur bekommen. Ziel sei es nun, die noch nicht berücksichtigten Stationen ebenfalls mit Werken der kleinen Künstler zu schmücken.

"Als die erste Anfrage von Stefanie Klotzbücher kam, waren wir alle gleich dafür, mitzumachen", sagte Steffen Schmid. Schließlich bestehe eine enge Verbindung zwischen dem Krankenhaus und dem Kindergarten: So besuchen die Vorschüler regelmäßig das Haus und nehmen Einblick in die Abläufe, womit auch das Ziel verbunden ist, mögliche Ängste vor dem Krankenhaus und Ärzten abzubauen. Mit der Ausstellung ihrer Kunstwerke habe die Kinder nun eine weitere positive Erinnerung an das Krankenhaus. Wie Doris Steinbach weiter berichtete, wurden die Gemälde gemeinsam in den Gruppen gestaltet - und zwar querbeet von Kindern aller Altersklassen. "Auch die Kleinkindgruppe war mit viel Eifer dabei", ergänzte Erzieherin Natascha Keller.

Als Belohnung für ihr fleißiges Wirken hatte Ludwig Schön bereits vor einigen Wochen für jedes Kind ein Eis in den Kindergarten liefern lassen. Am Mittwoch gab es als Anerkennung noch eine kleine Süßigkeit. Damit ist sichergestellt, dass die Kinder, wenn sie an das Krankenhaus denken, kein Bild einer Spritze vor Augen haben, sondern der Gedanke an ihre schönen Bilder, an eine Süßigkeit und ein leckeres Eis.