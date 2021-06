Pülfringen/Königheim. (dore) Schon seit einigen Jahren wird darüber gestritten, ob die Firma Zeag die weiteren 17 der ursprünglich 19 geplanten Windkraftanlagen in der Gemeinde Königheim bei Pülfringen und Brehmen bauen darf. Mehrere Monate war verhandelt worden, um eine außergerichtliche Einigung zu erreichen, da man nicht weiß, wie das Urteil ausfallen würde, wenn ein Gericht über die von der Zeag eingereichte und aktuell ruhende Normenkontrollklage entscheiden müsste.

Aus diesem Grund suchten die Gemeinde und die Zeag in einer Mediation, die vom Forum Energiedialog Baden-Württemberg geleitet wurde, nach einer Lösung.

Dabei hat eine Verhandlungsgruppe (bestehend aus dem Königheimer Bürgermeister Ludwig Krug, den Gemeinderäten Volker Götzinger, Christian Rapp, Michael Jira, Steffen Rapp, Hans-Peter Scheifele und Heiko Schweizer auf Seiten der Gemeinde sowie Harald Endreß und Alexander Bürkle von der Zeag) einen Kompromissvorschlag erarbeit, der nun vergangene Woche bei einer Informationsveranstaltung im Pülfringer Dorfgemeinschaftshaus vorgestellt wurde.

Bislang wurden zwei von den ursprünglich 19 geplanten Windkraftanlagen gebaut. In den Verhandlungen kam man nun zum Kompromiss, dass elf der bisher angedachten Windkraft-Standorte wegfallen, und sechs der geplanten Anlagen (jeweils drei in Pülfringen und in Brehmen) durch den FNP ermöglicht und noch errichtet werden. Zudem sollen ein oder zwei weitere Windkraftanlagen in Richtung der bereits bestehenden Windparks Külsheim und Dittwar per FNP ermöglicht werden, sofern sie genehmigungsfähig sind. Als Alternative ist ein Solarpark möglich.

Zum Hintergrund: Der Königheimer Gemeinderat hatte 2015 den Flächennutzungsplan (FNP) Windenergie geändert und verhinderte damit, dass die Zeag die ursprünglichen Planungen zur Errichtung von 19 Windkraftanlagen bei Pülfringen und Brehmen vorantreiben konnte. Die Zeag reagierte darauf mit einer Normenkontrollklage gegen den FNP.

Die Verhandlungen nun seien offen, sachlich und ergebnisorientiert geführt worden, erklärte Gemeinderat Heiko Schweizer. "Hauptziel war dabei, die Zahl der bislang geplanten Windräder deutlich zu reduzieren."

Wenn man sich auf Flächen einigen könne und der FNP der Gemeinde dementsprechend in Kraft trete, so werde sich die Zeag an die Absprache halten, so Zeag-Geschäftsführer Harald Endreß.

Wie die Gemeinderäte Michael Jira, Christian Rapp und Volker Götzinger erklärten, habe sich die Verhandlungsgruppe auf acht Anlagen verständigt, damit es wirtschaftlich sei.