Hardheim. (adb) Nach den Migrationsbewegungen von 2015 lebten teilweise bis zu 1000 Asylbewerber in Hardheim, was ein bundesweites Medienecho erzeugte. Doch nicht nur die "Benimmregeln" schafften es in überregionale Zeitungen und das Fernsehen: Die "Zeit" lobte unter anderem den ehrenamtlichen Einsatz vieler Hardheimer als "Improvisation auf höchstem Niveau", nachdem zwei ausgezäunte Gebäude der Carl-Schurz-Kaserne zur bedarfsorientierten Erstaufnahmeeinrichtung für teilweise bis zu 650 Geflüchtete erklärt worden waren und die Gemeinschaftsunterkunft in der ehemaligen Nike-Stellung wöchentlich neue Zuweisungen erhielt. Denn die Welle der Hilfsbereitschaft kannte kaum Grenzen. Doch wie sieht es fünf Jahre später aus?

Die grundsätzliche Lage entspannte sich nach der "heißen" Zeit ab September 2015 – damals kam auf acht Hardheimer rein rechnerisch ein Flüchtling – bereits im Frühjahr 2016 wieder. Zu diesem Zeitpunkt wurde die "Balkan-Route", die bei Migranten als Transitstrecke nach Kontinentaleuropa beliebt war, abgeriegelt. Im März 2016 gab es noch 85 Flüchtlinge in der BEA, zum 1. Oktober 2016 schloss die Einrichtung.

Die Hausaufgabenbetreuung für Flüchtlingskinder erlebt seit Januar eine Renaissance.

Die Aktivitäten und der "runde Tisch" der Helfer, die sich zeitweilig im Zirkel "Hardheim hilft" organisierten, verlagerten sich demnach wieder auf die Gemeinschaftsunterkunft. Die zahlreichen Angebote jedoch schliefen bis auf wenige Ausnahmen mit der Zeit ein, wie Sozialarbeiter Jürgen Graf bekannt gibt. "Weniger Asylbewerber bedeuten weniger Ehrenamtliche und damit weniger Angebote", räumt er ein. Graf war ab 2014 in der Sozialbetreuung tätig und wirkt nach einem rund zweijährigen Intermezzo in der nun wieder geschlossenen Buchener Gemeinschaftsunterkunft seit März 2019 erneut in Hardheim.

Einzelne Angebote wie beispielsweise der Deutschkurs fanden in dieser Zeit durchaus noch statt, auch die Fahrradwerkstätte im Nebengebäude schloss nie ihre Pforten. "Projekte wie der Strickkreis oder Angebote zur Freizeitgestaltung jedoch endeten teils abrupt aufgrund fehlender Besucherzahlen", erläutert Jürgen Graf. Das könne man den ehrenamtlich Engagierten aber keinesfalls verübeln: "Niemand investiert gern Zeit, Liebe und vielleicht auch Geld, um am Ende vor einem leeren Saal zu stehen."

Doch die Flamme der Hilfsbereitschaft lodert weiterhin, wenngleich nicht ganz so stark: Eine Renaissance erlebt seit einem Jahr etwa die tägliche Hausaufgabenbetreuung für die 30 Kinder, die aktuell in der Gemeinschaftsunterkunft leben. Und der dreimal pro Woche abgehaltene Deutschkurs sei "in der Regel sehr gut besucht".

In den zwei Vorbereitungsklassen des Walter-Hohmann-Schulzentrums finden sich laut Konrektorin Elke Stoy derzeit relativ wenige Kinder aus der Gemeinschaftsunterkunft. Neben dem Nachwuchs von Asylbewerberfamilien werden vermehrt Kinder aus dem EU-Ausland auf den Regelunterricht vorbereitet. Zuletzt habe man im Dezember neue Schüler begrüßt. "Sobald eine längere Verweildauer der Flüchtlingskinder in Hardheim absehbar ist, kommen sie zu uns", so Elke Stoy.

In der GU leben dem Landratsamt zufolge aktuell rund 100 Flüchtlinge aus Syrien, Tansania, Gambia, Nigeria, Afghanistan, Türkei, den USA, Togo, dem Irak, Georgien, Guinea, Russland, Kamerun, Tunesien, Sri Lanka und Eritrea. Der älteste Bewohner ist 64 Jahre alt, der jüngste zählt noch kein Jahr. "Wir haben eine theoretische Kapazität von rund 170 Personen", sagt Jürgen Graf. Seit geraumer Zeit gibt es im Durchschnitt etwa zehn Neuzuweisungen pro Monat in Hardheim, was in etwa den Werten des Jahres 2014 entspreche und sich mittelfristig eher nicht verändern werde.