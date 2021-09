Hardheim. (pm) Nachdem 2020 der Wendelinusmarkt in Hardheim wegen Corona ausgefallen ist, ist es in diesem Jahr wieder so weit: Am Sonntag, 17. Oktober, sind Interessierte wieder willkommen, den allseits beliebten Markt zu besuchen. Von 11 bis 18 Uhr gibt es einen Krämermarkt auf dem Schlossplatz, und von 13 bis 18 Uhr ist verkaufsoffener Sonntag.

"Seit mehr als 250 Jahren gibt es den Hardheimer Wendelinusmarkt. Trotz Corona-Pandemie und hohem Risiko für alle Anbieter, dass kurzfristig der Markt nicht wie geplant stattfinden darf, haben sich Gewerbetreibende, Gemeinderat und Verwaltung entschieden, den Markt durchzuführen", erklärt Bürgermeister Volker Rohm.

Auch er freut sich, dass der Markt wieder stattfinden kann. "Nach Monaten voller Einschränkungen und Entbehrungen wollen wir den Besucherinnen und Besuchern einen unterhaltsamen Marktbetrieb auf dem Schlossplatz sowie Angebote im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags bieten. Die teilnehmenden Hardheimer Geschäfte laden dabei zu einem Einkaufsbummel ein."

Und wie sieht es mit den Corona-Maßnahmen aus? "Die dann aktuell gültigen Vorgaben, die zum Schutz vor einer möglichen Ansteckung eingehalten werden müssen, kommen natürlich zum Schutz aller Besucher zur Geltung, doch soll den Menschen in und um Hardheim wieder Mut gemacht werden, nach vorne zu schauen und wieder mit Normalität zu beginnen", so Rohm. "Zwar wird der Markt in diesem Jahr etwas kleiner ausfallen und das Angebot reduzierter sein, dennoch soll der vielseitige Markt nicht seinen Charme verlieren.

Ein Besuch lohnt sich also, wovon auch der Bürgermeister überzeugt ist: "Ich lade die Menschen aus Hardheim und Umgebung herzlich zu einem Besuch des diesjährigen Wendelinusmarkts ein. Nutzen Sie die Möglichkeit zusammenzukommen, sich auszutauschen, gut zu essen und zu trinken und unterstützen Sie dabei die örtlichen Geschäfte und regionalen Marktbetreiber."