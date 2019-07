Das Modell der Ariane-V-Rakete am Hardheimer Ortsausgang erinnert an die Leistungen des in der Erftalgemeinde geborenen Weltraumpioniers Walter Hohmann. Foto: Rüdiger Busch

Von Torsten Englert

Hardheim. Zum 75. Mal jährt sich heute das Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944, und am 21. Juli vor 50 Jahren fand die erste Mondlandung statt. An beiden bedeutenden Ereignissen der Weltgeschichte hat eine Hardheimer Familie großen Anteil. Ohne Dr.-Ing. Walter Hohmann wäre die Mondlandung nicht möglich gewesen, und Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim, der Neffe Walter Hohmanns, hatte eine tragende Rolle beim Hitler-Attentat. In Hardheim kennt zwar jedes Kind den Raumfahrtpionier Walter Hohmann, ansonsten ist er allerdings nur "Insidern" bekannt. Auch Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim ist nur wenigen bekannt - im Gegensatz zu seinem Freund Claus Schenk Graf von Stauffenberg, der als Symbolfigur des Widerstands im Zentrum des Gedenkens des 20. Juli steht.

Die Familie Hohmann lässt sich bis zu Caspar Hohmann (1660-1718) in Cranluken zurückverfolgen. Dr. med. Rudolph Hohmann (1845-1919) war von 1873 bis Juli 1880 praktischer Arzt in Hardheim. In dieser Zeit wurden die drei Kinder Eleonore, Caroline und Walter geboren. Anschließend zog die Familie nach Amorbach, wo Dr. Hohmann als Hofarzt im Fürstenhaus Leiningen tätig war. 1883 siedelte die Familie nach Port Elizabeth in Südafrika um.

Raumfahrtpionier Dr.-Ing. Walter Hohmann, gemalt von Franz Vogel. Repro: Torsten Englert

In Hardheim wusste man lange Zeit nichts von der Geburt und dem Werk Walter Hohmanns, bis anlässlich der ersten Mondlandung am 21. Juli 1969 um 3.56 Uhr (MEZ) der Hardheimer Student Harald Götzelmann einen Zeitungsartikel der Süddeutschen Zeitung an den damaligen Bürgermeister der Gemeinde Hardheim, Kurt Schmider, schickte. Aus diesem Artikel war zu entnehmen, dass der deutsche Ingenieur, der mit seinen Berechnungen die Grundlage für den Flug ins Weltall legte, in Hardheim im Odenwald geboren sein sollte. Heute kennt jedes Kind in Hardheim Walter Hohmann und seine Verdienste um die Raumfahrt. In Hardheim wird an vielen Ecken an den großen Sohn der Gemeinde erinnert, so tragen das Schulzentrum und die Sporthalle seinen Namen, und am Ortseingang macht seit 2012 das neue Raketenmodell der Ariane V auf die Raumfahrtgeschichte Hardheims aufmerksam.

Dr. -Ing. Walter Hohmann (1880-1945) gehört zweifelsfrei zu den großen Raumfahrtpionieren. Seine Idee, mit einem Beiboot auf einem fremden Himmelskörper zu landen, wurde 1969 bei der Landung von Apollo 11 auf dem Mond verwirklicht. Für Wernher von Braun war Hohmanns Buch eine Herausforderung. Die Raumflugbahnen heißen noch heute "Hohmann-Bahnen", und ein Mondkrater auf der Mondrückseite im Mare Orientale wurde ebenfalls nach ihm benannt.

Gedenktafel im Ehrenhof der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Dort ist auch der Name von Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim verewigt. Foto: Volker Hohmann

Seine großen Verdienste um die Weltraumfahrt belegt auch eine Informationstafel im "International Space Hall of Fame" in Alamorgordo, USA. In der "Hall of Fame" sind nur die bedeutendsten Weltraumwissenschaftler verewigt. In Deutschland gibt es eine ständige Sonderausstellung über "Leben und Werk des Raumfahrtpioniers Walter Hohmann" im Erfatal-Museum in Hardheim. Desweiteren tragen die Sternwarten in Essen und in Hardheim den Namen "Walter-Hohmann-Sternwarte". Die letzte große Ehrung fand im Mai 2005 statt, als ein neu entdeckter Kleinplanet nach Walter Hohmann benannt wurde.

Hohmanns älteste Schwester Wilhelmine Eleonore Mertz von Quirnheim (1875-1954) ist die Mutter von Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim (1905-1944), der zum engsten Kreis der Widerstandskämpfer gehörte, die am 20. Juli 1944 ein Attentat auf Adolf Hitler verübten. Er lernte auf der Infanterieschule in Dresden seinen Jahrgangskameraden Claus Schenk Graf von Stauffenberg kennen und freundete sich mit ihm an.

Am 26. Mai 1944 übernahm Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim in Berlin die Funktion als Chef des Stabes im Allgemeinen Heeresamt. Stauffenberg, der dieses Aufgabengebiet bis dahin innegehabt hatte, nun aber zum Stabschef beim Befehlshaber des Ersatzheeres ernannt wurde, arbeitete ihn ein. Er gehörte von diesem Moment an zum engsten Kern der Verschwörer der Bewegung des 20. Juli 1944 und hatte eine der Schlüsselpositionen bei der Organisation des geplanten Staatsstreiches und Aufstands von Teilen des Heeres inne.

Nach dem tragischen Fehlschlag des Attentats auf Hitler wurden die Hauptverantwortlichen Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim, Claus Schenk Graf von Stauffenberg, dessen Adjutant Werner von Haeften und General Olbricht auf Befehl von Generaloberst Fromm noch in der Nacht zum 21. Juli 1944 standrechtlich erschossen. Die Leichen wurden in Uniform auf dem St.-Matthäus-Friedhof begraben. Auf Befehl von Heinrich Himmler wurden die Leichen dann im Morgengrauen exhumiert und verbrannt.

Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim wird in einem Vortrag mit dem Titel "Das Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 und die familiären Wurzeln der am Widerstand beteiligten Familien Mertz von Quirnheim, Korfes und Dieckmann in unserer Region" gewürdigt. Der Vortrag findet am 14. Oktober um 19.30 Uhr im Staatsarchiv Wertheim (Archivverbund Main-Tauber) statt.

Walter Hohmann wird in einem Vortrag mit dem Titel "Wie ein Baden-Württemberger die erste Mondlandung ermöglichte: Weltraumpionier Walter Hohmann aus Hardheim" im Rahmen der Sonderausstellung "Phänomen Universum - Utopie und Wirklichkeit" des Badischen Landesmuseums, Außenstelle Schloss Neuenbürg, gewürdigt. Der Vortrag findet am 21. November um 19 Uhr in Schloss Neuenbürg (Kutscherstube) statt.