Hardheim. (zeg) Drei herausragende Aktive der "Hordemer Wölf" wurden in der Jubiläums-Prunksitzung durch den Narrenring Main-Neckar im Auftrag des Bundes Deutscher Karneval (BDK) geehrt. Für Rudi Malcher und Bernd Spatz (2. und 3. von links) gab es den Verdienstorden des BDK in Gold und für Joachim Egenberger (4. von links) den Verdienstorden in Gold und mit Brillanten bestückt - die höchste Auszeichnung des BDK.