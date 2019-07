Hardheim. (rüb) "Diesen Luxus, alles was ich tue, mit Begeisterung tun zu können, möchte ich noch lange genießen." Das hat Arnold Hollerbach anlässlich seines 65. Geburtstags gesagt. Es war ihm leider nicht vergönnt. Am Montag ist der Hardheimer Unternehmer nach kurzer, schwerer Krankheit, aber doch plötzlich und unerwartet, im Alter von 69 Jahren gestorben. Seine Lebenswerk - der Aufbau einer weltweit tätigen Unternehmensgruppe mit mehr als 500 Beschäftigten und die Gründung einer gemeinnützigen Stiftung für die Menschen in der Region - hat jedoch über seinen Tod hinaus Bestand.

Arnold Hollerbach war nicht nur ein ebenso cleverer wie erfolgreicher Geschäftsmann, ein lebenslustiger Macher und ein Förderer des Sports, sondern er war vor allem ein Mensch, der trotz aller Erfolge seine Wurzeln nie vergessen hat. Die Verantwortung für die beiden Keimzellen seiner Unternehmensgruppe - die Firmen Hollerbach-Bau und Universalprojekt - hatte er bereits anlässlich seines 60. Geburtstags an seine Kinder Antonia und Maximilian abgegeben. Doch das unternehmerische Gestalten war sein Lebenselixier, und so war er als Geschäftsführer der Metallbaufirmen Breitenbach und Schölch bis zuletzt noch im Tagesgeschäft aktiv.

"Die Arbeit ist mein Leben", sagte Hollerbach vor einigen Jahren im Gespräch mit der RNZ. Mit großem Fleiß, bemerkenswertem unternehmerischem Geschick und mit dem Gespür für Design, für den Markt und für die Wünsche des Kunden hat der Selfmademan eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte geschrieben. Sein beruflicher Werdegang begann mit einer Lehre als Bauzeichner bei der Walldürner Firma Ackermann. Es folgte der Besuch der Technischen Oberschule in Stuttgart, und ab 1971 arbeitete er bei der Firma Bermayer in seiner Heimatgemeinde Hardheim.

Im Jahr 1977 machte sich Arnold Hollerbach mit einem Architekturbüro selbstständig, und ein Jahr später gründete er Hollerbach-Bau. Bald darauf bekam das junge Unternehmen Zuwachs in Form der Laden- und Innenausbaufirma Universalprojekt. Seither werden am Firmensitz in der Wielandstraße kreative Konzepte für moderne Einkaufstempel entworfen. Ein Meilenstein auf dem erfolgreichen Weg der Hollerbach-Gruppe war 1990 der Beginn der Zusammenarbeit mit der Parfümerie-Kette Douglas. Wer in den europäischen Metropolen eine Douglas-Filiale betritt, stößt fast immer auf Design und Qualität aus dem Hause Hollerbach. Die Namen weiterer Kunden wie Calvin Klein, Tommy Hilfiger oder Gucci zeugen vom erstklassigen Ruf des Hardheimer Ladenbauers.

"Ich bin stolz, dass ich auf der ganzen Welt Projekte verwirklichen durfte, in den besten Lagen von Metropolen wie Moskau, Prag oder Warschau und für die im Design führenden Unternehmen", sagte Arnold Hollerbach einmal gegenüber der RNZ. Doch auch in der Region hat Arnold Hollerbach mit seiner Unternehmensgruppe in den letzten 40 Jahren markante bauliche Spuren hinterlassen - egal ob im Hochbau, im Ladenbau oder im Stahlbau.

Denn 2008 erweiterte und komplettierte der Unternehmer die Angebotspalette der Hollerbach-Gruppe durch die Übernahme der Stahlbaubetriebe Breitenbach (Miltenberg) und Schölch (Hardheim). 2013 folgte schließlich die Eingliederung des Tiefbauspezialisten E. Müller (vormals Rinschheim).

Auch wenn er in den letzten Jahren im Tagesgeschäft nicht mehr so präsent war und mehr und mehr Verantwortung an seine Kinder Antonia und Maximilian übertragen hat, blieb Arnold Hollerbach immer der von den Mitarbeitern angesehene "Chef" seines Unternehmens. Weitreichende Entscheidungen wurden gemeinsam im Familienkreis besprochen, und so war er seinen Kindern bis zuletzt ein wertvoller Ratgeber.

Dass er nie vergessen hat, wo er herkommt, zeichnete den Unternehmer und den Menschen Arnold Hollerbach aus. Diese Haltung spiegelte sich auch in seinem Engagement als Förderer des Sports, der Vereine und der Jugend wider. Ende der 1980er Jahre begann er, die Fußballer des TV Hardheim zu unterstützen. Und wie immer, wenn Arnold Hollerbach etwas anpackte, ließ der Erfolg nicht lange auf sich warten: Seinem Engagement ist ein 20-jähriger Höhenflug zu verdanken, der den TV Hardheim bis in die Verbandsliga führte und den Fußballfans unvergessene Momente schenkte.

Daneben förderte Hollerbach die Tauberbischofsheimer Fechter, beim Bundesligisten TSG 1889 Hoffenheim hatte er eine Loge angemietet, und er pflegte Freundschaften zu Weggefährten aus der kleinen und der großen Welt des Sports. "Die Parallelen zwischen Sport und Beruf haben mich schon immer fasziniert", bekannte er einmal: Bei beiden habe nur der Erfolg, der Leistung bringt. Diese Erkenntnis und den im Sport beheimateten Teamgeist-Gedanken nannte er als die Grundlagen seines Erfolgs.

Der Träger des Bundesverdienstkreuzes war sich aber auch seiner gesellschaftlichen Verantwortung immer bewusst: ob als Arbeitgeber oder als Gönner und Mäzen. Sein soziales Engagement bündelte er 2010 durch die Gründung der Arnold-Hollerbach-Stiftung. Seither wurden soziale Projekte, Vereine und Einrichtungen in der Region mit einem sechsstelligen Betrag unterstützt.

Arnold Hollerbach war immer bewusst, dass er auf der Sonnenseite des Lebens stand. Aus Dankbarkeit wollte er mit seiner Stiftung anderen davon etwas abgeben. Nun ist er von der Sonnenseite in den Schatten getreten. Seine Familie - Ehefrau Birgit, die Kinder Antonia und Maximilian sowie die beiden Enkelkinder -, seine Weggefährten, seine Freunde, Mitarbeiter und Geschäftspartner trauern um eine echte Persönlichkeit, um einen Mann, der mit seiner Ausstrahlung andere für sich, seine Ideen und seine Ziele begeistern konnte. Deshalb gilt auch in dieser dunklen Stunde die Gewissheit: Arnold Hollerbachs Lebensleistung wirkt weit über seinen Tod hinaus.