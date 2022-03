Hardheim. (RNZ/pm) Obstbäume und Büsche brannten in Hardheim am Donnerstag auf einer Wiese mit einer Fläche von 800 bis 1000 Quadratmetern in der Straße In der Schleid. Gegen 12 Uhr wurde daher die Feuerwehr alarmiert, die den Brand unter Kontrolle bringen konnte. Auch die Polizei war nach eigenen Angaben vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Gemeinde Hardheim teilte außerdem mit, dass im Zuge des Brandeinsatzes der Feuerwehr das Trinkwasser im Hochbehälter Kreuzberg kontaminiert worden sei. Der Hochbehälter wurde vorübergehend vom Netz genommen. Die Versorgung erfolgt vorübergehend über die Niederzone. Zunächst sei durch das Wasserwerk zu chloren. Das Gesundheitsamt habe angeordnet, das Wasser in den betreffenden Bereichen vorerst abzukochen. "Dabei handelt es sich ausdrücklich um eine reine Vorsichtsmaßnahme", so die Gemeinde. Betroffen seien folgende Straßenzüge: Bretzinger Straße (links ab Hausnummer 31, rechts ab Hausnummer 14), Walldürner Straße (links ab Hausnummer 41, rechts Hausnummer 50), Am Kreuzberg, Am Mühlgraben, Ignaz-Schwinn-Straße, Adolf-Seeber-Straße, Gustav-Eirich-Straße, Bahnhofstraße und In der Schleid.

Nach erfolgter Behälterreinigung ergeht eine entsprechende Information. Das Abkochgebot gilt bis zur Entwarnung fort.

Für Rückfragen ist die Gemeindeverwaltung unter Tel. 06283/5820 erreichbar.