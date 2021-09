Hardheim. (kn) In den Dienst einer guten Sache stellten sich am Wochenende die Handballer der ersten Mannschaft des TV Hardheim. Mit zwei Benefizspielen unterstützten sie den an Leukämie erkrankten Milo Schell aus Höpfingen sowie in einem weiteren Benefizspiel die Betroffenen der Hochwasserkatastrophen in Deutschland.

Auch wenn die beiden Partien am Freitagabend gegen den TSV Lohr und einen Tag später gegen Rimpar II recht umkämpft waren, standen letztlich die beiden Sieger bereits vor der Partie fest: Alle Einnahmen aus Eintritt sowie verkauften Speisen und Getränken kamen komplett den Betroffenen zugute.

Erfreulicherweise waren die Ränge in der Walter-Hohmann Halle in Hardheim an beiden Tagen sehr gut gefüllt, und neben der Unterstützung für die gute Sache war die Vorfreude bei den Zuschauern auf die kommende Saison mit Start am ersten Oktoberwochenende riesengroß. Sportlich gesehen musste sich der TVH in der ersten Begegnung gegen den Klassenhöheren TSV Lohr knapp mit 23:22 geschlagen geben, während die zweite Partie am Samstag gegen Rimpar II mit 23:19 an den TV Hardheim ging.