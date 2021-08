Hardheim/Hengstfeld. (pm) Vom 1. August bis zum heutigen Freitag lebten knapp 90 Kinder, 30 Betreuer sowie ein kleines Küchenteam in einer eigens hierfür aufgebauten "Zeltstadt" am Ortsrand von Hengstfeld in der Nähe von Crailsheim. Unter dem Motto "Camp Africa" führte die KjG Hardheim in diesem Jahr wieder ein zwölftägiges Sommerlager durch.

Vor der Abfahrt konnten sich dank einer sehr gelungenen Kooperation alle Kinder im Hardheimer Krankenhaus testen lassen. Neben der Testaktion vor dem Zeltlager sponserte das Krankenhaus Hardheim alle Schnelltests, mit denen die Kinder alle zwei Tage vor Ort während des Lagers durch geschulte Betreuer getestet werden.

Vor dem Lager wurde ein Hygienekonzept erstellt, welches regelmäßige Tests, verschiedene Spülwannen, teilweise Maskenpflicht und vor allem kein Kontakt zu externen Personen beinhaltet.

Die letzten Tage waren sowohl für die Kinder als auch das Team ein absolutes Highlight. Bei Spielen wie der Lagerolympiade, Siedler, "Forest Jump", "Safari Mystery" und noch vielen weiteren abwechslungsreichen Aktivitäten war für Langeweile keine Zeit. Nach so einer langen Zeit ohne Lagerfeuerabende machte das Singen von "Country Roads", "Mein bester Freund" oder "Wir lagern vor Madagaskar" besonders viel Spaß. Am Sonntagnachmittag besuchte Pfarrer Christian Wolff das Lager und hielt einen Gottesdienst am Lagerfeuer ab.

Einen besonders außergewöhnlichen Tag stellte der Montag dar: Gemeinsam mit Heffner Outdoor Events organisierte Lagerleiter Axel Müller einen abenteuerlichen Ausflug nach Künzelsau. Bei sonnigem Wetter fuhren die Kinder begeistert Kanu auf der Kocher und verbrachten anschließend den Tag in der Heffner-Eventscheune Bobachshof mit Aktivitäten wie Indoor-Klettern, Fußball, Trampolinspringen und vielem mehr.

"Das Team der KjG Hardheim freut sich sehr, dass trotz der Corona-Pandemie und den Einschränkungen der Charme des Sommerlagers erhalten blieb", erklärten die Verantwortlichen der KjG Hardheim. Ein Dank der Lagerleitung und des Teams richtet sich an alle, die die Durchführung des "Camp Africa 2021" ermöglicht haben.