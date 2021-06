Hardheim. (dore/rüb) Steven Bundschuh wird zum neuen Schuljahr Schulleiter des Walter-Hohmann-Schulverbunds und damit Nachfolger des langjährigen Rektors Harald Mayer. Dies bestätigte der 34-jährige Höpfinger am Dienstag auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung. Neben Bundschuh hatte sich noch ein zweiter Bewerber um die Stelle beworben. Am Walter-Hohmann-Schulverbund unterrichten aktuell 42 Lehrkräfte insgesamt 438 Schüler.

Steven Bundschuh unterrichtet die Fächer Englisch und Sport. Foto: privat

"Die Hardheimer Schule ist mir eine Lebensaufgabe geworden", berichtet Bundschuh, "deshalb habe ich mich auch um die Stelle beworben." Nicht nur die Schule, sondern auch die Schüler, die Eltern und das Kollegium seien ihm ans Herz gewachsen. "Ich freue ich mich auf meine neue Aufgabe und gehe sie mit viel Tatendrang an." Mit ganzer Kraft wolle er sich dafür einsetzen, dass der Schulstandort Hardheim attraktiv bleibt und noch attraktiver wird und dass die Schüler dort gute Abschlüsse machen können. Einen besonderen Schwerpunkt wolle er auf die Bereiche Medientechnik und Digitalisierung legen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Erfahrungen, welche die Schulen mit Fernunterricht und Homeschooling machen, sei es ihm wichtig, die Schule möglichst widerstandsfähig gegenüber Einflüssen von außen zu machen.

Der 34-jährige Steven Bundschuh ist in Hardheim kein Unbekannter, denn aktuell ist er bereits seit 2016 als Lehrer für Englisch und Sport an der Realschule des Schulverbunds tätig. Fußballinteressierten in der Region dürfte er zudem kein unbeschriebenes Blatt sein, trainiert er doch die erste Herrenmannschaft des TSV Höpfingen.

"Für mich schließt sich ein Kreis", sagt Bundschuh: Zunächst war er Schüler an der Hardheimer Realschule, dann hat er nach seinem Studium in Würzburg in Hardheim sein Referendariat absolviert, trat dann seine Lehrerstelle dort an, und nun wird er an "seiner" Schule Schulleiter.