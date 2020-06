Hardheim. (dore) In Zeiten von Corona nahezu völlig untergegangen ist ein Thema, das zuvor in allen Medien immer wieder sehr präsent war: die Klimakrise. Doch natürlich ist diese Krise durch das Virus nicht einfach verschwunden: Der Klimawandel ist nach wie vor da. Die Bedeutung von umweltfreundlichem Denken und Handeln für die Erde ist durch das alles überstrahlende Corona-Thema nicht gesunken. Umso wichtiger ist es, dass die handelnden Personen von Betrieben dies verinnerlicht haben und umweltfreundlich und nachhaltig produzieren. Einer, dem das besonders am Herzen liegt, ist Frank Müller, Inhaber der Steinemühle in Hardheim.

Das fängt schon beim Getreide für seine Mehle an. Denn das stammt von Bauern aus der Umgebung mit einer Entfernung von rund 30 Kilometern und weniger und wird auch in der Umgebung in Lebensmittelmärkten und an Bäcker verkauft. Kurze Transportwege sind garantiert, die Umwelt wird geschont. Dazu kommt die umweltbewusste Produktion. "Die ist für uns sehr wichtig", sagt der Müller.

Eine von zwei Turbinen der Steinemühle. Sie erzeugen mit dem Wasser der Erfa Energie zur Stromerzeugung für die Mühle. Foto: privat

Er setzt bei der Energieversorgung auf erneuerbare Energien. Zur Stromerzeugung stehen ihm eine Wasserkraftanlage (Baujahr 1939, mehrmals überholt worden, letztmals 2019) und zwei Photovoltaikanlagen zur Verfügung. Das Wasser liefert die Erfa, an der die Steinemühle liegt. Zwei verschieden große Turbinenräder wandeln das Erfawasser in Energie um. "Je nach Wassermenge laufen beide Räder oder nur eines", lässt Müller wissen. Die Wasserkraft erzeuge eine Leistung von durchschnittlich acht Kilowattstunden (kWh) über das Jahr gesehen. Bevor das Wasser der Erfa durch die Turbine läuft, fließt es durch einen Rechen, welcher durch eine automatische Reinigungsanlage sauber gehalten wird.

Ein Ärgernis sei für Müller hier im Sommer oft, dass Leute ihren Heckenschnitt in die Erfa werfen würden und er immer wieder selbst das Grünzeug aus dem Bach und vom Rechenreiniger entfernen müsse. "Grüngut gehört auf den Grüngutplatz und nicht in die Erfa", sagt Müller berechtigterweise.

Weitere Energie erzeugen zwei Photovoltaikanlagen, eine ist auf dem Lagergebäude, die andere auf dem Hausdach von Frank Müller angebracht. "Sie haben eine durchschnittliche Jahresleistung von 24 Kilowattstunden", so Müller. Die Photovoltaikanlagen besitzt er seit 2004. Die Stromnutzung läuft hier noch über die im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgehaltene Förderung, die Einspeisevergütung. Diese läuft über 20 Jahre. Das bedeutet, dass Frank Müller 20 Jahre lang den über die Photovoltaikanlagen erzeugten Strom ins öffentliche Stromnetz abgibt. Dafür bekommt er eine Vergütung. Gleichzeitig kauft Müller noch bis 2024 so viel Strom hinzu, wie nötig ist, um seine Mühle zu betreiben. "Ab 2024 kann ich den Strom, den die Photovoltaikanlagen liefern, dann selbst nutzen", erklärt Müller. Ab 2024 werde der Energiebedarf seiner Mühle zu wesentlichen Teilen über die eigenen regenerativen Energien gedeckt.

Umweltfreundlich ist aber nicht nur die Stromerzeugung bei der Steinemühle, sondern auch die Heizung. Die wird durch eine Wärmepumpe betrieben. Die Funktionsweise erklärte uns Daniel Link von der Firma Heizung und Sanitär Link aus Hardheim, die die Wärmepumpe 2017 installiert hat. "Die Wärmepumpe nutzt das Wasser der Erfa, das mit einer Geschwindigkeit von 1000 Litern pro Sekunde durch den Mühlgraben läuft, als Wärmequelle", so Link. Um zu laufen, brauche die Wärmepumpe ein Kilowatt an Strom vom externen Energieerzeuger.

Durch die Wasserenergie in Verbindung mit der Wärmepumpe würden die vier- bis fünffache Leistung, sprich vier bis fünf Kilowatt, daraus. Der Wirkungsgrad des Wasserwärmetauschers übersteige hier sogar den einer Erdbohrung."Damit kann Frank sein gesamtes Mühlengelände samt Wohnhaus beheizen", betont Link. Und das umweltfreundlich, ohne Kohlenstoffdioxid in die Luft zu blasen oder Öl zu verbrauchen.