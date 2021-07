Schweinberg. (adb) Freiflächen-Fotovoltaikanlagen waren das dominierende Thema der am Freitag in der Turnhalle abgehaltenen Informationsveranstaltung des Schweinberger Ortschaftsrats. Drei Projektierer, die aus der Region kommen bzw. auch solche, die bundesweit agieren, stellten dem interessierten Publikum ihre Konzepte vor. Moderiert wurde der Abend von Ortsvorsteher Dieter Elbert.

Christian Schmitt und Michael Schneider präsentierten das Projekt der Firma EKS-Solartechnik. Freiflächen-Fotovoltaikanlagen böten sich aufgrund des Ausstiegs aus Atomenergie und Kohleverstromung, der Energiewende und dem benötigten Zuwachs an Erneuerbaren Energien an. "Freiflächen-Fotovoltaik hat die geringsten Stromgestehungskosten (umfassen alle Kosten, die für die Erzeugung von Strom durch die erneuerbaren Energien auftreten,Anm. d. Red.)", betonte Schneider. Das Projektgebiet umfasse drei Grundstücke unweit des Kompostwerks zwischen Schweinberg und Pülfringen auf insgesamt rund 2,9 Hektar Flächen. Die Höchstleistung läge bei 2800 KWp (Kilowatt-Peak) und die Anlage könne drei Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr liefern – und so 700 Haushalte mit Strom versorgen. Ein möglicher Rückbau sein kein Problem, da sich die Grundstücke im Besitz eines Projektbeteiligten befinden.

Einen weiteren Anfahrtsweg hatte Martin Bichler (Energiebauern GmbH) aus dem bayrischen Sielenbach, der bereits in Weikerstetten eine Anlage plant. Er verwies auf ein Sondergebiet von 6,6 Hektar und die im Ganzen neun Quadratmeter große Gesamtfläche auch in direkter Nähe des Kompostwerks. Die Standortwahl begründete er mit dem "hervorragend für Freiflächen-Fotovoltaikanlagen geeigneten Landschaftsbild". Die nach Süden ausgerichteten Solarmodule würden eine Höhe von etwa 3,5 Metern erreichen. "Rückbausicherheit ist gegeben, weil jedes einzelne Teil demontiert werden kann", betonte er. Noch nicht klar definiert sei der Einspeisepunkt, doch könne man hier über eine Zusammenlegung mit dem Weikerstetter Standort nachdenken. Bichler zeigte sich investitionsfreudig: "Ein Bebauungsplan könnte bereits Ende 2021 feststehen."

Als Projektleiter der Juwi-Gruppe informierte schließlich Thomas Bozyk über das 22 Hektar große, 600 Meter von Schweinberg entfernte Gebiet im Bereich "Lämmerberg/Klesbuckel" (gesamte Grundstücksfläche mit Gemeindeweg). Hierbei handele es sich um Flächen im landwirtschaftlich benachteiligten Gebiet, die in fünf verschiedenen, bis zu 20,6 Hektar (Fläche der Fotovoltaikanlagen ohne Gemeindeweg) großen Varianten nutzbar seien, mit und ohne Gemeindeweg ausgewiesen werden können und sich auf zwei Grundstücke konzentrieren. Je nach Größe können bis zu 25 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugt werden. "Wenn man noch im dritten Quartal 2021 den Aufstellungsbeschluss einreicht, könnte es schon zwei Jahre später losgehen", prognostizierte Bozyk.

So unterschiedlich die Vorschläge hinsichtlich ihrer Größe und ihrer Standorte waren, wurde doch ein roter Faden erkennbar, der sich mit dem Bestreben um lokale und regionale Wertschöpfungsketten inklusive der Gewerbesteuerabgabe vor Ort durch alle Vorhaben zog. Auch die Einhaltung der Standortkriterien zugunsten der Lebensqualität vor Ort – mit Abstand von mindestens 400 Metern zur Ortsbebauung und zu einem möglichst nicht einsehbaren Standort der Anlagen sowie dem Verzicht oberirdischer Leitungen – spielte bei allen drei Vorstellungen eine große Rolle.

Und auch das strikte Einhalten sämtlicher Vorgaben zu Natur- und Artenschutz mit extensivem, artenreichem Grünland sei gegeben.

Letzteres könne auch unter Hinzunahme von an anderer Stelle einzulösenden Ökopunkten vorstellbar sein. Ebenso seien Bürgerbeteiligungen denkbar – nötigenfalls mit örtlicher Begrenzung ausschließlich auf die Einwohner Schweinbergs.

Ein Beschluss wurde am Freitag noch nicht gefällt – der Abend verfolgte den reinen Zweck der Information. Nachdem Dieter Elbert allen Referenten und den Zuhörern aus der Ortsgemeinschaft seinen Dank ausgesprochen hatte, bezeichnete er die Vorhaben als "nicht privilegierte Ansichtserklärungen" und verwies auf "anstehende Beratungen", nach denen der Ortschaftsrat eine Beschlussempfehlung abgeben werde, in die auch das Meinungsbild der Bevölkerung mit einfließe.

Die im Kriterienkatalog der Gemeinde Hardheim festgehaltene Maximalfläche von 15 Hektar sei zwar vordergründig Maßregel, doch sei man "am Ende innerhalb gewisser Grenzen flexibel", so Elbert.