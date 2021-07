Hardheim. (dore) Während die Schüler schon auf die Sommerferien hinfiebern, laufen im Trakt 300 des Walter-Hohmann-Schulverbunds in Hardheim die Sanierungsarbeiten weiterhin auf Hochtouren. Mehr als eine halbe Million Euro investiert die Gemeinde Hardheim in die Sanierung des Gebäudes links des Haupteingangs: Die Gänge wurden bereits komplett entkernt, neue Böden verlegt, die Toilettenanlagen und die Klassenräume werden komplett modernisiert, und die Gemeindebücherei zieht in neue Räumlichkeiten im Untergeschoss des Trakts 300. Die RNZ machte sich am Mittwochmorgen zusammen mit Bauamtsleiter Daniel Emmenecker vor Ort ein Bild zum aktuellen Stand der Arbeiten.

Gut fortgeschritten sind bereits die Arbeiten in den Gängen und in den fünf Klassenzimmern, wovon vier im oberen Stockwerk und eins im unteren saniert werden. Im April wurde mit den Entkernungsarbeiten begonnen. Mittlerweile sind die Böden in den Gängen und Klassenzimmern komplett verlegt, die Beleuchtung wurde komplett auf LED umgestellt, Decke, Wände (in einem freundlichen Grünton gestrichen) und die komplette Elektroausstattung wurden neu gemacht. "Außerdem haben wir auf den Schallschutz bei den Deckenplatten erhöhten Wert gelegt", lässt Emmenecker wissen.

Mit dem Baufortschritt sei man seitens der Gemeinde soweit zufrieden. "Wir sind guter Dinge, dass die großen Umbaumaßnahmen in den fünf Klassenzimmern zum Ferienbeginn im Wesentlichen beendet sind." Das Bauen im Bestand bringe immer wieder Überraschungen mit sich, und so seien alle Beteiligten stark gefordert, um alles erfolgreich abschließen zu können. "Wir haben aber engagierte Planer, zuverlässige Firmen und mit Ralf Gress einen erfahrenen Hausmeister, der als Baustellenleiter vor Ort fungiert", so Emmenecker.

Schwierigkeiten habe es bei der Vergabe der Gewerke Elektro- und Fliesenarbeiten gegeben, die man erst im zweiten Schritt habe vergeben können, informiert der Bauamtsleiter. "In den Klassenzimmern müssen jetzt noch die Heizköpfer und Lampen angebracht, die Kabelkanäle eingebaut und die Waschbecken aufgehängt werden." Und dann fehlen da noch die Türen für die fünf Klassenzimmer und die Toilettenanlagen. Die hätten eigentlichen in den Sommerferien eingebaut werden sollen, so Emmenecker. Doch wegen Lieferschwierigkeiten des Holzwerkstoffs der Türen werde sich das um vier Wochen verzögern. "Plan ist nun, dass sie Ende September eingebaut werden."

Dann hat aber das neue Schuljahr schon begonnen. Die Schulleitung sei informiert worden, und man finde eine Lösung, wie man die etwa zwei Wochen bis zur endgültigen Fertigstellung überbrücken könne, erklärt Emmenecker. "Ansonsten hatten wir aber bislang Glück gehabt was Lieferschwierigkeiten von Baumaterial betrifft. Wir haben relativ früh und zeitnah bestellt."

Nach Abschluss der Arbeiten im schulischen Bereich soll in den Herbstferien dann die Gemeindebücherei in ihre neuen Räumlichkeiten im Untergeschoss des Trakts 300 ziehen. "Leseratten" haben dann deutlich mehr Platz, um in neuen Büchern zu schmökern – mehr als doppelt so viel, wie in den alten Räumen. Es sollen helle, lichtdurchflutete Räume mit orangefarbenem Anstrich werden, wie die RNZ beim Vororttermin erfuhr.