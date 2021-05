Nach sieben Monaten Corona-Zwangspause steht Monika „Moni“ Vollmann endlich wieder am Zapfhahn: Seit Donnerstag hat die Wirtin ihre Kneipe in der Wertheimer Straße 29 in Hardheim geöffnet. Foto: D. Rechner

Hardheim. (dore) "Ich habe hinter der Theke gestanden, die Arme hochgerissen und gerufen: Ich bin wieder hier, in meinem Revier." Nach sieben Monaten Corona-Lockdown kann Monika "Moni" Vollmann endlich wieder das machen, was sie am liebsten tut: Den Gästen in ihrer Kneipe Bier ausschenken, sich mit ihnen unterhalten, Musik aufdrehen. In "Monis kleine Kneipe" ist seit Donnerstag wieder Leben eingekehrt. Ihre Kneipe und ihre Gäste sind für Moni wiederum ihr Leben, wie sie selbst im Gespräch mit der RNZ sagt.

Während andere Gastronomen über Zurückhaltung bei den Gästen klagen, war der Start für Moni vielversprechend: Sehr schön sei es am Donnerstag gewesen, erzählt sie. "Vom frühen Abend bis zum Ende um 21 Uhr waren so viele Gäste da, wie momentan erlaubt sind. Ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass es so gut läuft." Pro 2,5 Quadratmeter ein Gast, so lauten die aktuellen Vorgaben, an die sich die Gastronomen zu halten haben. 13 Gäste waren ab 17 Uhr da, nachmittags bei ihrer Tochter Katja ein paar weniger. Vor allem wegen der Regelung, dass Gäste nur mit einem negativen Schnelltest, wenn sie einen vollständigen Impfschutz haben oder von Corona genesen sind, Zutritt ins Lokal erhalten, war Moni überrascht über den Zuspruch zum Start.

Zuvor habe sie schon die Befürchtung gehabt, "dass weniger Leute kommen". "Ob man sich für ein paar Bier in der Kneipe immer extra testen lässt, da bin ich schon skeptisch. Zum Essen gehen im Restaurant macht man das vielleicht eher", hatte Moni noch am Mittwoch der RNZ gesagt. Doch ihre Bedenken haben sich zumindest am ersten Tag nicht bewahrheitet, auf ihre treuen Stammgäste ist eben Verlass.

Die 74-Jährige ist froh, dass eine "fürchterliche Zeit", wie sie über den jüngsten Lockdown sagt, vorbei ist. "Meine Gäste sind meine Familie. Hier ist man per du, Alt und Jung kommen zusammen", betont Moni. Über 40 Jahre ist schon sie in der Gastronomie tätig, seit Januar 2014 leitet sie "Monis kleine Kneipe" in Hardheim. "Ich wollte immer nur Gastronomin sein."

Damit wird wohl jedem, der sie nicht schon persönlich kennt, klar, welche Bedeutung ihre Kneipe für die sympathische Wirtin hat, und wie schwierig die vergangenen Monaten für sie gewesen sein müssen. Ihre kleine Kneipe, die Gäste, Spaß, Unterhaltung, das habe ihr unendlich gefehlt. "Ich wohne alleine, die Gesellschaft fehlt, zwischendurch wird man da schon sehr traurig." Während die meisten Speisegaststätten einen "To go"-Service angeboten haben, sei die Situation für sie eine andere gewesen: "Meine Kneipe ist eine Raucherkneipe, ich schenke hier nur Getränke aus, Essen gibt es nicht." Nachvollziehbar sagt sie: "Was hätte ich machen sollen? Bier zum Mitnehmen, wer hätte das denn angenommen? Das hätte sich wohl nicht gelohnt."

Von ihren vielen Stammgästen habe sie aber viel Zuspruch in dieser Zeit erhalten, viele hätten ihr auf Whatsapp geschrieben und immer wieder gefragt, wie es ihr gehe und wann sie denn wieder aufmachen dürfe. "Auch ihnen hat die Kneipe sehr gefehlt", berichtet Moni.

Eine dauerhafte Schließung sei für sie nie in Frage gekommen. Und ihre Gäste wüssten auch, wie wichtig ihr die Kneipe sei: "Wenn ich schonmal erzählt habe, ich höre vielleicht bald mal auf, haben sie gesagt: Moni, du kannst doch nicht ohne die Kneipe." Und sie hätten auch recht, wie sie zugibt: "Ich habe schon öfter gesagt: ,Wenn ich irgendwann das Zeitliche segne, dann will ich hinter der Theke beim Bier zapfen umfallen.‘"

Sie hofft nun erstmal, dass die Zeit der Schließung nun auch dauerhaft vorbei ist. Ihre größte Angst im Hinterkopf sei, dass die Coronazahlen wieder hochgehen und sie wieder schließen müsse. So weit will sie aber jetzt erstmal nicht denken. Sie freut sich auf die kommende Zeit mit ihren Gästen, auch wenn sie ihre Kneipe wegen den Corona-Regelungen schon um 21 Uhr schließen muss und die Gäste sich immer extra testen lassen müssen. Sonst habe sie meist bis zur Sperrstunde deutlich nach Mitternacht offen gehabt. Auch die Gäste hätten sicher Lust, mal wieder lange in "Monis kleiner Kneipe" zu feiern. "Mir wäre es tausend Mal lieber, wenn es anders wäre als mit den Regeln momentan. Aber wir müssen uns dran halten, müssen da durchkommen und dann wird es auch irgendwann wieder besser werden."

Info: Öffnungszeiten (coronabedingt): Montag, Donnerstag und Freitag von 14 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 21 Uhr, Ruhetage wie gewohnt Dienstag und Mittwoch.