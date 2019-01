Hardheim-Schweinberg. (rnz) Noch unbekannt ist die Ursache eines Brandes, wegen dem die Freiwilligen Feuerwehren Hardheim und Schweinberg am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr zur Kompostieranlage in der Königheimer Straße in Schweinberg ausrücken musten. Dort war ein Komposthaufen in Brand geraten. Dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Sachschaden entstand nach derzeitigem Kenntnisstand keiner. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit acht Fahrzeugen sowie vier Helfer-vor-Ort-Rettungskräfte im Einsatz. Der Einsatz dauert bis circa 5.15 Uhr.

Beamte des Polizeipostens Hardheim versuchen nun die Entstehung des Feuers zu klären. Brandstiftung wird nach RNZ-Informationen nicht ausgeschlossen Zeugen werden unter Tel. 06283/50540 um Hinweise gebeten.