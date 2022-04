Hardheim. (dore) Ein weiterer Schritt für die Erweiterung des Baugebiets "Trieb II" im Norden Hardheims ist getan: Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am Montagabend in der Aula des Walter-Hohmann-Schulverbunds einstimmig für die Vergabe der Erschließungsarbeiten an die Firma Konrad Bau aus Gerlachsheim (Kostenpunkt: 1.031.492 Euro).

"Wir haben vor drei, vier Monaten schon die Ingenieurleistungen für die Erweiterung des Baugebiets ,Trieb II‘ vergeben", sagte Bauamtsleiter Daniel Emmenecker eingangs. Das Ingenieurbüro IBU aus Tauberbischofsheim habe dann die Tiefbau- und Straßenbauarbeiten für den zweiten Bauabschnitt öffentlich ausgeschrieben.

Die Gemeinde müsse der Nachfrage an Bauplätzen im Kernort gerecht werden, erklärte Emmenecker: "Derzeit liegen dem Bauamt zwischen 15 und 20 unverbindliche Interessensbekundungen vor." Mit der Erweiterung des Baugebiets "Trieb II" sei vorgesehen, 22 Bauplätze im allgemeinen Wohngebiet und fünf Bauplätze im Mischgebiet, die sich auch für eine Mehrfamilienhausbebauung eignen, zu schaffen.

Für die Erschließungsarbeiten seien sechs Angebote eingegangen. Das günstigste Angebot habe die Firma Konrad Bau aus Gerlachsheim, die bereits den ersten Bauabschnitt erschlossen habe, unterbreitet. Die Arbeiten sollen laut Emmenecker im Juli beginnen und je nach Witterungslage nach vier Monaten abgeschlossen sein. Der Plan sei, Ende des Jahres bzw. spätestens Anfang 2023 in die Vermarktung gehen zu können.

Gemeinderat Manuel Difloe mahnte, dass man frühzeitig darüber nachdenken solle, wie die Vermarktung der Bauplätze erfolgen solle. Bürgermeister Volker Rohm versicherte hierzu: "Wir werden uns frühzeitig in einem Katalog auf eine Entscheidungsschiene festlegen und diese auch transparent nach außen geben, sodass jeder weiß, woran er ist."

Gemeinderäte fragten nach

Hardheim. (dore) Zum Ende der Gemeinderatssitzung am Montag gab es einige Anregungen der Gemeinderäte. Die RNZ hat die wichtigsten zusammengefasst.

Manuel Difloe thematisierte ein Schlagloch am Kreuzungsbereich Wertheimer Straße/Walldürner Straße (Ecke an der Volksbank): "Ich bin von zwei Motorradfahrern angesprochen worden, ob man da was machen kann, weil das wohl sehr gefährlich in dieser Kurve für sie ist." Bauamtsleiter Daniel Emmenecker sicherte zu, den Sachverhalt an das Straßenbauamt weiterzugeben. Julia Göth sagte: "Ich bin von Anwohnern aus der Stein- und Holzgasse angesprochen worden, ob man in dem Bereich nicht mal eine 30er-Zone überdenken könnte." Bürgermeister Rohm und Bauamtsleiter Daniel Emmenecker entgegneten, dass der Bereich normalerweise als 30er-Zone ausgewiesen sein müsste. Man werde das überprüfen, und falls es nur an dem fehlenden Schild liege, sei dies kein Problem, so Rohm. Klaus Kreßner erkundigte sich, ob wegen des am 9. Mai beginnenden Baus des Regenüberlaufbeckens beim "Trieb II" eine Information an die Anwohner wegen einer möglichen Straßensperrung verschickt werde. "Sobald wir da etwas auf dem Tisch haben, werden wir es über die Medien bekannt geben", antwortete Emmenecker.

Schweinbergs Ortsvorsteher Dieter Elbert wollte wissen, wann die Maßnahme für die Netzversorgung im Neubaugebiet in Schweinberg vollzogen werde. Bauamtsleiter Emmenecker informierte dazu: "Es müsste diese Woche losgehen." Hintergrund sei, dass einige Bewohner dort seit einem Dreivierteljahr kein Internet bzw. Telefonanschluss hätten. Die Verwaltung habe sich dafür eingesetzt, dass das endlich gemacht werde.