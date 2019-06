Hardheim. (rüb) Mit Lob, Dank und Präsenten wurde Bauhofleiter Markus Alter in der Gemeinderatssitzung am Montag verabschiedet. Wie bereits berichtet, verlässt der 46-Jährige zum Monatsende die Gemeinde. Aus privaten Gründen zieht es ihn in die österreichischen Alpen, wo er zum 1. Juli die Stelle des Bauhofleiters im bekannten Urlaubsort Saalbach-Hinterglemm antreten wird.

Bürgermeister Volker Rohm ließ den beruflichen Lebensweg Alters passieren: Von 1988 bis 1991 lernte der gebürtige Seckacher bei der Firma Lintz und Hinninger in Mosbach den Beruf des Maurers. In seinem Ausbildungsbetrieb arbeitete er von 1991 bis 2005 als Maurergeselle und später als Vorarbeiter, ehe ihn der Ruf der Gemeinde Hardheim ereilte: Am 1. April 2015 trat er die Nachfolge von Willibald Fürst als Leiter des Gemeindebauhofs an.

Eine Vielzahl an Tätigkeiten und Einsatzgebieten habe seine neue Aufgabe umfasst, verdeutlichte Rohm: von der Unterhaltung von Gehwegen und Straßen über den Winterdienst bis zur Pflege der Spielplätze. Markus Alter habe Führungsverantwortung übernommen, sich mit seinen vielfältigen Kenntnissen zum Wohle der Gemeinde eingebracht und den Bürgern immer als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung gestanden.

Der Bürgermeister hob die fruchtbare Zusammenarbeit des Bauhofleiters mit dem Bauamt heraus, würdigte sein Engagement im Personalrat und beleuchtete scherzhaft Alters "Sprachfehler": "Du konntest nicht nein sagen!" Im Namen aller Mitarbeiter dankte Rohm für das Geleistete und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft: "Servus Markus, schön, dass Du bei uns warst!"

Markus Alter erinnerte an seinen ersten Tag im neuen Amt: "Ich war schockiert von den ersten Eindrücken!" Der Bauhof sei damals alles andere als zeitgemäß gewesen. Mit dem Neubau habe die Gemeinde aber kurz darauf ideale Bedingungen für die Beschäftigten geschaffen. Alter dankte dem Gemeinderat für so manche fruchtbare Diskussion und für die Unterstützung: "Wir haben die Gemeinde gemeinsam vorangebracht!" Wie zuvor Bürgermeister Rohm überreichte auch Manfred Böhrer im Namen der SPD-Bürgerliste ein Präsent.

Wer Alters Nachfolge antreten wird, ist noch nicht entschieden: Die Stelle ist ausgeschrieben.