Der Biber hat am Riedbach mehrere Dämme errichtet und so kleine Teiche angestaut, die als Lebensraum für Fische, Libellen und Eisvögel dienen. Foto: Janek Mayer

Hardheim. (jam) "Eigentlich ist es ein Wunder, dass wir uns heute hier über den Biber unterhalten können." Martin Kuhnt, einer der drei Biberbeauftragten des Neckar-Odenwald-Kreises, machte am Freitag bei der abschließenden Station der RNZ-Sommertour am Riedbach in Hardheim keinen Hehl daraus, dass er die Rückkehr des größten europäischen Nagetiers als phänomenalen Erfolg des Artenschutzes ansieht. Für die RNZ-Leser hielt Kuhnt neben Informationen zur Historie vor allem Wissenswertes rund um die Biologie und die enorme Gestaltungskraft der scheuen, aber wehrhaften Tiere bereit.

Schätzungsweise 100 Millionen Biber bevölkerten einst die Flusslandschaften Europas und in Teilen Vorderasiens. Doch ihr dichtes Fell und der Umstand, dass die Kirche den Biber aufgrund seines Aussehens und Verhaltens als Fisch einstufte und sein Fleisch somit vor allem während der Fastenzeit sehr begehrt war, läuteten im Mittelalter ihren Niedergang ein. Weil dem Bibergeil, einem moschusartigen Sekret des Nagetiers, zudem noch magische Heilkraft zugeschrieben wurde, war der Biber im 19. Jahrhundert in Europa fast komplett ausgerottet. Tatsächlich – darauf wies der Biberbeauftragte bei seiner Tour hin – ist das Bibergeil reich an Salizylsäure, dem aktiven Hauptbestandteil von Aspirin, weil dieser Wirkstoff reichlich in Weidenrinde vorkommt. Darum wagte Kuhnt mit einem Schmunzeln die steile These: "Ein Biber hat niemals Kopfschmerzen!"

Die großflächige Ausrottung bereitete dagegen zahlreichen Tierschützern des 20. Jahrhunderts ebensolche Kopfschmerzen. "Am Tiefpunkt gab es schätzungsweise nur noch 1200 Biber in Europa und Asien – eigentlich zu wenig für den Fortbestand." Doch strenge Naturschutzgesetze und Renaturierungsprojekte erlaubten es dem Biber, viele Lebensräume zurückzuerobern und eine tierische Erfolgsgeschichte zu schreiben. Aktuell gibt es wieder rund 150 Biber im Neckar-Odenwald-Kreis, 35.000 in Deutschland und etwa 1,5 Millionen in Europa und Vorderasien.

Martin Kuhnt deutet auf eine Mittelburg, einen Biberbau. Im kleinen Bild in der Artikelmitte zeigt er Biberspuren im ausgetrockneten Bett des Riedbachs. Foto: Janek Mayer

Damit, das ist Kuhnt wichtig, sei man aber "noch weit von einer Invasion der Biber entfernt". Denn – und das schwingt in der Bestellung von Martin Kuhnt als Teil des Bibermanagements mit – die Rückkehr des Landschaftsgestalters sorgt nicht bei jedermann für Freude. Dass das einst weit verbreitete Nagetier nun wieder mit seinen Dämmen Bäche aufstaut, Wiesen und Äcker unter Wasser setzt und zum Teil sogar angrenzende Straßen untertunnelt, birgt jede Menge Konfliktpotenzial. In solchen Fällen dienen die Biberbeauftragten als lokale Ansprechpartner und vermitteln zwischen dem Regierungspräsidium und den Betroffenen.

"Über den Biber hört man viel Negatives, aber man sollte unvoreingenommen an dieses Tier herangehen", lautete Kuhnts Appell an die RNZ-Leser. Es gebe nur wenig Flächen (natürlich allesamt an Wasserwegen), die sich überhaupt als Biberrevier eignen. Um diese zu finden, legen Jungtiere bis zu 100 Kilometer zurück – im Schnitt sind es Kuhnt zufolge etwa 40 Kilometer. Dabei lassen sie sich weder von Lärm noch schlechter Wasserqualität abschrecken. So gebe es in Walldürn einen Biber direkt an der B27. "Der war in seinem ersten Leben bestimmt Fernfahrer", scherzte Kuhnt.

Georg Ernst aus Obrigheim begutachtet einen Maiskolben, den ein Biber abgenagt hat. Foto: Janek Mayer

Wie umfangreich die fleißigen Tiere in ihren ausgewählten Revieren schließlich ans Werk gehen, um die Landschaft ihren Bedürfnissen optimal anzupassen, zeigt der Riedbach eindrucksvoll. Die Nagetiere haben das schmale Gewässer an mehreren Stellen zu sogenannten Biberteichen aufgestaut, indem sie Dämme aus Holz errichtet und diese mit Schlamm und Gras von der Uferböschung abgedichtet haben. Darin tummelt sich trotz Trockenheit die junge Fischbrut, Libellen fühlen sich pudelwohl, und Eisvögel machen Jagd auf beide. "Der Biber ist eine Schlüsselart: Er erschafft mit seiner enormen Gestaltungskraft wertvolle Biotope", erklärte Kuhnt.

Der Biber selbst braucht die Wassertiefe von 60 bis 70 Zentimetern, um Nahrungsquellen zu erschließen und sich zu verstecken. "Er weiß ja nicht, dass seine natürlichen Feinde wie Wolf und Bär gar nicht da sind", so der Experte. Doch auch ohne diese Fressfeinde liegt es in der Natur des nachtaktiven Tiers, sich möglichst unter Wasser oder unter der Erde aufzuhalten und fortzubewegen. So gleiten Biber, bei denen zu diesem Zweck Nase, Augen und Ohren auf einer Linie dicht über dem Wasser liegen, im Schutz der Dunkelheit durch die aufgestauten Teiche, um unerkannt zu ihren Leibspeisen am Rand des Riedbachs zu kommen. Dort gibt es zum Beispiel Mädesüß, aber auch die Rinde von Weiden und Pappeln steht auf dem Speiseplan.

Foto: Janek Mayer

Zusätzlich offenbart das Hardheimer Biberrevier, wie die Tiere wohnen. Vorzugsweise graben sie sich unter Wasser eine Röhre ins Ufer, die in den trockenen Biberkessel führt. Sie erschaffen also im Uferbereich Hohlräume. Da der Riedbach recht niedrig eingeschnitten ist, reicht dort der Platz nicht aus, um solche Erdburgen zu errichten: Die Hardheimer Biber stoßen beim Errichten des Kessels regelmäßig an die frische Luft. Deshalb bauen sie sogenannte Mittelburgen, die nach oben hin mit Ästen überdeckt und mit Schlamm abgedichtet sind. Den Teilnehmern der Sommertour präsentierte Kuhnt sowohl fertiggestellte als auch im Bau befindliche oder aufgegebene Mittelburgen. Er warnte aber zeitgleich vor der Gefahr, im Uferbereich einzubrechen. Nicht genutzte Löcher lassen die Biberbeauftragten daher nach zwei Wochen schließen.

Für Privatpersonen sind solche Eingriffe in die Lebensstätten des Bibers dagegen verboten, Eingriffe in die Dämme sind nur nach Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde oder den Biberbeauftragten erlaubt. Generell gilt: Es ist verboten, dem Biber nachzustellen, ihn zu fangen, zu verletzen, zu töten, erheblich zu stören oder seine Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören. Wer also heute noch rund um die Osterzeit mit Einfallsreichtum die strengen Fastenvorschriften umgehen möchte, beißt sich am Biber die Zähne aus: "Biberfleisch kann man zwar essen, man darf es in Deutschland aber nicht", betont Martin Kuhnt.