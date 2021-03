Hardheim. (pm/dore) Die Entwicklung des Bauprojekts Erfapark in Hardheim schreitet voran: Die Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt, die die Gewerbe- und Wohnimmobilie bereits von drei Jahren erworben hat, verhandelt mit mehreren potenziellen Mietern für die Gewerbeflächen im Erdgeschoss. "Wir sprechen aktuell mit Drogerieketten, Textileinzelhändlern und Gastronomen, die den neuen Erfapark mit ihrem Angebot bereichern wollen", berichtet Schoofs-Geschäftsführer Mohamed Younis.

"Im vergangenen Jahr hat das Architekturbüro Rathke in einer Gemeinderatssitzung ein städtebauliches Konzept für die Revitalisierung und Aufwertung der Ortsmitte vorgestellt, in dem die Neugestaltung des Erfaparks natürlich eine zentrale Rolle spielt. Unmittelbar danach kamen einige bundesweit agierende Handelsketten auf uns zu und zeigten sich sehr interessiert daran, sich im Erfapark anzusiedeln", erzählt Younis. "Für viele von ihnen war die Bedingung allerdings, dass Rewe wie geplant seine Filiale vom Ortsrand in den Erfapark, also in das Ortszentrum von Hardheim, verlegt. Dies hat Rewe uns inzwischen zugesichert."

Obwohl der vom Architekturbüro vorgesehene Grundriss des Supermarktes nicht dem üblichen Marktgrundriss entspricht, ist Rewe vom Standort überzeugt. Um das Erdgeschoss für weitere Einzelhändler attraktiv zu machen, haben Schoofs und das Architekturbüro Rathke den vorhandenen Bestand grundlegend überarbeitet und zusammenhängende Flächen geschaffen, die es im Erfapark noch nicht gegeben hatte.

Die 3000 Quadratmeter große Mietfläche im Erdgeschoss wird komplett entkernt, saniert und neu angeordnet. Dazu gehören nicht nur die leeren Geschäfte, sondern auch der Sonderpreis-Baumarkt und der Optiker. Damit entsteht Platz für neue Geschäfte, Gastronomieflächen und Dienstleister. "Jetzt hat die Anordnung der Ladenflächen den Charakter einer Arkade, die sich an Rewe und die Parkplätze andockt", erklärt Younis. "Das trägt deutlich dazu bei, aus dem Erfapark einen attraktiven Magnet in der Stadtmitte zu machen." Younis ist überzeugt, sämtliche Flächen zügig vermieten zu können. Im aktuell komplett leer stehenden Untergeschoss, wo sich früher unter anderem eine Diskothek befand, sollen Stellplätze und Lagerräume der Geschäfte entstehen. Wenn alles glatt läuft, sollen die Baumaßnahmen Anfang 2023 abgeschlossen sein, wie Younis der RNZ auf Nachfrage mitteilt.

Der Umbau der ehemaligen Arztpraxen in den oberen Geschossen hat derweil begonnen. Die Räumlichkeiten werden in Wohnungen umfunktioniert. "Damit wollen wir bezahlbaren Wohnraum für die Bürgerinnen und Bürger in Hardheim schaffen", betont Younis.

Auch Bürgermeister Volker Rohm sieht die Entwicklung des Erfaparks positiv: "Gemeindeverwaltung, Gemeinderat wie auch die Einwohner Hardheims sind vom vorgelegten Konzept überzeugt und freuen sich auf die Umsetzung. Entgegen dem allgemeinen Trend der Verlagerung in Außenbereiche werden die Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt und die Gemeinde das Ortszentrum neu beleben, was auch bei den übergeordneten Behörden in Karlsruhe und Mannheim positiv aufgenommen wird." Rohm ist zudem sicher, dass neue Anbieter aus den Bereichen Drogerie, Textil und Gastronomie zur Attraktivitätssteigerung der bereits vorhandenen Geschäfte und damit von Hardheim insgesamt beitragen werden.