Hardheim. (rüb) Geht der jahrelange Wunsch vieler Fahrradfahrer bald in Erfüllung? Wie Bürgermeister Volker Rohm in der Ratssitzung am Montag bekanntgab, wurde der Radwegausbau im oberen Erftal in das Förderprogramm des Landes aufgenommen.

Über den Winter könnte die Ausschreibung erfolgen, sodass die Arbeiten im Frühjahr 2020 durchgeführt werden könnten. Konkret geht es um die Schließung der einen Kilometer langen Radweglücke zwischen Erfeld und Gerichtstetten.

Die IG Mühlenradweg Erftal wirbt seit Jahren für den Ausbau, der ein ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit wäre und der die letzte Lücke entlang des Erftal-Mühlenradweges schließen würde. Der Weg entlang der Erfa wäre dann von der Quelle bei Ahorn-Buch bis zur Mündung in den Main bei Bürgstadt als durchgehender Radweg befahrbar. Für den 2,50 Meter breiten, asphaltierten Vollausbau rechnet die Gemeinde mit Gesamtkosten von rund 400.000 Euro (einschließlich der Sanierung des vorhandenen Teilstücks).