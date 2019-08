Hardheim. (RNZ) "Sichern Sie mit Ihrer Unterzeichnung eine dauerhaft gute patienten- und zukunftsorientierte, wohnungsnahe Krankenhausversorgung im ländlichen Raum", lautet die Bitte des Freundes- und Förderkreises Krankenhaus Hardheim. Bundesweit sind Bürger bemüht, die Krankenhausversorgung im ländlichen Raum zu erhalten - zumal die Probleme beim Erhalt der Krankenhäuser außerhalb von Metropolen in allen Regionen ganz ähnlich sind.

Um dieses Thema in das Blickfeld der Politiker und der Krankenkassen zu rücken, haben Kommunalpolitiker gemeinsam mit der Krankenhausführung in Rothenburg ob der Tauber eine bundesweite Petition an die Bundesregierung und den Petitionsausschuss des Bundestags gestartet, die der Freundes- und Förderkreis Krankenhaus Hardheim nun unterstützt.

"Auch der ländliche Raum hat ein Anrecht auf eine gute Krankenhausversorgung", heißt es vonseiten der Fürsprecher des Hardheimer Krankenhauses. Wer die Aktion unterstützen will, findet auf der Homepage des Fördervereins einen Link zur Aktion "Stoppt das Krankenhaussterben im ländlichen Raum".