Gerichtstetten. (pm) Die Landstraße 514 wird im Bereich der Ortsdurchfahrt Gerichtstetten ab dem Montag ab ca. 6 Uhr bis Freitag, 26. November, ca. 17 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Der Grund für die Sperrung sind dringende Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten der Hauptwasserversorgungsleitung auf zwei Teilbereichen der Gerichtstetter Straße (Ortsdurchfahrt). Die Umleitungsstrecke verläuft von Hardheim her kommend über die B27 nach Walldürn über Altheim in Richtung Gerichtstetten zur L514 und umgekehrt.

Der Busverkehr fährt über die Bergstraße/Stationsweg/Gerleinsweg. Damit die Busse ungehindert durchfahren können, ist im Bereich der Zu- und Abfahrtswege ein absolutes Halteverbot angeordnet. Die Bushaltestellen "Am Milchhaus" in der Poststraße sowie die beiden auf der Gerichtstetter Straße werden für die Zeit der Baumaßnahme nicht bedient. Einzige Haltestelle ist jene an der Grundschule.