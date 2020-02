Hardheim. (rüb) Mit 1800 Filialen in Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien und Kroatien zählt NKD zu den großen Textileinzelhändlern in Europa. Ab August gibt es aber eine Filiale weniger: die in der Würzburger Straße in Hardheim.

Pressesprecher Jörg Roßberg bestätigte am Donnerstagabend entsprechende RNZ-Informationen: "Wir schließen unsere Filiale in Hardheim im August." Von der Schließung seien drei Mitarbeiterinnen betroffen. Der Grund: "Leider hat es unser Angebot nicht vermocht, unsere Kunden in Hardheim so zu mobilisieren, dass die erzielten Umsätze zur Deckung der Filialkosten ausgereicht hätten. Wir bedauern das sehr und bitten um Verständnis für diese wirtschaftliche Entscheidung."

Die Eigentümer der Immobilie haben darauf bereits reagiert: Sie haben Pläne für einen Umbau des Erdgeschosses entworfen, wie Michaela Neff im Gespräch mit der RNZ erklärte. Drei Eigentumswohnungen mit einem schönen Innenhof könnten dort entstehen, wenn der Technische Ausschuss grünes Licht gibt.