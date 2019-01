Hardheim. (rüb) Vom Glauben, vom Glück und der Liebe, aber auch von der Schnellebigkeit der heutigen Zeit handeln die Texte der Hardheimerin Natascha Bienert. Erst vor gut einem Jahr hat sie damit begonnen, so genannte Poetry-Slam-Texte zu verfassen, doch für diese kurze Zeit hat sie bereits außergewöhnlich viel Resonanz erfahren. So wurde einer ihrer Texte für eine App des Konradsblatts ausgewählt.

Nun hat sie einen weiteren Erfolg feiern können: Beim Wettbewerb der Erzdiözese Freiburg "Wort:Schöpfung - Poetry Slam" wurde ihr Beitrag unter 74 Einsendungen auf den dritten Platz gewählt. Der Lohn: Die 22-Jährige darf ihren Text "Glück" am Donnerstag, 31. Januar, in der Johanneskirche in Freiburg gemeinsam mit den anderen Preisträgern vortragen.

Initiator der Aktion ist Tobias Aldinger, Referent für Glaubenskommunikation im Erzbistum. Er sieht darin "eine wunderbare Chance, die Slams mit den christlichen Fragen und Botschaften zusammenzubringen". Dahinter steht das große Ziel, mit frischen Ideen verstärkt Jugendliche anzusprechen. Die Aktion steht unter der Überschrift "Glaube, Liebe, Hoffnung" und beinhaltet neben dem Wettbewerb auch mehrere Workshops zum Thema.

Wie beeinflusst das Netz deine Ansichten, Entscheidungen und Lifestyle? Ich sitze bei Mathe zu Hause, bin grad arbeiten, ich versuch herauszufinden, warum sich Gerade x und y genau an diesem Punkt schneiden, falsch gerechnet, alles am durchstreichen, oder komm, ich lass es einfach gleich bleiben. In dem Moment hör ich einen hellen Ton, altbekannt, ich bin ihn schon gewohnt, immer wenn ich Abstand brauch oder auch, wenn ich mit mir nichts anzufangen weiß, dann ist er es, der mich aus meinen Alltagssorgen reißt. Ich hole es heraus, mein Mobiltelefon, immer wenn etwas in der Welt passiert, dann weiß ich es schon bevor es irgendein Redakteur in eine Zeitung bekommt. Heidi Klum hat nen' Neuen, ach wirklich, lass mal sehen, Sibylle fliegt aus dem Jungle-camp, das kann ich nicht verstehen. Viele Stars finden ihre Figur nicht okay und die alte Bachlorette bereut ihre Schönheits-ops. Ich bereue so langsam auch einiges, was sind das für Nachrichten, was für Geschichten, was für wirkliche Wichtigkeiten sind diesem Tratsch gewichen? Wir bekommen so viel vermittelt, was im Unterbewussten passiert, etwas was die Realität maskiert und sich im Raum des großen Lebens verliert. Beeinflusst durch die Medien kommt man selbst nicht mehr zur Ruhe, alles, was man will, das ich tue, und das du bist, ist etwas, was sich an Perfektion misst, wer soll sich heute noch so lieben, wie er wirklich ist?

Natascha Bienert, die in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolviert, war von Tobias Aldinger zur Teilnahme am Wettbewerb animiert worden. Sie reichte daraufhin ihren Text "Wer bin ich?" als Video- und Audio-Datei ein - ohne sich große Hoffnungen zu machen. "Ich wusste dass namhafte Slamer und sogar Profis teilnehmen", berichtet Natascha Bienert. Der Jury waren große Namen aus der Slammer-Szene aber offensichtlich egal: Als einzige Newcomerin schaffte sie es in die Top Ten.

Wie die beiden Erstplatzierten darf sie ihren Text am kommenden Donnerstag bei "Best of Wort:Schöpfung" in der Johanneskirche in Freiburg vortragen. Kirche statt Bühne lautet dann das Motto für die jungen Poeten.

Neben der erfolgreichen Teilnahme am Wettbewerb der Erzdiözese gibt es rund um Natascha Bienerts kreatives Wirken noch weitere Neuigkeiten: So wurde nun erstmals einer ihrer poetischen Texte in ein Lied umgewandelt. Die Idee dazu entstand bei einer gemeinsamen Autofahrt, bei der das Radio streikte: "Aus der Langeweile heraus und aus Lust auf Musik kam die Idee, einfach selbst Musik zu machen", berichtet die 22-Jährige.

Tobias Herberich aus Hainstadt griff zur Gitalele (eine Mischung aus Gitarre und Ukulele), den passenden Slam-Text hatte Natascha im Kopf. So entstand das Lied "Glück" - mit einem Text, der Herz und Kopf gleichermaßen anspricht, und der durch die musikalische Umrahmung besonders eingängig ist.

Seine öffentliche "Uraufführung" erlebt das Lied am Freitag, 22. März, um 19.30 Uhr in der Galerie "Fürwahr" in Walldürn. Neben Tobias Herberich an der Gitalele werden der Komponist und Kontrabassist Liam Wade und Jan König an Klarinette und Saxofon Natascha Bienerts Texte vertonen.

Einen weiteren Auftritt werden Natascha Bienert und Tobias Herberich am Samstag, 11. Mai, um 18 Uhr bei der Benefizveranstaltung "Herztöne" in der Buchener Stadthalle haben.

Die 22-jährige Hardheimerin Natascha Bienert hat bei einem Poetry-Slam-Wettbewerb der Erzdiözese Platz drei belegt. Foto: R. Busch

In ihrer täglichen Arbeit im Freiwilligendienst in der Seelsorgeeinheit nutzt die 22-Jährige ebenfalls ihr lyrisches Talent, um junge Menschen anzusprechen. So hat sie mit den 8. Klassen der Realschule ein Poetry-Slam-Projekt gestartet. Unter ihrer Anleitung verfassen die Schüler Texte für eine mögliche Teilnahme am Europäischen Wettbewerb. Die Aufgabenstellung: "Wie beeinflusst das Netz deine Ansichten, deine Entscheidungen und deinen Lifestyle?".

Dafür hat sie einen einführenden Text geschrieben, der die Problematik der immerwährenden Erreichbarkeit für die Nachrichten und den Tratsch und der falschen Vorbilder aus der Online-Welt perfekt auf den Punkt bringt. Die ständige Ablenkung und Verführbarkeit durch das Smartphone ist aber längst kein Problem der jungen Generation mehr. Natascha Bienert schreibt dazu passend: "Beeinflusst durch die (Online-)Medien kommt man selbst nicht mehr zur Ruhe ..."

Mit dem Projekt, das sie auf Anregung und in Zusammenarbeit mit Religionslehrerin Verena Behl durchführt, rennt sie bei den Schülern offene Türen ein: "Sie sind teilweise Feuer und Flamme, und ich bin überrascht, welch tiefgründigen Gedanken sie sich schon machen."

Engagiert bringt sich Natascha Bienert innerhalb der Seelsorgeeinheit auch weiterhin im Arbeitskreis "Kunst und Kirche" ein. Für 6. April ist ein Aktionstag mit Workshops zu den Themenbereichen Musik, Kunst, Fotografie und Poetry Slam geplant. Den letztgenannten Teil wird die 22-Jährige betreuen. Gemeinsam werden Texte geschrieben und abschließend präsentiert. Angesprochen sind Erwachsene und Schüler ab der 8. Klasse. Informationen und Anmeldungen im Pfarrbüro.

Gemeindereferentin Claudia Beger freut sich über die positive Entwicklung bei "Kunst und Kirche": "Es ist schön zu sehen, was aus dem zarten Pflänzchen inzwischen geworden ist." Von der Arbeit und den kreativen Einfällen ihrer jungen Mitarbeiterin ist sie begeistert: "Es ist toll, was sich Natascha alles einfallen lässt, um die jungen Menschen anzusprechen und für den Glauben zu interessieren."

Die so Gelobte steht der Seelsorgeeinheit noch bis September zur Verfügung. Anschließend möchte sie ein Psychologiestudium beginnen. Und das wird ohne Zweifel weitere Ideen für packende Texte liefern, die ins Herz gehen und das Gehirn ansprechen ...