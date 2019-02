Der Nachwuchs der gastgebenden "Hordemer Wölf" nahm in der Jugendsitzung das Vereinsjubiläum gekonnt und einfallsreich in den Blick.

Hardheim. (zeg) Bei der Jugendverbandssitzung des Narrenrings Main-Neckar, die anlässlich des 66-jährigen Bestehens der FG "Hordemer Wölf" am Sonntag in der Erftalhalle stattfand, hatte der Narrensamen seinen großen Tag. Aus verschiedenen Mitgliedsvereinen des Narrenrings präsentierte sich der fastnachtliche Nachwuchs mit mitreißenden Tanz- und Gardeauftritten.

Der Jugendausschussvorsitzende des Narrenrings, Thomas Schmelcher von der FG "Hettemer Fregger", begrüßte die Akteure und Besucher sowie die Repräsentanten des Narrenrings mit Präsident Stefan Schulz an der Spitze. Nach dem Einzug des Jugendelferrats mit der Hardheimer Juniorengarde übergab Schmelcher die Leitung der Sitzung an Elea Huller von der FG Großheubach. Diese führte wortgewandt und mit gereimter Ankündigung der Auftritte durch das dreistündige Programm. Lob und Anerkennung zollte sie nicht zuletzt all den unermüdlichen Trainern und Trainerinnen.

Zur Auflockerung des Programms trug Vizepräsident Markus Hoffmann von der FG "Hordemer Wölf" mit seinen närrischen Einfällen bei. Er unterhielt die Besucher mit seinem von der Hordemer Kinderprunksitzung bekannten und legendären Pferderennen. Bei diesem aktivierte er zur Gaudi des Publikums nicht nur die junge Präsidentin und deren Jugendelferrat, sondern auch den Präsidenten des Narrenrings, Stefan Schulz.

Die zahlenmäßig starke Hordemer Juniorengarde begann das Programm mit einem zünftigen Auftritt, gefolgt von der Kükengarde der "Höhgöiker" Glashofen, die verdeutlichten, wie es nach Weihnachten zünftig mit den Fastnachtsvorbereitungen losgeht. Die "Hettemer Freggerli" wirbelten unbeschwert über die Bühne, ehe Mia Riehl von der FG "Höhgöiker" als erstes Tanzmariechen mit einem überzeugenden Auftritt aufwartete. Sie und alle weiteren Tanzmariechen wie Silja-Maria Fieger ("Heeschter Berkediebe"), Laura Wewetzer (VCC Vielbrunn), Lynn Hartmann (FG "Fideler Aff" Walldürn), Luka Klepper und Charlotte Breitwieser (VCC Vielbrunn) sowie Marie Brand ("Lemia" Krautheim) überzeugten mit einfallsreicher Choreographie und großem Können.

Die Minigarde der "Bürgstädter Kreuzköpp" ließ erleben, wie es zwischen Hund und Katz zugeht. Überzeugend war auch der Auftritt der Juniorengarde der "Höhgöiker" aus Glashofen und der Tanz der "Glücksfeen" des CCC Bürgstadt. Sehr einfallsreich präsentierten sich die "Little Dancers" aus Vielbrunn bei ihrem Einzug als Fabelwesen in Form von geheimnisvollen Meerjungfrauen. Die Jugendgarde der FG "Fideler Aff" Walldürn kam ebenfalls gut an, ehe beim mitreißenden Auftritt der stark besetzten Kindergarde der "Höpfemer Schnapsbrenner" erlebt werden konnte , wie es bei der Post so zugeht.

Die Jugendgarde der NG Oberlauda ließ das geheimnisvolle Geschehen um "die kleine Hexe" in der Walpurgisnacht erleben, während die Kinderschautanzgruppe der "Hordemer Wölf" sich dem Thema "Ameisen auf Volltour" widmete. Die FG "Lemia" Krautheim präsentierte ihre ansprechende "Rote-Funken-Garde", und die Juniorenschautanzgruppe des TSC Walldürn zeigte auf, dass Musik die Welt bewegt. Die "Schluddezwerge" Kirchzell wiederum stellten turbulent dar, wie man Millionär werden kann, machten aber auch deutlich, dass der Geldbeutel schnell wieder leer sein kann.

Wie ein harmonisches Zusammenspiel der Farben aussieht, veranschaulichte die Jugendschautanzgruppe des TSC Walldürn, ehe die "Bettflaschengarde" des KKK Königheim in amüsanter Weise deutlich werden ließ, was geschehen sein muss, wenn es heißt "Fuchs, du hast die Gans gestohlen." Die Juniorengarde der "Stedemer Beesche" legte einen gelungenen Auftritt hin. Und die Jugendschautanzgruppe der FG "Fideler Aff" stellte bei ihrem Schautanz in vergnüglicher Weise dar, was doch tatsächlich alles aus einem Ei kommen kann.

Dem farbigen Auftritt der Bambini der FG "Hordemer Wölf" unter dem Motto "Wir feiern Jubiläum" schlossen sich das große Finale und Dankesworte des Jugendausschussvorsitzenden Thomas Schmelcher an das "Hordemer Wolfsrudel" für seinen fantastischen Einsatz und die Bewirtung der Besucher sowie an den als Ausrichter fungierenden Markus Hoffmann an, der wiederum allen Mitwirkenden für ihre Programmbeiträge Anerkennung zollte.