Hardheim. (jasch) Auch Apotheker müssen in Corona-Zeiten ihre Arbeitsabläufe umstellen. Das gilt ebenfalls für Petra und Johannes Sitterberg von der Apotheke an der Post in Hardheim. Risikominimierung heißt das Gebot der Stunde, das mit einem guten Timing, Besonnenheit und Einfallsreichtum umgesetzt wird. Das gelinge aber auch vor allem, weil dahinter Mitarbeiter und Kunden stünden, die Verständnis für die Maßnahmen hätten, betonen die Sitterbergs. "Im Großen und Ganzen klappt es ganz gut", sagen sie.

Eine der ersten Schutzmaßnahmen war die Anbringung von Abstandsmarkierungen und Plexiglasscheiben an allen vier Kassen. Diese wurden schon am 15. März von der Firma Apothekenbau Böhrer montiert, als die Bundesregierung noch über einen Krisenplan diskutierte. Es sei besonders schön, dass man mit einer ortsansässigen Firma frühzeitig und schnell auf die Entwicklung reagieren konnte, meint Johannes Sitterberg. Die schnelle Anpassungsfähigkeit machte sich bezahlt: "Bei den einzelnen Fällen in Bayern waren wir noch beruhigt. Als immer mehr Infektionsherde in Deutschland auftauchten, weil die Leute von überall her zurückgekehrten, war es klar, dass das Coronavirus bei uns angekommen ist", erinnert sich Petra Sitterberg.

Und wie war das mit den Hamsterkäufen? "Wir hatten intern überlegt, wie wir reagieren, wenn jemand versucht, ganze Bestände zu kaufen", erzählt die Apothekerin weiter, "aber Hamsterkäufe blieben aus." Die Apotheke verzeichnete allerdings einen ziemlichen Anstieg bei den Verkaufszahlen bestimmter Produkte. Keine Ausnahme bildete da der Ausverkauf von Desinfektionsmitteln und Schutzmasken. Man behalf sich allerdings schnell und stellte selbst Desinfektionsmittel her.

Außerdem ergab sich noch eine weitere Initiative, die ohne Corona wohl nie zustande gekommen wäre: "Die Mutter einer ehemaligen Praktikantin von uns ist Schneiderin. Eines Tages kam sie und bot uns die selbst geschneiderten Masken ihrer Mutter an", berichten die Sitterbergs, die sich über diese unvermutete Zusammenarbeit freuten.

Darüber hinaus bieten sie etwa noch einen Botendienst, den Kunden auch über die Vorbestell-App "Call my Apo" anfordern können. Gerade in der Zeit der Corona-Pandemie erweisen sich die Dienste als nützlich. "Wir machen das, weil wir verhindern wollen, dass die Leute zweimal kommen", erklären sie. Zur Motivation, dass die Kunden nicht so oft in die Apotheke kommen, haben die zwei sich eine kleine Idee ausgedacht: Jeden Tag hängt am Schaufenster eine Prozentzahl, die anzeigt, wie viele Kunden am Vortag nicht in die Apotheke kamen. "Der Wert liegt meistens zwischen fünf und zehn Prozent. Immerhin ist es doch eine schöne Information", so Johannes Sitterberg.

"Call my Apo" ist eine deutsche App der Firma Noventi Health Care. "Wir haben ein hohes Vertrauen zur App, weil Noventi für unsere Rezeptabrechnungen zuständig ist." Der Kunde kann sowohl rezeptfreie als auch rezeptpflichtige Medikamente per Texteingabe oder Foto über die App bei der lokalen Apotheke vorbestellen. Der Apotheker meldet sich beim Kunden zurück und teilt mit, wann das Medikament abholbereit ist.

Bei Bedarf könne der Botendienst über die App direkt angefordert werden. Dazu müsse man nur eine Nachricht zur Bestellung mitgeben. "Wir rufen dann zurück und klären mit dem Kunden alle weiteren Details zur Medikamenteneinnahme." Bei der Bezahlung gehen die Mitarbeiter in Zeiten von Corona auch unkonventionelle Wege: "Mittlerweile machen wir es sogar so, dass wir einen Umschlag mit Wechselgeld mitgeben, wenn der Betrag nicht passend ist." Der Bote geht auf Abstand und wartet, bis der Kunde bezahlt hat.

Auf Unverständnis stießen die Maßnahmen, die man in der Apotheke ergriffen hatte, nie, "nur auf das wortwörtliche Unverständnis", schmunzelt Sitterberg. Denn bei vier voll besetzten Kassen mit Plexiglas, eventuell noch Mundschutz – da müsste man schon lauter sprechen, damit die Kunden einen verstehen.

Die größte Umstellung für die Mitarbeiter sei jedoch das Arbeiten im Zwei-Schichten-System gewesen. Es sei wichtig, dass so wenig Kontakt wie möglich da ist, da wolle man die Hygiene- und Schutzempfehlungen des Robert-Koch-Instituts auch umsetzen. Die Mitarbeiter wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Erst wenn alle zum Schichtwechsel um 13.30 Uhr draußen sind, übernimmt die zweite Schicht. "Wir haben schon seit Wochen den einen Teil der Belegschaft nicht mehr gesehen, und das vermisse ich schon", gibt Johannes Sitterberg zu.

Hinzu kommen Teamsitzungen per Videochat und Handschuh-Pflicht der Mitarbeiter. Das sei nach fünf Stunden ziemlich unangenehm, aber es sei der einfachere Weg. "Klar, als Selbstständige wäre die Schließung schlimm, aber ich muss auch sagen, dass ich mehr Angst hätte, wenn wir die Kunden anstecken würden, denn sie sind ja im Endeffekt die Kranken. Es geht uns da gar nicht so sehr um uns."

Die Sitterbergs sind dankbar für das Verständnis ihrer 14 Mitarbeiter, die die Maßnahmen nicht nur einsähen, sondern motiviert seien und kreativ mitdächten. Zwei von ihnen müssten die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen. Das Vertrauen und Verständnis füreinander würden durch den teils stressigen Alltag helfen. "Die Abläufe sind komplizierter geworden", bestätigt Petra Sitterberg.

Von Lieferengpässen sei man aber weitestgehend verschont geblieben – bis auf einen kurzen Engpass beim Medikament Paracetamol Ende März. In diesem Fall bewies die Apotheke an der Post ein glückliches Händchen, sodass die Auswirkungen kaum zu spüren waren: "Wir haben sozusagen den richtigen Riecher gehabt und uns richtig bevorratet."