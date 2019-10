Hardheim. (jam) Mehr als 20.000 Haare pro Quadratzentimeter schützen ihn vor Kälte, seine scharfen Nagezähne wachsen einen Leben lang nach, und natürliche Feinde kennt er in unserer Region nicht. Der Biber hat sich inzwischen in zahlreichen Revieren innerhalb des Regierungsbezirks Karlsruhe angesiedelt, nachdem er hier 150 Jahre lang als ausgerottet galt. Spitzenreiter in Sachen Bibervorkommen - und zwar in ganz Baden-Württemberg - ist die Erftalgemeinde Hardheim mit ihren langsam fließenden Bächen, die das große Nagetier als Lebensraum bevorzugt. Allein am Riedbach leben aktuell sieben oder acht Exemplare. Aus diesem Grund hat das Regierungspräsidium dort eine Informationsveranstaltung rund um den Biber und das einhergehende Konfliktmanagement angeboten, das zahlreiche Interessierte und sogar ein Kamerateam des SWR an den Riedbach gelockt hat.

Biologe Ulrich Weinhold (im Vordergrund) ist Bibermanager im Auftrag des Regierungspräsidiums. Seinem Kurzvortrag lauschten knapp 50 Interessierte und ein Fernsehteam des SWR.

"Die Wiederansiedlung der Biber hat wie fast alles im Leben zwei Seiten", berichtet Beate Müller-Haug vom Referat Naturschutz und Landschaftspflege des Regierungspräsidiums zunächst ihren knapp 50 Zuhörern. Die haben sich auf einer Wiese am Riedbach versammelt, die an zwei massive Biberdämme angrenzt. Unter den Teilnehmern finden sich einige Betroffene, die bereits Bekanntschaft mit dem Biber gemacht haben und beide Seiten kennen. Unabhängig davon, ob die Erfahrungen mit dem fleißigen Nagetier positiv oder negativ ausgefallen waren, hielten die Referenten für alle Anwesenden nützliche Informationen parat.

Hintergrund Die Biberberater > Joachim Bernhardt: Tel. 06281/557117 E-Mail: jobernhardt@web.de > Martin Kuhnt: Tel. 06282/248452 E-Mail: biberberater@kuhnt.eu > Markus Volk: Tel. 06261/841074 E-Mail: [+] Lesen Sie mehr Die Biberberater > Joachim Bernhardt: Tel. 06281/557117 E-Mail: jobernhardt@web.de > Martin Kuhnt: Tel. 06282/248452 E-Mail: biberberater@kuhnt.eu > Markus Volk: Tel. 06261/841074 E-Mail: markus.volk@neckar-odenwald-kreis.de

[-] Weniger anzeigen

"Der Biber bringt die Natur wieder ins Gewässer zurück und tut im besten Fall sogar etwas für die Gewässerökologie und den Hochwasserschutz", führte Susanne Diebold, Präsidentin der Abteilung Umwelt beim RP, als einen der Vorzüge der Wiederansiedlung an. Dass es aber überall dort, wo Mensch und Biber denselben schmalen Uferstreifen nutzen, zu Konflikten kommen kann, machte die Expertin vom Regierungspräsidium ebenfalls deutlich. Mit seinen Dämmen überschwemmt er landwirtschaftliche Flächen, das Ufer kann aufgrund von Bibergängen einbrechen, und Feldfrüchte oder ganze Bäume fallen seinen Zähnen zum Opfer.

Anhand eines Präparats veranschaulichten die Referenten typische Merkmale des Bibers und gaben Tipps, wie sich Konflikte mit dem Nager vermeiden lassen. Fotos: Janek Mayer

Wer als Betroffener nun in Eigeninitiative gegen den Biber angeht, kommt schnell mit dem Gesetz in Konflikt. "Beim Biber handelt es sich um eine europaweit streng geschützte Art mit der allerhöchsten Schutzkategorie", erinnert Müller-Haug. Den Biber zu fangen, zu verletzen oder gar zu töten ist daher ebenso verboten wie der Handel mit ihm. Geschützt ist außerdem sein Wohnraum - Biberburg und -dämme dürfen also weder beschädigt noch zerstört werden. Verstöße werden geahndet - theoretisch mit bis zu fünf Jahren Haft. Daher appelliert sie an alle Betroffenen: "Wenden Sie sich rechtzeitig an die ehrenamtlichen Biberberater, die das Regierungspräsidium für solche Fälle ausgebildet hat!"

Hintergrund Der Biber > Aussehen: Der nacht- und dämmerungsaktive Biber gilt als zweitgrößtes Nagetier der Erde und ist in Deutschland besonders geschützt. Die Tiere werden bis zu 35 Kilogramm schwer und etwa einen Meter groß, dazu kommt noch die rund 30 Zentimeter lange Schwanzkelle. Sie setzt der Biber als Steuer und Antrieb beim Schwimmen ein. > Leben im Wasser: Die [+] Lesen Sie mehr Der Biber > Aussehen: Der nacht- und dämmerungsaktive Biber gilt als zweitgrößtes Nagetier der Erde und ist in Deutschland besonders geschützt. Die Tiere werden bis zu 35 Kilogramm schwer und etwa einen Meter groß, dazu kommt noch die rund 30 Zentimeter lange Schwanzkelle. Sie setzt der Biber als Steuer und Antrieb beim Schwimmen ein. > Leben im Wasser: Die Haare des Bibers wachsen besonders dicht, damit die Tiere im Wasser warm und trocken bleiben. Auch sonst sind Biber hervorragend an das Leben im Wasser angepasst: Sie haben Schwimmhäute an den Hinterpfoten und können ihre Nasen und Ohren beim Tauchen verschließen. Wie bei Nilpferden sind ihre Sinnesorgane weit oben am Kopf angebracht, weshalb die Tiere den Kopf nur wenig aus dem Wasser heben müssen, um sehen oder atmen zu können. > Nahrung: Biber sind Pflanzenfresser, sie ernähren sich als Vegetarier von frischem Grünzeug wie Kräutern sowie von jungen Baumtrieben. Im Winter fressen Biber Baumrinde, indem sie die Rinde abziehen. Dabei helfen die ewig nachwachsenden, scharfen Zähne. > Familientiere: Biber sind Familientiere. Sie leben mit ihren Partnern und dem Nachwuchs aus dem Vorjahr und dem aktuellen Jahr zusammen in ihrem Bau, dessen Zugang unter Wasser liegt. Nach zwei Jahren vertreiben die Eltern die dann geschlechtsreifen Jungtiere, die sich eigene Reviere suchen, um eine Familie zu gründen. Dieser Wanderbewegung fallen viele Tiere zum Opfer - sei es durch Revierkämpfe oder Unfälle auf Verkehrsadern. > Keine Gefahr für den Menschen: Obwohl der Biber mit seinen Nagezähnen in Nordamerika sogar Wölfe oder Bären in die Flucht schlagen kann, geht von ihm kaum eine Gefahr für Menschen aus. Hundebesitzer sollten ihre Vierbeiner in Biberrevieren allerdings anleinen: Kommt es zu einem Kampf mit dem Biber, zieht der Hund sehr wahrscheinlich den Kürzeren. > Temporär ausgerottet: Früher war der Biber aufgrund seines dichten Fells und seines essbaren Fleischs sehr begehrt. Die Bejagung führte dazu, dass der Biber in weiten Teilen Europas lange Zeit als ausgerottet galt. Nicht unerheblichen Anteil daran hatte die etwas kuriose Entscheidung der Kirche, den Biber im Rahmen des Konstanzer Konzils, das von 1414 bis 1418 tagte, als Fisch anzuerkennen. Damit war es Gläubigen möglich, Biberfleisch auch während der Fastenzeit zu verzehren. > Rückkehr: Konsequenter Schutz und Auswilderungen haben im 20. Jahrhundert dafür gesorgt, dass sich die Bestände des Europäischen Bibers zuletzt wieder erholt haben. Seit Ende der 90er Jahre wandert er über Donau und Main zurück in seine früheren Gebiete. Stand 2018 gab es im Regierungsbezirk Karlsruhe mehr als 350 Biber und rund 90 Reviere. jam

[-] Weniger anzeigen

Für den Neckar-Odenwald-Kreis sind die drei Biberberater Joachim Bernhardt aus Buchen, Martin Kuhnt aus Walldürn und Markus Volk aus Osterburken zuständig. Kuhnt ist Ansprechpartner bei Konflikten in Walldürn, Höpfingen und Hardheim; Volk steht in Ravenstein parat; und Bernhardt deckt die restlichen Bereiche des Neckar-Odenwald-Kreises ab. Sie alle sind ehrenamtlich tätig, um vor Ort Lösungen mit den Betroffenen zu erarbeiten.

Im Spannungsfeld zwischen den streng geschützten Tieren und den Wünschen der Betroffenen lassen sich jedoch nicht alle Konflikte so lösen, dass jeder zufrieden ist. "Wer seinem Ärger Luft machen möchte, soll sich direkt an das Regierungspräsidium wenden", nimmt Biologe Ulrich Weinhold die Biberberater in Schutz. Er dient ihnen als Ansprechpartner bei komplexen Fällen, zu denen es aber selten komme.

Als Bibermanager im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe greift Weinhold auf ein breites Spektrum an Lösungsmöglichkeiten zurück, um die meisten Konflikte zu lösen oder - noch besser - ganz zu vermeiden. So lässt sich der Wasserstand hinter Dämmen mit Dränagerohren regulieren; Maschendraht oder Elektrozäune können Bäume oder Feldfrüchte schützen. "Das Landratsamt stellt Draht zur Verfügung, und wir Biberberater helfen sogar dabei, ihn anzubringen", ergänzt Martin Kuhnt.

Begehrtes Motiv: einer von mehreren Biberdämmen am Riedbach in Hardheim.

Den für die Erftalgemeinde verantwortlichen Biberberater wundert es nicht, dass gerade Hardheim die meisten Biber im Ländle beherbergt, wirbt die Kommune doch seit Jahren mit dem Slogan "Hardheim gefällt mir". Das habe nun auch der Biber beherzigt, schmunzelt Kuhnt. Dennoch muss sich niemand Sorgen machen, dass die Zahl der Nagetiere bis ins Unendliche ansteigt. "Irgendwann sind alle guten Reviere besetzt", sagt Weinhold. Bereits jetzt sterben zahlreiche Jungtiere bei ihrer Suche nach einem eigenen Revier. Bei rund 150 Bibern im Neckar-Odenwald-Kreis gebe es allerdings noch Luft nach oben.