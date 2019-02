Hardheim. (rüb) Kann man mit 80 wirklich noch so agil sein, als Reiseleiter seine Gruppen auf Auslandsreisen oder Konzertfahrten betreuen, täglich als Ortschronist über die wichtigen Ereignisse in seiner Heimatgemeinde berichten und mit immer neuen Vorträgen, Seminaren und kulturellen Angeboten das Leben Hardheims bereichern? Eindeutig ja, kann man beim Blick auf Elmar Zegewitz festhalten. Seit 1964 schreibt er als freier Mitarbeiter für die Rhein-Neckar-Zeitung, ebenfalls seit 1964 leitet er die Außenstelle der Volkshochschule, und mehr als 40 Jahre war er Vorsitzender der Ortsgruppe des Odenwaldklubs. Am heutigen Dienstag feiert er 80. Geburtstag.

"Mach’s nicht so groß", gibt Zegewitz dem Redakteur in der ihm eigenen Bescheidenheit am Ende des Gesprächs noch mit auf den Weg. Sein Licht unter den Scheffel zu stellen ist für ihn ebenso charakteristisch wie sein Humor, sein Ideenreichtum und seine Impulsivität. So ganz lässt sich der Wunsch des Jubilars angesichts seiner Lebensleistung aber nicht erfüllen: Elmar Zegewitz hat sich über Jahrzehnte große Verdienste um Hardheim und die Region erworben.

Geboren am 26. Februar 1939, besuchte er die Gymnasien in Buchen und Tauberbischofsheim. Dass ihn der Berufsweg dann später zurück an die Schule führen würde, war damals noch nicht klar: Sein Interesse an der Germanistik, an der Sprache und am Schreiben ließ ihn dann aber ein Studium am damaligen Pädagogischen Institut in Heidelberg beginnen. Seine erste Stelle als Volksschullehrer trat er in Hainstadt an. Während der Jahre in Hainstadt bereitete er sich parallel in Karlsruhe auf die Prüfung zum Mittelschullehrer vor. 1970 wechselte er an die Volksschule nach Hardheim und kurz darauf an die Realschule.

In den Fächern Deutsch und Englisch führte er bis zu seiner Pensionierung 2003 Generationen von Schülern zur mittleren Reife. Auch heute ist es ihm noch eine besondere Freude, wenn er von Erfolgen früherer Schüler hört, wie jüngst etwa der Wechsel von Journalistin Gudrun Engel als ARD-Korrespondentin nach Brüssel.

Apropos Journalismus: Mit 25 Jahren begann Elmar Zegewitz, nebenberuflich als freier Mitarbeiter für die RNZ zu arbeiten. Als Ortschronist hält er seither in Wort und Bild das Geschehen in Hardheim - und darüber hinaus - fest. "Die Arbeit für die Zeitung hat meinen Horizont erweitert", bekennt Zegewitz, "und ich habe Vieles erleben dürfen, was ich ohne die Zeitung nie erlebt hätte."

Tausende Veranstaltungen hat er in diesen 55 Jahren besucht, hat unter seinem Kürzel "zeg" geschrieben, fotografiert und den technischen Fortschritt in der Medienbranche hautnah miterlebt. An Werktagen gab er früher die mit Schreibmaschine verfassten Artikel und die Filme in Hardheim dem Busfahrer mit nach Buchen, sonntags wurden sie von den Redakteuren abgeholt. Wer die damalige Zeit nicht selbst miterlebt hat, kann sich dies nur schwer vorstellen: Heute genügt ein Klick, und das Material landet per E-Mail in der Redaktion.

Ohne seine - viel zu früh verstorbene - Ehefrau Inge wäre es mit der Tätigkeit als freier Mitarbeiter übrigens nichts geworden: Da er nicht Maschineschreiben konnte, diktierte er in den Anfangsjahren jeden Artikel seiner Frau, die ihn geduldsam eintippte. Nach und nach erwarb sich Elmar Zegewitz aber die notwendigen Fertigkeiten - und später auch die des digitalen Zeitalters.

Im gleichen Jahr wie seine Mitarbeit bei der RNZ startete Zegewitz auch sein Engagement für das damalige Volksbildungswerk - und auch hier war ihm seine Frau Inge, die er 1967 heiratete und die ihm 1971 Sohn Jörg schenkte, immer eine große Stütze. Sie nahm jahrzehntelang Anmeldungen für die unzähligen Angebote der Hardheimer VHS-Außenstelle entgegen und half ihm bei der Organisation. Studienfahrten führten das Ehepaar Zegewitz und die Teilnehmer auf fünf Kontinente. Hunderte Vorträge und kulturelle Veranstaltungen sowie Informationsfahrten kommen hinzu.

"Das Interesse hat insgesamt nachgelassen", hat Elmar Zegewitz zwar festgestellt, doch noch immer erfreuen sich einzelne Angebote großer Beliebtheit. "Egal ob ein Vortrag oder eine Fahrt zum SWR: Über die reine Unterhaltung hinaus muss die Veranstaltung einen Bildungswert haben", beschreibt der Außenstellenleiter seine Intention, "und es ist mir wichtig, den Teilnehmern etwas Besonderes anbieten zu können." Eine One-Man-Show ist die Hardheimer VHS aber nicht. Zegewitz stellt die gute Zusammenarbeit mit der VHS-Zentrale in Buchen und die Unterstützung durch das Rathaus und hier vor allem durch Bürgermeistersekretärin Anette Mayerhöfer heraus.

Neben VHS und RNZ war der Odenwaldklub über Jahrzehnte die dritte Säule seines Wirkens. Bereits bei der Gründung der Ortsgruppe 1965 war Elmar Zegewitz im Vorstand aktiv. 1975 übernahm er für mehr als 40 Jahre den Vorsitz des Wandervereins. In dieser Zeit setzte er wertvolle Impulse und startete Initiativen, die weit über den ursprünglichen Vereinszweck hinausgingen. So erwarb sich der Hardheimer OWK zum Beispiel durch seine Veranstaltungen unter dem Motto "Heimat (in) Europa" bleibende Verdienste um die Völkerverständigung.

Seine Affinität zum Thema "Europa" zieht sich auch immer wieder durch die VHS-Angebote. Gleiches trifft auf kulturelle Angebote zu: So spiegelt sich Zegewitz’ kulturelles Interesse in den regelmäßigen Theaterfahrten der VHS nach Würzburg wider. Seit 1976 gibt es den "Theaterring U" am Mainfranken-Theater. Aber auch privat zieht es den Jubilar häufig in die Stadt am Main.

Seit geraumer Zeit begleitet ihn dabei seine Lebensgefährtin Karin Schropp, die er - wie könnte es anders sein - bei einer VHS-Fahrt kennengelernt hat. Mit ihr und im engsten Familienkreis verbringt Elmar Zegewitz seinen heutigen Ehrentag. Die RNZ wünscht ihrem langjährigen Mitarbeiter dazu alles Gute, noch viele Jahre bei möglichst guter Gesundheit und ungebrochenem Elan und dass ihn die vielen Aktivitäten noch lange so jung, fit und beweglich halten mögen!