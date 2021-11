Hardheim. (adb) Sowohl die bestens im Zeitplan liegenden Arbeiten an der Hardheimer Kläranlage als auch der Haushaltsplan mit Blick auf die Investitionen bis 2025 waren Schwerpunkte der am Mittwoch im Sitzungssaal des Hardheimer Rathauses abgehaltenen Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbands Hardheim-Höpfingen.

Die Tagesordnung begann mit einem Stabwechsel: Da der amtierende Höpfinger Bürgermeister kraft Amtes als stellvertretender Verbandsvorsitzender fungiert, wurde Adalbert Hauck mit dem Dank für die konstruktive Zusammenarbeit mit einem Präsentkorb verabschiedet und Gemeindeoberhaupt Christian Hauk einstimmig zum Nachfolger gewählt. Indirekt damit verbunden war der zweite Tagesordnungspunkt, in dem eine Satzungsänderung anstand. Diese bezieht sich darauf, dass die Amtszeit des Verbandsvorsitzenden – kraft Amtes der amtierende Rathauschef Hardheims – und seines Stellvertreters künftig an die Amtszeit als Bürgermeister gebunden wird. Dies wurde einstimmig beschlossen.

Im Fokus des Abends stand die Einbringung des Haushaltsplans für 2022 mit der Finanzplanung für die Jahre bis 2025. Das Haushaltsjahr 2022 sowie der Planungszeitraum bis 2025 werden von der Erweiterung der Verbandskläranlage in der Breitenau dominiert. "Nach Fertigstellung des neuen Klärbeckens erfolgt die Bestandssanierung", schilderte Kämmerer Bernd Schretzmann. Das Volumen des Ergebnishaushalts belaufe sich auf 1.632.000 Euro, die Erhöhung um 156.000 Euro gegenüber dem Vorjahr begründete er mit Mehrausgaben zum Unterhalt von Regenüberlaufbecken.

Im Zuge der Eigenkontrollverordnung sei angedacht, sämtliche Kanäle über den Zeitraum von drei Jahren bis 2024 zu befahren. "Hier ist ein Ansatz von 65.000 Euro veranschlagt", so Schretzmann. Weitere Anpassungen ergeben sich über Strom- und Personalkosten. Die Schlammbeseitigung belaufe sich auf rund 120.000 Euro, so dass sich die Betriebskostenumlage des Zweckverbands Tierische Nebenprodukte (ZTN) um etwa 30.000 Euro auf 275.000 Euro reduziert. Die Betriebskostenbeteiligungen hingegen erhöhen sich – im Falle Hardheims um 114.000 Euro und im Falle Höpfingens um 50.000 Euro. "Das liegt an den Mehrausgaben für die Regenüberlaufbecken", ließ Schretzmann wissen.

Der Finanzhaushalt weise keine Änderungen auf, die Liquidität des Verbands liege weiterhin bei rund 90.000 Euro. Durch den Zahlungsmittelüberschuss von 512.500 Euro können Kredite über 510.000 Euro getilgt werden. "Die restlichen 2500 Euro werden an die Verbandsmitglieder zurückerstattet", betonte der Kämmerer und verwies auf Investitionsmaßnahmen von 6,2 Millionen Euro im Haushalt 2022, dem Einzahlungen von 2,8 Millionen Euro gegenüber stehen. Hauptansatz ist dabei mit 4,315 Millionen Euro die Erweiterung der Kläranlage mit Verlegung der Zufahrt und der Errichtung eines Klärbeckens sowie einer Gebläsestation. Die Arbeiten seien "gut angelaufen", so Schretzmann. So gut wie fertig seien der Rohbau der Gebläsestation und die Bodenplatte des neuen Klärbeckens; aktuell laufe die Herstellung der Beckenmauer. "Ein Förderantrag wurde eingereicht", sagte Schretzmann.

Auch ist zur weiteren Erschließung des Baugebiets "Trieb" ein Regenüberlaufbecken an der Hardheimer Querspange zu errichten. "Dieses wird auf ein gemeindeeigenes Areal gebaut und kostet rund 1,63 Millionen Euro, wobei das Regierungspräsidium Karlsruhe eine Fördersumme von 712.000 Euro bewilligt hat", ließ Schretzmann wissen und stellte weitere kleinere Einzelprojekte wie den Kauf eines Kompressors vor. Im Ganzen sei der Verband technisch wie finanziell "gut für die Zukunft gerüstet" und könne sich dem kontinuierlich wachsenden Portfolio von Aufgaben optimistisch stellen. Der Haushalt wurde schließlich einstimmig genehmigt.

Kompakt informierte Bauamtsleiter Daniel Emmenecker über den Anschluss von Ahorn-Buch an das Ortsnetz Gerichtstetten und damit die Verbandskläranlage: "Die Arbeiten zur Verlegung des Kanals beginnen voraussichtlich kommende Woche", gab er bekannt und hob hervor, dass die Arbeiten "bis Weihnachten" beendet sein sollten. Die Asphaltdecke werde im nächsten Jahr aufgetragen. Ahorns Bürgermeister Benjamin Czernin fügte an, dass die Arbeiten "problemlos und wie geplant voranschreiten".

In Wort und Bild stellte Emmenecker den Arbeitsfortschritt an der Verbandskläranlage vor. Gegenwärtig wird das neue Klärbecken einbetoniert, und die Ausschreibungen für Nebengewerke wie Fenster und Türen erfolgen derzeit. Hier plane man den Arbeitsbeginn im Frühjahr 2022. "Die Arbeiten sind dem Zeitplan voraus", freute er sich. Peter Bienert regte bezüglich der Gebläsestation eine Fotovoltaikanlage statt Dachbegrünung an, wobei ZTN-Geschäftsführer Elmar Dumbacher auf die komplexe Besteuerung hinwies. "Das wäre zu klären", sagte Verbandsvorsitzender Volker Rohm und leitete über zur Eigenkontrollverordnung, laut der die 11,5 Kilometer langen Abwasserkanäle turnusmäßig zu prüfen sind. Einstimmig wurde der Auftrag in Höhe von 18.595 Euro dem Ingenieurbüro Walter und Partner (Tauberbischofsheim) übertragen.

Keine Debatte entfachte ebenso der einstimmige Beschluss zur Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über den Anschluss von Ahorn-Buch an die Kläranlage: "Ging man bisher von 380 Einwohnern aus, erhöht sich diese Zahl durch das neue Gewerbegebiet und ein weiteres Neubaugebiet auf 520 Einwohner", berichtete Rohm. Das entspricht einem Satz von 2,9 Prozent der Investitionskosten statt bislang 2,17 Prozent, wobei sich das durch eine 80-prozentige Förderung des Projekts und den dahingehend nur 20 Prozent betragenden Eigenanteil "nahezu ausgleiche". Auch wirke sich die Angleichung nicht auf die Betriebskostenumlage aus.