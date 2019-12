Von Torsten Englert

Hardheim. Die Pfarrkirche St. Alban, die im Volksmund auch als Erftaldom bezeichnet wird, hat 2019 ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert. Der markante und ortsbildprägende Kirchenbau ist ein weithin sichtbares Erkennungszeichen der Erftalmetropole Hardheim. Seit einem Jahr wird auf Initiative des langjährigen Hausmeisters des Pfarrheims, Walter Bechtold, die große Rosette im Kirchenturm von innen beleuchtet, wodurch der Erftaldom noch mehr zur Geltung kommt. Eine Kirchenrosette wird auch als Katharinenrad nach der heiligen Katharina bezeichnet und ist insbesondere bei gotischen Kirchen zu finden – wie beispielsweise in der Pariser Kirche Notre Dame und der Kathedrale von Reims.

Nach dem Abriss der alten Kirche im Jahr 1880 hatte Hardheim kein Gotteshaus mehr, weshalb von 1881 bis 1894 sämtliche Gottesdienste im Schlossspeicher (heute Erftalhalle) und in der Josefskapelle stattfanden. Am 4. April 1891 fand der erste Spatenstich und am 12. Juli 1892 die Grundsteinlegung statt. In der halbfertigen Kirche feierte Weihbischof Dr. Justus Knecht am 10. Juli 1894 das erste heilige Messopfer auf einem Notaltar anlässlich der Firmung. Im Jahr 1895 bekam die Pfarrkirche ihr erstes Geläute, am 18. April 1899 erteilte der in Waldstetten geborene Erzbischof Thomas Nörber der Kirche die feierliche Konsekration.

In den Jahren 1964 bis 1968 wurde die Pfarrkirche renoviert. Dabei entfernte man die Ausmalung sowie den Kirchenschmuck. 1982 startete eine zweite Renovierung mit der Neugestaltung der Außenanlage. Zum 100-jährigen Bestehen 1994 war dieses Projekt abgeschlossen. Seither zeigt sich der Erftaldom in seinem heutigen Erscheinungsbild.

Das diesjährige Fasten-Triduum stand im Zeichen des 125-Jahr-Jubiläums der Pfarrkirche St. Alban. Als Festprediger konnte der langjährige Hardheimer Pfarrer, Monsignore und Geistlicher Rat Johann Schäfer gewonnen werden, der von 1972 bis 1995 Pfarrer in Hardheim war. Die Festpredigten beschäftigten sich mit der Kirchenrenovierung vor 25 Jahren und standen unter dem Motto "Erneuerung ist kein Luxus", "Diese Aufgabe schaffen wir nie" und "Unsere Kirche soll wieder Bilder bekommen".

Bleibt zu hoffen, dass der Erftaldom als religiöses Zentrum des oberen Erfatals nach dem Weggang des Leiters der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland, Pfarrer Andreas Rapp, seine Bedeutung behält und nicht zu einem reinen Kirchenbauwerk wird.