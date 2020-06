In Hardheim ist ein Waldkindergarten im Gespräch. In Buchen (unser Foto) gibt es bereits einen. Archiv-Foto: Tanja Radan

Hardheim. (pm) Die Gemeindeverwaltung Hardheim prüft derzeit, ob von den Eltern aus Hardheim und Umgebung die Einrichtung einer Waldkindergartengruppe gewünscht wird. Voraussetzung für dieses besondere pädagogische Angebot, das gegebenenfalls im Frühjahr 2021 starten könnte, ist, dass sich ausreichend Eltern hierfür interessieren. Erst nach der Auswertung der Interessensabfrage können die Planungen konkreter werden.

Waldkindergärten stärken und stabilisieren die kindliche Entwicklung in besonderer Weise. Die Kinder halten sich dabei bei (fast) jeder Witterung draußen auf. Bei Unwetter sind natürlich geeignete Räumlichkeiten zum Schutz der Kinder vorgesehen.

Ob es vom nächsten Jahr an die Möglichkeit des Besuchs einer Waldkindergartengruppe in Hardheim gibt, hängt vom Bedarf und der Erteilung aller erforderlichen Genehmigungen ab.

Info: Eltern, die wollen, dass ihr Kind den Waldkindergarten besucht, sollen sich bis zum 31. Juli bei der Gemeinde Hardheim anhand des hierfür erstellten Umfrageformulars, das auf der Homepage der Gemeinde unter www.hardheim.de abrufbar ist, melden (per Post an das Bürgermeisteramt Hardheim, Postfach 1209, 74733 Hardheim oder per E-Mail an mareike.brawek@hardheim.de).