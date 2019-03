Die neue Schulleiterin der Grundschule Gerichtstetten, Daniela Taranto (vorne rechts), wurde am Freitag in ihr Amt eingeführt. Darüber freuten sich neben der kommissarischen Schulleiterin Traudel Stätzler (vorne links) auch Schuldekan Schmeiser, Daniela Tarantos Lebensgefährte Andre Schmidt, Pfarrer Rapp, Schulamtsdirektor Frey, Bürgermeister Rohm, Ortsvorsteher Walzenbach und Elterbeiratsvorsitzender Hilbert.

Hardheim-Gerichtstetten. (rüb) "Hurra, nun ist sie endlich da", sangen die Schüler der Grundschule Gerichtstetten voller Inbrunst und mit einem Lächeln im Gesicht. Sie begrüßten damit die neue Schulleiterin Daniela Taranto, die am Freitag in einer von Herzlichkeit und Dankbarkeit geprägten Feierstunde in ihr neues Amt eingeführt wurde. Dabei wurde deutlich, was es für eine kleine Schule wie die in Gerichtstetten mit ihren vier Klassen, sechs Lehrerinnen und rund 50 Schülern bedeutet, dass die Schulleiterstelle nach mehr als fünf Jahren der Vakanz wieder besetzt werden konnte. Mit Liedern und einem Tanz umrahmten die Schüler die ansprechende Feier.

Traudel Stätzler, die seit dem Weggang von Rektorin Claudia Hampe im Sommer 2013 mit Schulleiteraufgaben betraut war, brachte es auf den Punkt: "Der Himmel ist grau, es stürmt und regnet, aber das kann unsere Stimmung heute nicht trüben." Dem Anlass entsprechend groß war die Zahl der Gäste, darunter Vertreter aus Schule, Lokalpolitik und Kirche, der beiden Kindergärten sowie zahlreiche Eltern. Traudel Stätzler sicherte der neuen Schulleiterin zu, dass sie auch weiterhin auf die Unterstützung des gesamten Kollegiums bauen könne: "Wir haben ein gemeinsames Ziel - die erfolgreiche Weiterführung unserer kleinen Schule!"

Schulrat Peter Frey vom Staatlichen Schulamt Mannheim erinnerte an die lange Zeit der Vakanz, in der das Lehrerkollegium in bester Kooperation das Schiff der Grundschule Gerichtstetten auf Kurs gehalten habe. Auf der Kommandobrücke habe dabei Traudel Stätzler gestanden, der er für ihren unermüdlichen Einsatz, ihre stete Zuverlässigkeit und ihre große Hilfsbereitschaft dankte.

Kurz beleuchtete Frey die Vita von Daniela Taranto, die aus Buchen stammt und 2004 am Burghardt-Gymnasium das Abitur ablegte. Sie studierte Grundschullehramt an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg, ihr Referendariat absolvierte sie an der Grundschule Rippberg. Von 2012 bis zum Amtsantritt in Gerichtstetten im November 2018 unterrichtete sie an der Grundschule in Bödigheim. "Dort ist sie zu einer erfahrenen Lehrerin gereift", lobte Frey. Ihr faires, konsequentes und gewissenhaftes Auftreten sei dabei ebenso wie ihre positive Ausstrahlung zu ihrem Markenzeichen geworden.

Dass in Gerichtstetten eine besondere Schulgemeinschaft bestehe, habe er daran gemerkt, wie herzlich Daniela Taranto bei ihrem Dienstantritt im November empfangen worden sei, sagte Frey und schloss mit einem Gedicht, in dem es ihm auf unterhaltsame Weise gelang, Begriffe wie "Amtseinführung", "Gerichtstetten" und "Taranto" in ein Reimschema zu bringen.

Die Schüler packten ihrer neuen Rektorin zum Start ins neue Amt eine Schultüte, die sie bis oben hin mit allerlei Nützlichem für die neue Herausforderung füllten: von Halsbonbons für die Stimme bis hin zur Tafel Schokolade für die Beruhigung der Nerven.

"Sehr gute Lösungen brauchen nun mal etwas länger", sagte Bürgermeister Volker Rohm. Er blickte zurück auf den 2014 vom Gemeinderat gefassten Grundsatzbeschluss, dass die Schule ihre Eigenständigkeit behalten solle. Bis zur Besetzung der Schulleiterstelle seien dann aber noch mehr als vier Jahre ins Land gegangen. Er dankte Traudel Stätzler für ihren Einsatz in dieser Zeit, Schulrat Frey für dessen unermüdliche Suche sowie den Eltern, für die es selbstverständlich sei, die Schule zu unterstützen.

Die Schüler der Grundschule Gerichtstetten bereiteten ihrer neuen Schulleiterin Daniela Taranto einen herzlichen Empfang. Fotos: Rüdiger Busch

Pfarrer Andreas Rapp stellte die Vorzüge einer kleinen Schule für die Kinder heraus: kurze Wege, eine überschaubare Einrichtung mit direkter Anbindung an den Kindergarten und der familiäre Charakter. Er gratulierte Daniela Taranto, dass sie Rektorin dieser kleinen, aber feinen Schule geworden ist. Schuldekan Robert Schmeiser stimmte dann gemeinsam mit den Festgästen das Lied "Danke" an, das dem Gefühl der Dankbarkeit Ausdruck verlieh.

Im Namen des Elternbeirats begrüßte Rainer Hilbert die neue Schulleiterin. Er dankte zunächst Bürgermeister Volker Rohm, der die Grundschule in Gericht-stetten immer gestärkt habe, sowie Schulrat Peter Frey für die Bemühungen bei der Suche nach einer neuen Rektorin. Hilbert dankte zudem Lehrerin Traudel Stätzler für die kommissarische Übernahme der Schulleiteraufgaben sowie Daniela Taranto für die Bereitschaft, sich der Herausforderung zu stellen. In kürzester Zeit habe die neue Schulleiterin, die selbst Mutter von Zwillingen ist, bereits die Herzen der Kinder erobert.

Rainer Hilbert stellte abschließend die Bedeutung der Schule für Gerichtstetten heraus und betonte: "Der ganze Ort steht hinter der Schule."

Sichtlich bewegt dankte die neue Schulleiterin ihren Kolleginnen und den Schülern für die Gestaltung der Feierstunde. Mittels einer Waage und verschiedenen Gewichten ließ Daniela Taranto die Zuhörer anschließend an ihrem Entscheidungsfindungsprozess teilhaben. Als sie sich mit der Frage beschäftigt habe, ob sie eine Rektorenstelle anstreben solle, sei sie im Internet auf eine Vielzahl an Gründen dagegen gestoßen. Doch nach und nach hätten die Vorzüge Übergewicht bekommen: Dazu beigetragen hätten der herzliche Empfang durch Traudel Stätzler und das engagierte Kollegium, die engagierten Eltern, die Unterstützung durch Bürgermeister Rohm und Ortsvorsteher Walzenbach, das Konzept des Bildungshauses, das ihr aus Bödigheim gut bekannt sei, und natürlich die Schüler, betonte Daniela Taranto. "Das alles macht diese kleine Schule zu etwas Großartigem."

Nach weiteren Dankesworten für die vielfältige Unterstützung durch Traudel Stätzler, das Kollegium, die Eltern sowie von weiteren Schulleiterinnen der Region und den Kolleginnen ihrer ehemaligen Schule in Bödigheim stellte Daniela Taranto abschließend fest: "Ich stehe hier voller Freude und mit dem Gefühl, mich richtig entschieden zu haben - für diese kleine, bezaubernde Schule und alle Menschen dahinter!"