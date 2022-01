Hardheim. (dore) Abriss von alten Gebäuden an der Würzburger Straße, Neubau von Rewe und Aldi: Die Planungen zur neuen Hardheimer Ortsmitte gehen im Frühjahr in die Umsetzungsphase. Für den Bau des neuen Aldi-Markts auf dem ehemaligen Eirich-Areal an der B27 wurde nach Auskunft von Mohamed Younis, Geschäftsführer des Investors Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt, vor Weihnachten der Bauantrag eingereicht. "Die Offenlage wird gerade vorbereitet. Wir rechnen damit, dass die vorbereitenden Erdarbeiten im Frühjahr starten können, und gehen davon aus, wenn alles gut läuft, dass die neue Filiale im Frühjahr 2023 eröffnet werden kann", informiert Younis.

Diese Häuserzeile an der Würzburger Straße wird ab dem Frühjahr abgerissen. Sie muss für den Neubau des Rewe-Markts weichen. Foto: Dominik Rechner

Im Erfapark soll das Erdgeschoss entkernt werden, um hier neue, moderne und attraktive Mietflächen zu schaffen, so Younis. Danach werde der Abbruch der alten Häuser an der Würzburger Straße vollzogen, wo bekanntlich der neue Rewe-Markt entstehen soll. Beginn beider Maßnahmen soll im Frühjahr sein.

Für den Erfapark laufen aktuell die Verhandlungen mit den potenziellen Mietern. "Parallel wird die dazugehörige Umplanung der Gewerbeflächen vorangetrieben", erklärt Younis. Das Ziel von Schoofs sei laut Projektentwicklerin Frauke Liess ein guter Mietermix im zukünftigen Erfapark: "Das Angebot soll von regionalen Händlern bis hin zu Global Playern reichen, um somit eine grundlegende Nahversorgung und ein attraktives Angebot darüber hinaus in der Ortsmitte von Hardheim bereitzustellen."

Auf Anfrage der RNZ, ob die beiden aktuellen Mieter, der Sonderpreis-Baumarkt und Optik Barth, auch im neuen Erfapark dabei seien, erklärt Geschäftsführer Younis: "Wir wollen alle Mieter behalten und besprechen deswegen mit beiden Mietern momentan, wie wir sie während und nach dem Umbau verlagern können bzw. ihnen eine dauerhafte Alternativfläche anbieten können."

Des Weiteren werden die Wohnungen im Obergeschoss des Erfaparks teilweise saniert. "Wir sind momentan dabei, ein Modernisierungskonzept für die ganzen Gebäude aufzustellen, um dann die gesamt notwendigen Maßnahmen umsetzen zu können", informiert Liess.

Auch zu den Planungen der Außenflächen gibt Liess ein Update. "Es wird ein zweigeschossiges Parkdeck realisiert mit insgesamt rund 150 Parkplätzen für den Handel und seine Kunden." Vor dem Rewe-Markt und auf den neuen Erfapark-Flächen in Richtung Würzburger Straße sollen Aufenthaltsflächen für die Bürger und Kunden geschaffen werden. "Ziel ist es, auch Außenflächen für Gastronomie – Bäcker, Eisdiele, oder Ähnliches – zu schaffen, die zum Verweilen einladen und als innerstädtische Treffpunkte für die Bürgerinnen und Bürger dienen." Das schon vorgestellte städtebauliche Konzept von Architekt Markus Rathke trage einen wichtigen Beitrag dazu, so Liess. Die Details hierzu würden momentan eng mit der Gemeinde abgestimmt.

"Hoffentlich bis Weihnachten 2023" solle dann alles – neuer Erfapark und Rewe-Markt – fertig sein, wie Geschäftsführer Mohamed Younis sagt.

Die Bedenken aus der Hardheimer Bevölkerung, dass das durch die beiden neuen Lebensmittel-Märkte dann gesteigerte Verkehrsaufkommen zu einem Unfallschwerpunkt an der Würzburger Straße führen könnte, hat ein umfangreiches Verkehrsgutachten wohl ausräumen können. "Im Zuge der Offenlage wird dieses Gutachten, wie auch alle anderen Gutachten, für jeden Bürgen einsehbar sein, um sich detailliert zu informieren", erklärt Projektentwicklerin Frauke Liess.

Das Gutachten zeige abschließend, dass für die Verkehrsknotenpunkte – je nach Spitzenstunden – gute bis ausreichende Leistungsfähigkeiten gegeben seien. Auf Seite 19 des Verkehrsgutachtens sei unter anderem Folgendes zu lesen: "Für den Knotenpunkt Würzburger Straße (B27)/Bürgermeister-Henn-Straße/Gartenstraße ergibt sich […] rechnerisch eine gute Leistungsfähigkeit […] in der Vormittagsspitzenstunde und eine ausreichende Leistungsfähigkeit […] in der Nachmittagsspitzenstunde."

Schoofs weise auch darauf hin, so Liess, dass der Erfapark seit 40 Jahren betrieben werde und in der Vergangenheit immer einen Lebensmittelvollsortimenter beherbergt hatte, ohne dass es hier zu Verkehrsunfällen gekommen sei.