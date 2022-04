Die heute 92-jährige Ilse Koch aus Hardheim erinnert sich noch gut an die Zeit bei der Familie Wohleb in Freiburg. Im Dokudrama „Baden gegen Württemberg – Männer, Macht und Frauenfunk“ des SWR am Karfreitag kommt sie als Zeitzeugin zu Wort. Foto: Adrian Brosch

Hardheim. (adb) Als letzter badischer Staatspräsident gehört Leo Wohleb (1888–1955) in die Riege politisch prägender Deutscher. Bis zuletzt hatte er vor 70 Jahren gegen den Südweststaat Baden-Württemberg und für ein eigenständiges Baden gekämpft. Wer sich für ihn und dieses spannende Kapitel deutscher Geschichte interessiert, sollte am Abend des Karfreitags den Fernseher einschalten – und wird auf eine in Hardheim nicht unbekannte Person stoßen: Als Zeitzeugin kommt die 92-jährige Ilse Koch zu Wort. Über Jahrzehnte hinweg wirkte sie als Haushälterin der Familie Wohleb in Freiburg. Darüber berichtete die RNZ als Erstes im Januar 2012. Dass sie die Haushälterin von Familie Wohleb wurde, war Zufall: "Eigentlich wollte ich nach Frankfurt – aber dass es dann doch nichts wurde, war prima!", bemerkt sie heute. 1929 geboren, hatte sie nach Kriegsende bei Verwandten in Hardheim gearbeitet und suchte dann nach neuen Perspektiven. "Ich wollte einmal etwas anderes sehen", blickt sie zurück.

Über ihren Bruder – den 2016 verstorbenen Pfarrer Wilhelm Koch – gelangte sie ins Südbadische: Er hatte 1948 sein Theologiestudium in Freiburg angetreten und holte seine jüngere Schwester zu sich. Über seine Kontakte vermittelte er ihr eine Arbeitsstelle – und zwar im Hause von Staatspräsident Leo Wohlleb. Anfangs sei sie gar nicht so begeistert gewesen, räumt Ilse Koch heute ein. "Ich konnte zwar gut kochen, aber eben eher Hausmannskost", betont sie heute.

Schnell jedoch legten sich ihre Zweifel: Leo Wohlebs Ehefrau Maria hatte die junge Hardheimerin persönlich darum gebeten, die Stelle zu übernehmen. Ilse Koch willigte ein. Bereut hat sie es nie: "Obwohl ich bis dahin immer Heimweh gehabt hatte, fühlte ich mich in der Ferne sofort wohl. Ich wurde wie ein Familienmitglied aufgenommen – Wohlebs waren einfache Leute, die in ganz normalen, bürgerlichen Verhältnissen lebten", erinnert sie sich.

Von Standesdünkel konnte keine Rede sein. "Leo Wohleb war ein Mann, der privat wenig über Politik gesprochen hat. Zuhause war er ganz für die Familie da. Er hat gern einen Witz gemacht, liebte neben Wiener Würstchen und Bratkartoffeln ein Brot mit Maggi zum Frühstück und war immer für ein Gespräch zu haben", schildert Ilse Koch. Oft sei er zum Abendessen nach Hause gekommen, ehe er wieder zu Terminen aufbrechen musste. "Manchmal haben wir spät am Abend noch ein paar Worte gewechselt", erklärt die Hardheimerin. Besonderen Freizeitspaß hatte Leo Wohleb an "Schlappohr": Der kleine Dackel der Familie war ein Geschenk französischer Freunde gewesen und bereitete dem Staatspräsidenten viel Freude.

Immer wieder kamen auch politisch prominente Gäste in das Haus. "Sie wurden von einer Köchin versorgt, weil ich als Serviererin eingeteilt wurde", erklärt Ilse Koch. Einer dieser Gäste war Paul Neuland: Der US-amerikanische Beobachter des Landes Baden von 1950 bis 1952 sandte ihr noch bis zu seinem Tod jährlich eine Weihnachtskarte.

Ilse Koch verdiente 60 Mark pro Monat bei freier Kost und Logis. Heute undenkbar, damals jedoch ein durchaus passables Auskommen, selbst in der Großstadt. "Von dem Geld habe ich sogar noch was gespart", erinnert sie sich. In ihrer Freizeit lernte sie Freiburg als zweite Heimat schätzen: Rasch fand sie Anschluss und unternahm mit Freundinnen ausgiebige Wanderungen im schönen Südbaden.

Die Ereignisse im Jahr 1952 erlebte sie an vorderster Front mit. "Leo Wohleb hat zwar nicht viel darüber gesprochen, aber der Zusammenschluss war sehr schlimm für ihn. Die Art, mit der Württembergs Ministerpräsident Reinhold Maier mit Baden und Wohleb verfuhr, war alles andere als fein", betont sie heute.

Der Familie Wohleb blieb Ilse Koch bis 1982 erhalten: Obgleich Leo Wohleb, der nach seiner Amtszeit als Staatspräsident und Kultusminister von 1952 an als erster Gesandter der Bundesrepublik in Portugal fungiert hatte, 1955 starb, blieb die Hardheimerin bis zu Maria Wohlebs Tod 1982 im Haus tätig. Zusätzlich arbeitete sie beim Herder-Verlag und zog 2005 zurück ins Erftal. "Meine Geschwister Wilhelm und Gertrud holten mich heim", erklärt sie.

In Hardheim schließt sich der Kreis: Vor rund zwei Jahren klingelte das Telefon. "Am anderen Ende der Leitung war der SWR und fragte mich, ob ich als Zeitzeugin bereit zur Mitarbeit wäre – anfangs dachte ich noch, das sei ein Betrugsversuch: Man hört ja so viel darüber!", berichtet sie. Die Zweifel konnten Ilse Koch jedoch rasch genommen werden: Geplant war das Dokudrama "Baden gegen Württemberg – Männer, Macht und Frauenfunk".

Im September 2020 kam dann ein Filmteam ins Erftal. "Sie kamen um 9 Uhr morgens und gingen um 9 Uhr abends. Das Koch’sche Wohnzimmer wurde zum Fernsehstudio umfunktioniert – es waren jede Menge Lampen, Schirme und Kameras aufgebaut", erzählt Ilse Koch lächelnd. Obwohl die Dreharbeiten auch durch den Lärm einer nahen Baustelle stets eine gewisse Aufregung mit sich gebracht hatten, verbindet sie damit und mit dem SWR-Personal angenehme Gefühle. "Die Reporter waren sehr freundlich zu mir. Das lief alles ganz spontan ab – ich habe mich hingesetzt und alles so erzählt, wie es gewesen ist", betont sie.

So wurde sie im hohen Alter zum "Filmstar wider Willen" – ein Prädikat, mit dem Ilse Koch humorig umgeht. "Das war etwas ganz Neues noch im hohen Alter – man lernt bekanntlich nie aus. Es ist zwar seltsam, wenn man sich selbst im Fernsehen sieht, aber es hat auch etwas für sich!", bemerkt sie zum Schluss.

Info: Das Dokudrama "Baden gegen Württemberg – Männer, Macht und Frauenfunk" wird am Karfreitag, 15. April, um 21 Uhr im SWR-Fernsehen gesendet.