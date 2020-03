Hardheim. (lra) Das Coronavirus ist in Hardheim angelangt. Wie das Landratsamt mitteilte, erhielt das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises am Donnerstagvormittag die Bestätigung, dass eine Betreuerin des Horts des Walter-Hohmann-Schulverbunds Hardheim sich in einem Risikogebiet mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hat.

Die Betroffene befand sich bereits vor Vorliegen des Testergebnisses in einer vom Gesundheitsamt angeordneten Isolation. Das Landratsamt hat die betroffene Elternschaft angesprochen. Die Kinder des Horts müssen nun auf Anordnung des Gesundheitsamtes für die Dauer der Inkubationszeit isoliert bleiben. Eine entsprechende Empfehlung gilt für deren Familien. Über weitere Maßnahmen entscheidet das Gesundheitsamt im Einzelfall.