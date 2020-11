Hardheim. (pm) Die "Hordemer Wölf" haben die Katze aus dem Sack – oder besser: die Ritter aus ihrem Versteck – gelassen: Ralf Schmollinger und Sandra Erhard sind das neue Ritterpaar für die Fastnachtskampagne 2020/21. Die RNZ hatte in den vergangenen Tagen mehrere Tipps veröffentlicht, dank denen einige besonders närrische Hardheimer das Geheimnis längst gelüftet hatten.

Der gebürtige Walldürner Ralf arbeitet als Explosionsschutzelektroniker und ist ein Gründungsmitglied der "Erftalhüpfer". Außerdem war er vor vielen Jahren im Jungelferrat, als Zeremonienmeister und im Elferrat für die "Wölf" aktiv. In seiner Freizeit besucht er den Donnerstag-Männer-Stammtisch "Nagler-Freunde".

Als Industriekauffrau hat sich Sandra selbstständig gemacht und führt eine Firma für hochwertige Werbeartikel und Berufskleidung in Hardheim. Sie tritt sowohl bei den "Goldstücken" als auch bei den "Erftalhüpfern" in Erscheinung und hatte sich zuvor als Tänzerin in der Wolfsgarde um die Hordemer Fastnacht verdient gemacht. Seit vielen Jahren nimmt das Paar gemeinsam an den Umzügen als "Wolf im Fell" teil.