Termin am Riedbach: Bauhofleiter Nico Beyer entfernt Äste aus einer Bachrinne, Bauamtsleiter Daniel Emmenecker und Biberberater Martin Kuhnt stehen in ständigem Austausch. Fotos: Jana Schnetz / Dominik Rechner

Von Dominik Rechner

Hardheim. Mehr als 20 Kilometer der Erfa gehören zur Gemeinde Hardheim. Für Biberberater Martin Kuhnt ist es daher nicht verwunderlich, dass sich die Biber hier pudelwohl fühlen. "Hardheim hat die größte Biberdichte im Neckar-Odenwald-Kreis. In ganz Baden-Württemberg gehört Hardheim zu den herausragenden Bibergebieten. Wir haben hier elf, zwölf Biberreviere und zwischen 50 und 60 Biber", erklärt der Experte im Gespräch am Riedbach mit der Rhein-Neckar-Zeitung, Bauamtsleiter Daniel Emmenecker und Bauhofleiter Nico Beyer.

Viel mehr Biber und Reviere werden nach Angaben des Biberberaters jedoch auch nicht mehr dazukommen: "Die Gewässer sind gut besetzt." Und schon jetzt hat der Hardheimer Bauhof fast tagtäglich mit dem fleißigen Nagetier zu tun – mehr, als Nico Beyer und seinen Kollegen lieb ist. Am Riedbach unterhalb der B27 und der Aral-Tankstelle sind Biber schon seit 2015/16 heimisch. "Sechs, sieben Biber leben hier aktuell", informiert der Biberberater.

Das Problem: Durch den Biberdamm in nächster Nähe wird regelmäßig ein Teil des Rad- und Wanderweges überflutet. "Im Schnitt haben wir hier alle drei Wochen eine Überschwemmung", schildert Bauamtsleiter Emmenecker. Deshalb rückt Bauhofleiter Beyer jeden zweiten Tag an und nimmt Zweige und Äste aus der Staurinne, die die Tiere immer wieder einlagern. "Wenn wir nichts machen, dann läuft das Wasser jede Woche über und macht den Weg für Radfahrer unbefahrbar", erklärt Beyer.

Neben dem Damm des Bibers habe die Gemeinde einen eigenen Damm aus Erdmaterial und Steinen angebaut, um das Wasser zurückzuhalten. Dazu habe er Rohre "reingelegt. Die hat der Biber aber in einem Tag wieder zugebaut". Eine regelmäßige Ertüchtigung ist also unumgänglich. Und manchmal muss dafür sogar der Bagger ran, je nachdem, wie viel zu machen ist und damit es schneller geht. "Für uns ist der Biber keine Belästigung, er sorgt aber natürlich für einen Mehraufwand und die Zeit fehlt uns dann an anderer Stelle", sagt Emmenecker. Er lobt jedoch die Zusammenarbeit mit Biberberater Kuhnt, den er als kompetenten Ansprechpartner schätzt.

Für Kuhnt ist die Situation hier am Riedbach ansonsten "völlig unproblematisch". Der Landwirt, dem die Wiese neben dem Rad- und Wanderweg gehört, hat sich mit den Bibern abgefunden, und mäht die Wiese nun nicht mehr so oft und lässt einen Gewässerrandstreifen übrig. Im Gegenzug bekommt er Ausgleichszahlungen vom Regierungspräsidium. Das sei vertraglich im Sinne des Naturschutzes seit 2020 so geregelt. "Der Landwirt ist aus der intensiven Bewirtschaftung der Wiese raus in die extensive. Das ist hier sehr gut gelaufen: Der Landwirt ist auf das Landratsamt zugekommen und hat gesagt: ,Die Biber sind hier und ich kann nicht mähen. Was soll ich machen?‘" Landwirte nutzten nach Meinung von Kuhnt noch viel zu wenig die Möglichkeit, auf die zuständigen Stellen zuzugehen. Und was die Tier- und Pflanzenwelt betrifft, so seien die Biber ein großer Gewinn: "Es wachsen viel mehr Pflanzen und es werden Tiere gesichtet, die man am Bachlauf Richtung Schweinberg, wo es auch oft gar kein Wasser mehr gibt und keine Biber leben, nicht mehr findet."

Janina Partzsch, Masterstudentin im Bereich Umweltschutz mit dem Schwerpunkt Naturschutz, habe im Biberrevier am Riedbach 20 verschiedene Schmetterlingsarten im Rahmen ihrer Masterarbeit gesichtet. Bachaufwärts in Richtung Schweinberg seien es nur noch zwei. Auch Amphibien wie Molche habe sie hier in einer größeren Population festgestellt. Und Kuhnt selbst hat auch seltene Vögel wie die Wasserralle schon hier gesehen. Nicht zuletzt sorgten die Biber für einen Grundwasserspiegelanstieg, was angesichts des Klimawandels und damit einhergehender Trockenheit in der Region besonders positiv hervorzuheben sei, so der Biberberater.

"Der fleißige Baumeister", wie ihn Bauamtsleiter Daniel Emmenecker auch gerne nennt, hat also auch seine sehr positiven Seiten. Landwirte und Bauhof werden mit ihm leben müssen und können, und der Natur tut das größte Nagetier Europas offensichtlich gut.

Und die Gemeinde könnte sich den Biber sogar zunutze machen, was die Attraktivität für Besucher angeht: So ließ Biberberater Kuhnt wissen, dass im Rahmen einer Begehung mit Vertretern des Regierungspräsidiums Karlsruhe ein Biberlehrpfad mit Infotafeln thematisiert worden sei. Darauf kam Emmenecker nun wieder zu sprechen. Ein Gedanke, der Biberberater Martin Kuhnt gefällt: "Das kann man gerne machen. Es wäre der erste Biberlehrpfad im Neckar-Odenwald-Kreis."