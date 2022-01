Hardheim. (pol/mare) In Hardheim hat es die Polizei mit zwei ungewöhnlichen Fällen zu tun.

Wie die Beamten mitteilen, brachte ein Unbekannter zunächst Ende des Jahres mehrere Plakate mit beleidigendem Inhalt gegen eine Person an. Vermutlich in der Nacht auf den 31. Dezember 2021 hängte der Täter die Plakate an einer Bushaltestelle in der Bürgermeister-Henn-Straße, im Klingenweg am dortigen Spielplatz sowie eines in der Immanuel-Kant-Straße auf.

Am frühen Freitagmorgen zwischen 4 und 4.30 Uhr bewarf dann ein Unbekannter ein Haus in der Teodor-Heuss-Straße mit Eiern.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Hardheim unter der Telefonnummer 06283 / 50540 in Verbindung zu setzen.