Stefan Englert alias Halfdan der Graue in seinem Element: Ob Heiligenfiguren oder Krippen – der Hardheimer ist ein begabter Holzschnitzer. Foto: Rüdiger Busch

Hardheim. (rüb) „Jetzt bin ich auch noch unter die Herrgottschnitzer gegangen“, sagt Stefan Englert zur Begrüßung und spielt damit auf eine neue Facette seines handwerklichen Schaffens an: Seit er zum Hardheimer Josefsmarkt eine Figur des heiligen Josef geschnitzt hat, bekommt er immer wieder entsprechende Anfragen und hat seither auch schon die ein oder andere Madonnenfigur angefertigt. Im Mittelpunkt seiner Ausstellung beim Hardheimer Weihnachtsmarkt (Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember) werden aber wie gewohnt Holzkrippen stehen.

Seit 2015 bereichert der 51-Jährige den Weihnachtsmarkt mit seiner Krippenausstellung in der Erftalhalle. Rund 20 handgeschnitzte Krippen gibt es diesmal zu sehen – klassische Stallkrippen, eine orientalische Krippe mit einem Komplettsatz neuer Figuren und – als weitere Neuheit – eine Miniaturkrippe in einer Nussschale. „Deren Figuren sind aber aus Plastik“, räumt Stefan Englert ein. Sie sind ja auch nur wenige Millimeter groß.

Alles andere, was der Finanzbeamte beim Weihnachtsmarkt präsentieren wird, ist aber handgemacht. Wie immer können ihm Interessierte während der Krippenausstellung beim Schnitzen über die Schultern schauen. Gerne erzählt er dabei über sein zeitintensives Hobby: Für eine Marienfigur mit Jesuskind muss Stefan Englert einige Wochen einplanen. Unlängst hat er ein ebenfalls sehr aufwändiges Projekt verwirklicht: Aus einem Holzblock hat er einen Elefanten geschnitzt.

Sein handwerkliches Geschick ist aber nur eine Facette seiner vielfältigen Aktivitäten. Der als „Grizzly“ bekannte frühere Trapper- und Wikingerdarsteller hat sich inzwischen ganz dem Mittelalter verschrieben. Der Höhepunkt im zu Ende gehenden Jahr war für ihn dabei das Mitwirken bei den mittelalterlichen Ritterspielen von Ehrenberg (Österreich): Heftiger Regen sorgte dabei für schwierige, dafür aber umso authentischere Verhältnisse: „Wir standen knöcheltief im Schlamm!“ Dabei habe sich der besondere Wert von traditionellem Schuhwerk gezeigt: „Meine Holzschuhe haben sich bewährt!“ Bei solchen Bedingungen trenne sich die Spreu schnell vom Weizen, sagt Englert beim Rückblick auf diese „Schlammschlacht“. Der erfahrene „Trapper“, der über viele Jahre hinweg die Sommer als Darsteller in einem Westernpark in Schweden verbrachte, hat übrigens trotz der widrigen Umstände in Ehrenberg nicht eine Vorstellung verpasst ...

Seit gut einem Jahr schlüpft der 51-Jährige nun schon in die Rolle des mittelalterlichen Nordmanns Halfdan der Graue. „Zu meinem neuen Namen passt jetzt auch mein Bart“, erklärt Englert lächelnd. Doch nicht nur dazu: Auch bei einem echten Herrgottschnitzer darf eine ordentliche Gesichtsbehaarung eigentlich nicht fehlen ...