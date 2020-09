Hardheim. (RNZ) Sie ist das Wahrzeichen der Gemeinde Hardheim: die Rakete auf der "Hohmann-Höhe". Demnächst soll das Modell der "Ariane V" mit einer Großputzaktion wieder auf Hochglanz gebracht werden. Grund genug, um einen kleinen Rückblick auf die Geschichte der Hardheimer Rakete zu werfen.

Das 12,40 Meter hohe und acht Tonnen schwere Bauwerk würdigt den in der Erftalgemeinde geborenen Diplom-Ingenieur Walter Hohmann (1880-1945), der mit seinen bahnbrechenden mathematischen Studien zur "Erreichbarkeit der Himmelskörper" bereits 1925 die Grundlagen für die moderne Raumfahrt gelegt hat. Seine Berechnungen finden noch heute Anwendung, sodass Walter Hohmann als einer der großen Weltraum-Pioniere gilt.

Doch wie Einheimischen sicher bekannt ist, steht das Modell der "Ariane V" noch gar nicht so lange in Hardheim, genauer gesagt erst seit März 2012. Die Vorgängerin, ein gut 15 Meter hohes Modell der "Europa"-Rakete, war vom 15. Juni 1974 bis 16. Dezember 2003 am selben Ort aufgestellt, bis sie bei einem Sanierungsversuch zu Bruch ging. Das Modell der "Europa"-Rakete im Maßstab 1:2 war der Gemeinde vom Deutschen Museum München zur Verfügung gestellt worden. Anlässlich der 1976 veranstalteten Walter-Hohmann-Tage kam eine Informationstafel an gleicher Stelle auf der Anhöhe hinzu. Die schon von weitem sichtbare Rakete wurde über viele Jahre zu einem Wahrzeichen Hardheims. In den 80er Jahren wurde das Modell von der Gemeinde generalüberholt und 1990 vom Astronomiekreis Walter-Hohmann-Sternwarte neu gestrichen.

Doch dann kam dieser 16. Dezember 2003: Erneut stand eine Sanierung an, die Eisenträger sollten in der Carl-Schurz-Kaserne überholt werden. Beim Versuch, die "Europa"-Rakete abzubauen, brach sie entzwei. Jahrelang blieb die "Hohmann-Höhe" dann ohne Rakete. Viele Bürger, Vereine und Firmen bemühten sich in den Folgejahren um eine Ersatzbeschaffung – darunter Torsten Englert vom Museumsverein und Alex Leiblein. Zudem gab es auch einen Entwurf für ein Modell einer stilisierten Rakete mit Umlaufbahnen. Aufgrund statischer Probleme wurde diese Idee aber verworfen.

Schließlich half dem damaligen Bürgermeister Heribert Fouquet die Lektüre der RNZ: Dort las er von einem Projekt der Auszubildenden des Luft- und Raumfahrtkonzerns EADS, die als Teamleistung eine "Ariane V" im Maßstab 1:4 erstellt hatten. Der Bürgermeister nahm Kontakt zu EADS auf und erhielt eine Antwort von der Tochterfirma Astrium in Lampoldshausen. Es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Zwei Jahre später, im Jahr 2012, wurde aus der Vision Wirklichkeit: In Zusammenarbeit von Gemeinde, Astrium und weiteren Firmen wurde das Großprojekt für rund 140.000 Euro verwirklicht. Dank einer Vielzahl an Spenden und einer Förderung aus dem Leader-Programm konnte sich die Gemeinde das besondere Denkmal leisten.

Am 17. März 2012 wurde das neue Raketenmodell dann mit zwei Kränen und der Drehleiter der Feuerwehr aufgestellt: Hardheim hatte sein Wahrzeichen wieder! Bereits am Tag zuvor wurde die Rakete in Ochsenfurt, wo sie von der Maschinen-, Apparate- und Stahlbaufirma Kinkele zusammengebaut wurde, abgeholt, und auf dem Gelände des Gemeindebauhofs zwischengelagert. Gut drei Stunden dauerte es, bis "Ariane V" aufgestellt war. Mehrere hundert Zuschauer verfolgten das Ereignis, ein Fernsehteam des SWR filmte das Geschehen.

Auch das Umfeld von "Ariane V" auf der "Hohmann-Höhe" erfuhr in den folgenden Monaten eine Aufwertung: Die Treppe wurde erneuert und eine Sitzgruppe sowie neue Infotafeln des Geoparks Bergstraße-Odenwald aufgestellt. Die Rakete wurde zu einem "Geopunkt". Geopunkte sind landschaftliche, erdgeschichtliche oder kulturhistorische Besonderheiten in den Geopark-Kommunen. Auf der Infotafel werden Walter Hohmann und die Rakete vorgestellt.