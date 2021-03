Frederik Böna ist ein passionierter Radsportler mit einer hohen Affinität zu verrückten Aktionen: Im April will er einen Weltrekord im Bergfahren knacken. Foto: Dominik Schäfer

Hardheim. (adb) Beim "Double Everesting" muss man einen Anstieg so lange "rauf und runter" fahren, bis man die Höhenmeter des Mount Everest zweimal bewältigt hat – das entspricht 17.696 Höhenmetern. Genau das plant der aus Hardheim stammende Rennradfahrer Frederik Böna am 10. April bei einem Weltrekordversuch – allerdings nicht im Himalaya, sondern im "Ländle": Mit seinem Rennrad wird er den Kandel bei Waldkirch auf- und abfahren. Wie bei vergangenen Aktionen forciert er auch hier die gute Sache: Der Erlös kommt einem Frauenzentrum unweit der afghanischen Stadt Herat zugute, auf das er über die deutsch-afghanische Initiative aus Freiburg aufmerksam geworden war.

"Der Weltrekordversuch ist für mich ein Ziel, das sicherstellt, dass ich die Spendenaktion mit der bestmöglichen Vorbereitung und Motivation angehe. Im Winter hat mir das dabei geholfen, auch bei Schnee und Eis draußen zu trainieren", erklärt der 29-Jährige und bezeichnet den Weltrekordversuch nicht als primäres Ziel, sondern mehr als Mittel zum Zweck: "Vor allem soll er dafür sorgen, dass die Spendenaktion viel Aufmerksamkeit erhält und dadurch letztendlich auch viel Geld gespendet wird."

Böna verweist als langjähriger Verfechter der Belange speziell von Flüchtlingen auf den nachdenklich stimmenden Hintergrund. "Nach Afghanistan ist seit 2001 sehr viel Geld geflossen. Gebessert hat sich in dem Land jedoch kaum etwas, vieles ist sogar schlechter als zuvor geworden. Den Menschen kann nicht mit Militäreinsätzen geholfen werden, sondern mit zivilen Projekten, die den Fokus auf Hilfe zur Selbsthilfe legen sollen", informiert er. Insbesondere für Frauen und Mädchen sei die Situation in Afghanistan "nach wie vor katastrophal" – vor allem im Bezug auf Bildungschancen und damit verbundene Lebensperspektiven.

Der Kontakt zur deutsch-afghanischen Initiative ergab sich durch einen befreundeten Landsmann. "Relativ schnell entstand die Idee, mit einer gemeinsamen Spendenaktion Geld für das Frauenzentrum zu sammeln. Da ich im vergangenen Oktober bereits sehr viel Spaß mit meiner Spendenaktion auf dem Rennrad am Königsstuhl für die Menschen im Flüchtlingslager Moria hatte und sehr viel Geld gespendet wurde, war von Anfang an klar, dass ich auch bei dieser Spendenaktion wieder auf dem Rennrad sitze", so der Hardheimer.

Um eine neue Herausforderung zu finden und die Aktion bekannter zu machen, reifte zudem immer mehr der Gedanke heran, den Weltrekordversuch anzustreben, der inzwischen offiziell bei der Official World Record Association angemeldet ist. Angestrebt wird eine Zeit von unter 24 Stunden, womit Frederik Böna den 2017 aufgestellten Wert des Portugiesen Tiago Ferreira unterbieten möchte, der 17.753 Meter in 24 Stunden bewältigte.

Das bedingt jedoch große Selbstdisziplin: "Sehr viel Training und die Bereitschaft, bei jedem Wetter zu trainieren und sich im Training immer wieder quälen zu können, sind maßgebend", schildert Frederik Böna. Weiterhin habe er im Vorfeld große Unterstützung im organisatorischen Bereich benötigt: "Allein die Anmeldung für den Weltrekordversuch und die Organisation des Crowdfundings waren ziemlich zeitaufwendig. Ohne Hilfe hätte ich das organisatorisch gar nicht geschafft", gibt der gebürtige Hardheimer zu bedenken, der in Bammental wohnt und beruflich als Integrationsbeauftragter der Stadt Sinsheim tätig ist.

Im Hintergrund kann er sich auf zahlreiche Sponsoren und Unterstützer wie den Rennrad-Blog Speedville mit Coach Philipp Diegner und Daniel Müller, den Bikefitter Jens Machacek, den Sportnahrungshersteller "Ministry On Nutrition", GeL-Matrix, die Firma mb-rad-sport aus Amorbach, das Optikhaus Leingarten und Rudy Project, Peter Fassbänder und Wolfgang Arenz (Wolfpack-Reifen), den Flaschenhersteller Keego und den Radsportfotografen Rainer Kraus verlassen. "Ansonsten habe ich bei der Vorbereitung natürlich sehr viel Unterstützung durch die deutsch-afghanische Initiative bekommen, mit der ich die Aktion gemeinsam durchführe, sowie von zahlreichen Freunden, meiner Familie und meiner Freundin, die mich alle auf irgendeine Art und Weise unterstützen werden und das auch bisher schon in meiner Vorbereitung getan haben. Zudem wäre die Aktion – wie auch einige andere Projekte in der Vergangenheit – ohne die Unterstützung der PMS Thomin GmbH nicht möglich gewesen", hebt Böna dankend hervor.

Aus sportlicher Sicht hingegen kann Frederik Böna, der seit 2015 ein Rennrad besitzt und zwei Jahre später mit einem ambitionierten Training begann, auf Erfahrungswerte zurückgreifen: "Was die Durchführung von Langstreckenevents mit dem Rennrad und auch die Durchführung einer Spendenaktion betrifft, besitze ich inzwischen recht gute Kenntnisse." Dennoch habe er eine vergleichbare sportliche Herausforderung bisher noch nicht ins Auge gefasst, weswegen das Training in der letzten Zeit besonders intensiv ausfiel. "Aber lange Trainingseinheiten mit vielen Höhenmetern bereiten mir ohnehin viel Freude, insofern hat mir die Vorbereitung eigentlich sehr viel Spaß gemacht."

Er spricht von einem faszinierenden Freiheitsgefühl. "Ich setze mich auf das Rennrad und kann innerhalb von zwei Stunden rund 60 Kilometer in der Natur erleben. Das ist auf diese Weise nur mit dem Rennrad möglich: Zu Fuß oder mit dem Mountainbike schafft man keine so große Distanz, mit dem Auto ist die Wahrnehmung eine ganz andere", fasst er seine Gedanken zusammen. Zudem könne man mit dem Rennrad immer wieder eigene Grenzen ausloten und nehme die Geschwindigkeiten anders wahr, wenn sie durch eigene Muskelkraft erzeugt werden. Schnelle Abfahrten seien jedoch nicht die Hauptsache: "Ich fahre lieber bergauf!", betont er.

Info: Spenden sind möglich unter www.betterplace.org/de/fundraising-events/37456