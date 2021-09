Hardheim. (adb) Das "Race across the Alps" gilt als härtestes Radrennen der Welt: Auf 525 Kilometern sind 13 Alpenpässe und 14.000 Höhenmeter zu bewältigen. Einer, der sich dieser Herkulesaufgabe angenommen hat, ist der Hardheimer Sportler Frederik Böna. Auf Anhieb radelte er auf den neunten Platz (bei 30 Teilnehmern, mehr sind nicht erlaubt). Doch damit ist die Liste seiner jüngsten Erfolge noch nicht beendet: Beim "Maratona dles Dolomites" – dem größten und bekanntesten Radmarathon Italiens mit 138 Kilometern und 4400 Höhenmetern – belegte er den zehnten Platz.

Auf das "Race across the Alps" war er vor zwei Jahren gestoßen: "Ich habe mich in Nauders auf den Dreiländer-Giro mit dortigem Start vorbereitet und bekam dabei zufällig mit, wie einige Fahrer das Ziel des ,Races across the Alps’ erreichten", blickt Frederik Böna zurück. Die damit verbundenen sportlichen Höchstleistungen weckten in ihm spontan die Motivation, dort eines Tages mitzufahren.

Vom "Maratona dles Dolomites" hatte er durch Bekannte erfahren: "Sie hatten mir gegenüber so oft von diesem Rennen geschwärmt, dass ich unbedingt selbst dabei sein wollte", erinnert er sich. Als es heuer soweit war, zeigte er sich begeistert: "Die Landschaft ist noch schöner, als ich sie mir vorgestellt hatte!", freut sich der 30-Jährige, der die Bergwelt im Allgemeinen schätzt: "Dort fühle ich mich immer wohl. Woher das kommt oder woran das liegt, weiß ich gar nicht. Am Meer wird mir spätestens nach zwei Tagen langweilig", räumt er augenzwinkernd ein und begründet seine Vorliebe mit dem bewussteren Wahrnehmen der Natur. "Da die Berge nicht so dicht besiedelt sind, hat man viel mehr Natur um sich herum – und man trifft immer wieder auf Murmeltiere oder Steinböcke", erklärt er. Außerdem sei es "ein schönes Gefühl, einen Berg mit eigener Muskelkraft bezwungen zu haben".

Auch seinen neunten Platz beim "Race across the Alps" verbinde er dahingehend mit Stolz, aber auch mit "großer Erleichterung, es überhaupt geschafft zu haben". Schließlich gab es doch ein paar Anlaufschwierigkeiten: "Mein eigenes Rennrad war kurz zuvor kaputt gegangen. Von Trek bekam ich über mb-rad-sport in Amorbach ein Leihrad zur Verfügung gestellt, das leider nicht optimal auf meine Körperproportionen passte. Nach etwas mehr als zwei Stunden musste ich das Rad wechseln und war von da an mit einem Cyclocrossrad unterwegs. Das hatte ich zwar mit Straßenreifen versehen, im Vergleich zu einem Rennrad war der Nachteil aber spürbar. Um die Geschwindigkeit halbwegs halten zu können, musste ich mich deutlich mehr anstrengen. Ich war mir daher bis kurz vor Schluss nicht sicher, ob ich es überhaupt ins Ziel schaffen würde", umreißt er die Rahmenbedingungen. Auch körperlich stieß er zusehends an Grenzen: "Irgendwann bereitete mir der Rücken immer mehr Probleme. Im Morgengrauen war es in der Höhe die Kälte, die mir zu schaffen machte, vor allem bei den Abfahrten", zeigt er auf.

Eine Woche danach startete Frederik Böna dann beim "Maratona dles Dolomites". Da er zwischenzeitlich seine Corona-Impfung erhalten hatte, konnte er seine Vitalität nur bedingt einschätzen: "Meine Vermutung war, dass ich noch ziemlich erschöpft sein würde. Dementsprechend entspannt ging ich an den Start. Ich machte mir keinen Druck und wollte einfach nur die Landschaft genießen", betont der 30-Jährige, der dieses Rennen mit seinem Cyclocrossrad bestritt. "Umso schöner war es, dass es doch wieder so gut lief – hier hatte ich von Anfang bis Ende Spaß!", freut er sich.

Wenngleich die Geologie ähnlich anmutet, stellen beide Rennen völlig unterschiedliche Anforderungen: Beim "Race across the Alps" sei allein die große Zahl der (Alpen-)Pässe eine enorme Hürde. "Stilfser Joch, Mortirolo, Berninapass, Albula, Flüelapass usw. – die Strecke an sich ist topografisch eigentlich völlig irre! Genau das mag ich aber am meisten, wenn ich auf dem Rad sitze. Vor allem der Mortirolo in Italien ist teilweise wahnsinnig steil", so Frederik Böna.

Deutlich weniger Passfahrten erfordert der "Maratona dles Dolomites", der jedoch aus sportlicher Sicht ähnlich hohe Ansprüche stelle. "Man fährt die Pässe schneller, was es nicht einfacher macht", betont Böna und bezeichnet den 27 Kilometer langen Passo di Giau als größte Herausforderung der Strecke. Aber wer den 30-Jährigen kennt, der weiß auch um seine Affinität gerade für etwas knifflige Abschnitte: "Den Passo di Giao bin ich zum ersten Mal gefahren, und ich hatte wahnsinnig viel Spaß dabei!", erklärt Frederik Böna, der neben seinen Sponsoren – allen voran PMS Thomin und mb-rad-sport – vor allem seinem Vater Andreas Seitz-Böna, seiner Freundin Kathi sowie seinem Freund Rainer Hess aus Kirchzell dankt: "Ohne sie wäre ich nie ins Ziel des ,Race across the Alps’ gekommen!"

Aber damit nicht genug: Klar, dass Frederik Böna sich schon wieder neue Ziele gesetzt hat. Auf den Ötztaler Radmarathon folgen noch im September unter anderem der Kufsteinerland-Radmarathon, der Imster Radmarathon und das "King of the Lake"-Zeitfahren um den Attersee. "Wahrscheinlich werde ich noch beim ,Schauinslandkönig’ mitfahren, mehr Rennen werden es 2021 aber wohl nicht", erklärt er und lässt wissen, dass es "vielleicht auch wieder die eine oder andere Spendenaktion gibt". Für das neue Jahr plant er, auf jeden Fall wieder beim "Race across the Alps" und dem "Maratona dles Dolomites" dabei zu sein: "Beide Termine werden in den nächsten Jahren feste Bestandteile meines Rennkalenders!"