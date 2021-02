Auf dieser Fläche im Gewann „Fuchsenloch“ in der Nähe von Bretzingen will Landwirt Tobias Bundschuh eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage errichten lassen. Foto: Tobias Bundschuh

Hardheim. (dore) Fotovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Grenzertragsböden in benachteiligten Gebieten (mit schlechten Bodenverhältnissen) sind nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) seit 2017 förderfähig. In der Gemeinde Hardheim ist das Interesse an der Errichtung von Freiflächen-Fotovoltaikanlagen auf solchen Flächen groß. "Uns liegen momentan viele Anfragen vor", sagte Bürgermeister Volker Rohm in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Nach Vorberatung in den Ortschaftsgremien soll über die Projekte anhand eines Kriterienkatalogs entschieden werden, den der Gemeinderat noch beraten muss und in seiner öffentlichen Sitzung am 22. März beschließen soll. "Der Kriterienkatalog soll eine möglichst große Transparenz für die Entscheidungsfindung zu den einzelnen Anträgen geben."

Hintergrund > Größe: ca. 7 Hektar > Modulanzahl: 20.736 [+] Lesen Sie mehr > Größe: ca. 7 Hektar > Modulanzahl: 20.736 > Leistung: ca. 7 Megawatt > Reihenabstand: 3,2 Meter > Zaunlänge: ca. 1160 Meter > Zaunhöhe: 2,2 Meter mit 15 bis 25 Zentimetern Bodenfreiheit > Ausgleichsfläche innerhalb des Plangebiets > Stromquelle: Versorgung von 2000 Haushalten bzw. 8900 Personen > Umweltfreundlich: ca. 4400 Tonnen CO2 werden pro Jahr eingespart

In der Sitzung stellte nun Tobias Bundschuh aus Rüdental, hauptberuflich im Vertrieb der Firma Claas Württemberg (Landmaschinenhersteller) und nebenberuflich als Bio-Landwirt (Bioland-Anbau) tätig, sein geplantes Projekt vor: Er möchte von der Firma Suntec Energiesysteme eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage in Bretzingen errichten lassen. Mit dem Gedanken spielte er bereits im Januar/Februar 2020. "Wir haben seit mehreren Jahren Probleme mit der Trockenheit und dem Borkenkäfer. Der Klimawandel steht vor der Tür. Da habe ich mir als Landwirt überlegt, was man da machen kann."

Die Freiflächen-Fotovoltaikanlage soll im Gewann "Fuchsenloch" außerhalb der Ortschaft Bretzingen auf einer momentan von ihm noch intensiv genutzten Ackerfläche mit schlechtem Boden entstehen. "Es ist ein steiniger Boden mit 19 bis 25 Bodenpunkten. Das sind mit die schlechtesten Böden im Neckar-Odenwald-Kreis", so Bundschuh. Auf Nachfrage von Gemeinderat Siegfried Horn erklärte er, dass die Ackerfläche vor der Errichtung der Freiflächen-Fotovoltaikanlage mit einer Blühmischung eingesät werde, sodass Gräser und Kräuter dort wachsen.

Es bestehe keine direkte Nähe zu Wohngebieten oder Bebauung, so Bundschuh weiter. Außerdem habe man von gut frequentierten Wegen aus kaum Einsicht in die Anlage, und sie wäre gut durch bereits befestigte Wege erreichbar.

Erneuerbare Energien, zu den die Fotovoltaikanlagen gehören, sollen künftig die Hauptquelle für Strom in Deutschland sein. Nach einer aktuellen Gesetzesänderung vom 21. Dezember 2020 ist das Ziel, den Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch auf 65 Prozent im Jahr 2030 zu steigern. Vor dem Jahr 2050 soll der gesamte Strom, der erzeugt oder verbraucht wird, treibhausgasneutral erzeugt werden. Im Gesetz heißt es außerdem: "Der für die Erreichung der Ziele erforderliche Ausbau der erneuerbaren Energien soll stetig, kosteneffizient und netzverträglich erfolgen." Und gerade beim Faktor Systemkosten sind Freiflächen-Fotovoltaikanlagen nach Angaben der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung im Vergleich zu allen anderen Möglichkeiten der Stromerzeugung mit unter fünf Cent pro Kilowattstunde die günstigste Variante.

Bundschuh nannte zudem weitere Vorteile der Freiflächen-Fotovoltaikanlage für die Region. "Die Anlagen stehen für eine saubere, sichere und umweltfreundliche Stromversorgung für die nächsten 40 Jahre", erklärte er. Das Fundament für seine geplante Anlage werde gerammt und nicht versiegelt, wodurch unterhalb der Anlagenzäune die naturbelassene Wiese bleibe, und somit viele Tier- und Pflanzenarten einen Rückzugsort und Lebensraum hätten. Des Weiteren bringe das Projekt Ökopunkte, die Bundschuh dem Ort beziehungsweise der Gemeinde zur Verfügung stellen will, damit diese für andere Maßnahmen wie zum Beispiel Baugebiete verwendet werden könnten.

Mit der Firma Suntec habe er zudem einen regionalen Investor am Start, womit das Regionalprinzip gewahrt sei, nach dem regionale Firmen unterstützt werden sollen. Er habe einen guten Eindruck von der Firma. Suntec ist ein regionaler Fotovoltaikanlagen-Spezialist aus Wolkshausen im Landkreis Würzburg und hat 20 Jahre Erfahrung im Bau und der Planung von diesen Anlagen. Bundesweit wurden über 6000 solcher Anlagen von Suntec geplant und installiert. Als Vorteil bezeichnete Bundschuh außerdem, dass die Firma Planung, Montage, Überwachung und Wartung übernehme und somit alles aus einer Hand liefere. Und nicht zuletzt bringe die Freiflächen-Fotovoltaikanlage der Gemeinde zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen, und Bundschuh übernehme die vollen Kosten für das Projekt.

Bis eine Entscheidung über die Errichtung der Anlage gefällt wird, wird es noch einige Zeit dauern.