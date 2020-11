Der Geselle Jens Schrimpf (l.) und Fotografenmeister Horst Bernhard präsentieren stolz die Abschlussarbeiten, mit denen der Auszubildende die Prüfer der Handwerkskammer überzeugen konnte und sich so den Titel Kammersieger sicherte. Foto: Fotoatelier Bernhard

Hardheim. (jam) Fotografie ist eine kreative Tätigkeit, ähnlich der Arbeit eines bildenden Künstlers. Es gibt aber auch handwerkliche Aspekte – und das, obwohl sich die Technik längst weg vom Analogen zum Digitalen bewegt: Produkte ins richtige Licht zu rücken, zu wissen, wann man welche Technik wie einsetzt, das hat beim Fotografieren viel mit Handwerk zu tun – aber natürlich genauso mit Kreativität und einem individuellen Stil eines jeden Fotografen. Dieses Beste aus Handwerk und Kunst hat Jens Schrimpf bei seiner Abschlussprüfung vereint und sich damit den Kammersieg in der Disziplin Industrie- und Architekturfotografie gesichert.

Der Geselle des Hardheimer Fotoateliers Bernhard hatte es sich zur Aufgabe gesetzt, widerstandsfähige elektronische Bauteile abzulichten. "Feuer, Wasser und Eis sind eigentlich für jedes Computerteil absolut tödlich", sagt der begeisterte ITler, der in Heidelberg Informatik studiert hatte, bevor er seine duale Ausbildung bei Fotografenmeister Horst Bernhard startete. Um darzustellen, wie seine robusten Chips und Arbeitsspeicher den Elementen trotzen, ohne beim Fotografieren Abstriche bei der Beleuchtung machen zu müssen, griff der Buchener tief in die Trickkiste.

Ob Acrylglas als Eiswürfelersatz, ein löchriger Schlauch, der Wasserblasen erzeugt, oder nachträglich ins Bild eingefügte Flammen – für jedes seiner Bilder war Einfallsreichtum, aber auch konzentriertes Arbeiten bei Vor- und Nachbereitung gefordert. "Das Endprodukt in der Hand zu haben, fühlt sich richtig gut an", sagt der junge Buchener, der die Prüfer von der Handwerkskammer mit diesen und weiteren Arbeiten vollauf überzeugen konnte.

Dementsprechend spart Schrimpfs Chef Horst Bernhard nicht mit Lob für seinen Gesellen: "Er hat die Bauteile mit sauberem Licht gezielt wiedergegeben. Diese Fähigkeit unterscheidet uns von Amateuren." Gute Fotografen, so Bernhard, bringen es allein mit Licht und Schatten fertig, eine dreidimensionale Fotowirkung zu entfalten.

"Das A und O ist ein perfekt beleuchtetes Bild als Ausgang", sind sich der Meister und der Schüler einig. Man muss also schon beim Fotografieren handwerklich korrekt arbeiten. "Photoshop kommt dann nur für Extras wie beim Feuer oder bei kleineren Kratzern zum Einsatz", erklärt Horst Bernhard. Trotzdem kommt die IT-Affinität von Jens Schrimpf natürlich sehr gelegen. "Heute ist alles nur noch digital, ich habe seit 20 Jahren keinen Film mehr in der Hand gehabt", sagt Bernhard, während Schrimpf ergänzt: "Die Fotoentwicklung wird heute nur noch in der Theorie gelehrt."

Nach drei Jahren auf der Fotografenschule in Heidelberg sieht Jens Schrimpf noch einen weiten Weg vor sich: "Die Ausbildung gibt nur einen groben Rahmen, ich lerne trotzdem noch jeden Tag etwas Neues." Umso mehr freut es ihn, dass Horst Bernhard ihn nun nach der erfolgreichen Ausbildung übernommen und als Fotograf eingestellt hat.

"Was wir in unserem Fotoatelier anbieten, kann man alleine nicht mehr leisten", erklärt Inhaber Horst Bernhard, der seit knapp 50 Jahren seinen Lebensunterhalt mit der Fotografie verdient. "In unserem Beruf ist vor allem Teamwork gefragt", ist er überzeugt. Erst die individuellen Fähigkeiten, die ein Jeder einbringe, führten zum besten Ergebnis.