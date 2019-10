Hardheim. (pm/rüb) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat einem Bericht der "Ärzte-Zeitung" zufolge vorgeschlagen, kleine, unrentable Krankenhäuser in sogenannte Intersektorale Gesundheitszentren (IGZ) umzuwandeln. Eine Idee, die vielfach auf Kritik stößt. Auch der Freundes- und Förderkreis "Unser Krankenhaus" warnt vor solchen Plänen, die eine "radikale Veränderung der Krankenhauslandschaft" nach sich ziehen würden, wie Vorsitzender Fritz-Peter Schwarz erklärt.

"Mit unserer Idee würden die Strukturen in der Region erhalten bleiben. Und die Qualität der Versorgung würde sogar noch verbessert - bei niedrigeren Preisen", wird der Vorstandsvorsitzende der KBV, Andreas Gassen, zitiert. Das IGZ würde, so die KBV, eine allgemeinmedizinische, internistische sowie chirurgische Grundversorgung anbieten - und zwar in einer Mischform aus ambulant und stationär.

"Wir konnten 190 Krankenhausstandorte in Deutschland identifizieren, die sich grundsätzlich für eine Umwandlung in ein IGZ eignen würden", erklärte Andreas Schmid von der Universität Bayreuth, die im Auftrag der KBV zusammen mit der Unternehmensberatung Oberender AG ein Gutachten zu IGZ erarbeitet hat. Am Ende blieben 75 Krankenhäuser mit einer Bettenzahl zwischen 51 und 150, die, so Schmid, "idealtypisch für eine Umwandlung in ein IGZ" wären. Das Konzept sieht vor, dass Patienten für maximal fünf Tage eine pflegerische Rund-um-die-Uhr-Betreuung erhalten. Ärzte wären immer vor Ort beziehungsweise außerhalb der Sprechzeiten in Rufbereitschaft.

Betrieben werden können die IGZ nach der Vorstellung der KBV von unterschiedlichen Akteuren, zum Beispiel den Kommunen, den Kassenärztlichen Vereinigungen oder auch von privaten Unternehmen. "Für eine solche Versorgung, die zwischen dem ambulanten und dem stationären Bereich angesiedelt ist, brauchen wir ein neues Vergütungsmodell", zitiert die "Ärzte-Zeitung" Jan Hacker von der Oberender AG. "Wir schlagen ein Modell vor, das einen Abschlag auf die heutige DRG-Vergütung vorsieht, zum Beispiel in Höhe von 30 Prozent."

Daher weht also der Wind: Mit solchen ambulanten Gesundheitszentren könnten die Kassen viel Geld sparen.

"Wer ländliche Krankenhausstandorte zu ambulanten Behandlungszentren mit betreutem Schlafen umbauen möchte, der zeigt, wie wenig Verständnis er für den tatsächlichen Versorgungsbedarf dieser Regionen mitbringt", kritisiert Gerald Gaß, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG). Die ländlichen Krankenhausstandorte würden heute neben der akutstationären Krankenhausbehandlung auch die ambulante Notfall- und die Notarztversorgung und überwiegend auch die ambulante fachärztliche Regelversorgung für die Bevölkerung erbringen, meint die DKG. Ohne diesen Beitrag der Krankenhäuser sähe es in vielen Regionen Deutschlands bereits sehr düster aus.

"Wenn die KBV nun in ihrem Gutachten feststellt, dass man dies alles durch eine Großpraxis mit angeschlossener Patientenübernachtung ersetzen könnte, macht sie sich völlig unglaubwürdig und ignoriert den tatsächlichen Bedarf an Gesundheitsinfrastruktur im ländlichen Raum", so Gaß.

Auch der Freundes- und Förderkreis "Unser Krankenhaus" warnt vor den Plänen: "Die Zerschlagung der bisherigen guten Krankenhausversorgung ist offensichtlich bereits konzipiert. Auf kranke und alte Menschen wird dabei keine Rücksicht genommen."

Es werde Zeit, dass sich eine bundesweite Bewegung etabliert, die sich gegen dieses Treiben der Krankenkassen, unterstützt von "Gesundheitspolitikern" und sogenannten "Experten", stellt. Für die bundesweite Petition gegen das Krankenhaussterben im ländlichen Raum hat der Freundes- und Förderkreis bereits über 1000 Unterschriften gesammelt.

Weitere sollen folgen, wie Fritz-Peter Schwarz deutlich macht: Gelegenheit dazu gibt es weiterhin bei den Hardheimer Banken und Apotheken sowie in den Arztpraxen am Krankenhaus. Darüber hinaus liegt eine weitere Unterschriftenliste während des Wendelinusmarktes beim Gesangverein "Liederkranz" im Alten Kindergarten aus.