Hardheim. (adb) Seit 125 Jahren besteht die Firma Uhren-Optik Gärtner in Hardheim, die Augenoptikermeister Michael Gärtner seit 2008 in der vierten Generation führt. In dieser langen Zeit erlebte das traditionsreiche Geschäft – zum Sortiment gehört alles rund um die Augenoptik von Brillen, Sonnenbrillen und Fahrradbrillen über Kontaktlinsen und Lupen bis hin zu Uhren und Schmuck – manch stürmische Zeit. Die Corona-Pandemie jedoch erwies sich auch hier als völliges Neuland. Darüber sprach die Rhein-Neckar-Zeitung mit Michael Gärtner.

Der Optikerbereich seines Ladens ist geöffnet, Uhren darf er jedoch nicht verkaufen. "Der erste Lockdown war für uns wie für alle anderen Mitbürger eine völlig unbekannte Situation. Wir hatten für die Zeit unsere Öffnungszeiten etwas reduziert, waren aber telefonisch erreichbar", schildert er. Diese Regelung sei auch im zweiten Lockdown oberstes Gebot der Stunde: "Wir wollen da sein, wann immer unsere Hilfe benötigt wird", sichert Gärtner zu.

Er hatte sein Unternehmen bereits mit dem ersten Lockdown weitgehend auf Termine zur Anpassung und Abgabe von Brillen umgestellt – und stieß auf positive Resonanz der Kundschaft: "Das wurde durch die Pandemie und deren Rahmenbedingungen sehr gut angenommen und ist mittlerweile etabliert." Mit vielen seiner Kunden pflege er eine langjährige und sehr freundschaftliche Beziehung – meist über Generationen hinweg. "Die intensive Betreuung auch nach dem Verkauf ist für uns an höchster Stelle mit all unseren Serviceleistungen – unser Geschäft zeichnet sich durch Beständigkeit und Tradition aus. Denn wie es so schön heißt: ,Tradition verpflichtet!‘", betont Michael Gärtner nicht ohne Stolz. Viele der heutigen Kunden kenne man bereits seit deren Kinderstube.

Das tägliche mehrstündige Tragen der medizinischen Masken hatte anfangs, wie Gärtner einräumt, "durchaus eine Eingewöhnungszeit gebraucht", sei aber zwischenzeitlich als "unfreiwillige Routine" fester Bestandteil des Arbeitsalltags. Der größte Nachteil zeige sich nicht im Tragen an sich, sondern im Bezug auf die Kunden. "Leider erkennt man nicht jeden Kunden gleich mit der Maske oder ist sich fast schon unsicher, ob die Person auch jene ist, die man glaubt zu sehen", gibt Gärtner zu bedenken. Es käme immer wieder vor, dass man Kunden mit den Worten "Bist du es?" begrüße – und das zeige auf, dass das normale Miteinander spürbar beeinträchtigt sei.

Dennoch sieht er keinen direkten Grund zur Klage: "Nach fast einem Jahr hat man sich an die jetzige Situation gewöhnt. Weil wir systemrelevant in der Augenoptik sind, haben wir immer noch unseren täglichen Kundenkontakt; auch die Beratung muss trotz aller Hygienevorschriften weiterhin stattfinden", betont er.

Gewisse Kritik übt Michael Gärtner jedoch an der Schließung des Einzelhandels vor Weihnachten: "Das war in dieser Form meiner Meinung nach völlig unnötig. Man hätte zumindest bis zum Samstag vor dem vierten Advent unter allen bestehenden Regeln die Läden offen halten können", glaubt er und fügt an, dass die Existenz vieler Einzelhändler und Dienstleister nebst deren Mitarbeitern "vorsätzlich geschädigt und teilweise sogar ruiniert" worden sei, die Politik jedoch den großen Märkten und Konzernen in die Hände gespielt habe: "Durch ihr Mischangebot durften diese alle anderen Non-Food-Artikel verkaufen und vergrößern ihr Sortiment noch, wodurch auch nach einer Wiedereröffnung der Bedarf bereits gedeckt ist und der Einzelhandel nichts mehr von den bereits georderten und vorrätigen Waren verkaufen kann", sagt Gärtner.

Im Ganzen bezweifle er, dass die vorzeitige Schließung vor Weihnachten für Einzelhändler und Dienstleister unter den seinerzeit bereits geltenden Hygienemaßnahmen und Konzepten das Stagnieren beziehungsweise den Rückgang der Infektionszahlen positiv beeinflusst habe – insbesondere wegen der Lockerungen über die Feiertage. "Sicher ist, viele hätten einen ruhigeren und sorgenfreieren Jahreswechsel mit ihren Familien erlebt", betont er.

Nun hieße es dennoch, voll positivem Elan in die Zukunft zu blicken und Zwischengas zu geben. Für das laufende Jahr wünsche er sich die Rückkehr zur Normalität – freilich auch aus einem ganz privaten Grund: "Für uns alle ist es wichtig, sich persönlich und ungezwungen mal wieder zu treffen und auszutauschen, insbesondere für die Kinder!", betont der dreifache Familienvater.

> Kontakt: Uhren-Optik Gärtner, Wertheimer Straße 7 in Hardheim, Tel. 06283/50507, E-Mail: info@optik-gaertner.de, Internet: www.optik-gaertner.de.