Hardheim. Ein besonderes Training absolvierte jüngst C-Junioren-Kreisligist SG Erftal. Auf dem Kunstrasenplatz in Hardheim war Ex-Profi Martin Lanig (123 Bundesliga-Spiele, elf Tore, für den VfB Stuttgart, den 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt) zu Gast. Der 35-Jährige Königshöfer leitete einerseits selbst Übungen an, und andererseits war er Beobachter von Pass- und Spielformen. An deren Ende gab er den engagierten Nachwuchskickern Korrekturhinweise und Tipps zur Verbesserung ihrer fußballerischen Fähigkeiten.

Am Ende der Einheit ließ es sich der ehemalige Bundesligaspieler nicht nehmen, aktiv am Abschlussspiel teilzunehmen. Dort coachte er sozusagen „hautnah“ und motivierte so die Spieler zu sehr guten Leistungen. Das war für die Buben natürlich noch ein ganz besonderes Erlebnis. Nach dem Training nahm sich Martin Lanig noch die Zeit, um Fragen der C-Junioren-Spielern zu beantworten. Von diesem Angebot machten die Jungs natürlich regen Gebrauch und „löcherten“ den Ex-Profi.

Martin Lanig hospitierte kürzlich am DFB-Stützpunkt in Heilbronn, der vom Laudaer Ex-Trainer Günter Major geleitet wird. Der 35-Jährige kann sich vorstellen, künftig jugendliche Fußballer in der Region in ihrer Entwicklung zu unterstützen.

„Wir klagen immer, dass hier im Odenwald in Sachen Fußball nichts mehr voran geht. Ich bin mir aber sicher, dass mit einer gezielten Förderung Fortschritte zu erreichen sind. Man muss nur auch mal damit anfangen“, sagt Lanig.