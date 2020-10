Hardheim. (pm/jam) Dass die Maschinenfabrik Eirich im Zuge einer Umstrukturierung Stellen abbauen möchte, ist seit Sommer bekannt. Seitdem liefen im Hintergrund Verhandlungen zwischen der Geschäftsleitung, dem Betriebsrat, der IG Metall und Südwestmetall. Das nun verabschiedete Zukunftspaket für Eirich legt fest, ob und in welchem Umfang betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden müssen. Denn: "Ein begrenzter Stellenabbau ist unumgänglich", wie Prokurist und Personalchef Kevin Mechler der RNZ mitteilt. Zusätzlich bringt ein Ergänzungstarifvertrag für die Mitarbeiter, die weiterhin für die Maschinenfabrik arbeiten, finanzielle Einbußen mit sich.

Wie hoch der Stellenabbau genau ausfällt, richtet sich Mechler zufolge nach dem Durchschnittsentgelt. Deshalb könne er sich auf keine konkrete Zahl festlegen. Realistisch ist nach seiner Einschätzung die Größenordnung 70 bis 120 Arbeitsplätze. "Unabhängig davon liegt die mögliche Anzahl betroffener Stellen aufgrund des Ergänzungstarifvertrags weit unter der ursprünglich und ohne Ergänzungstarifvertrag notwendigen Anzahl." Noch im Sommer hatte die Geschäftsleitung angedroht, dass man ohne Einigung langfristig die Produktion an Firmenstandorte im Ausland verlagern müsse. Damit hätte der Standort Hardheim mehr als 300 Arbeitsplätze verloren.

"Wir haben mit diesem Ergänzungstarifvertrag die Grundlage geschaffen, die aktuellen konjunkturellen und strukturellen Herausforderungen zu bewältigen", betont Mechler und ergänzt: "Wir sichern langfristig unseren Standort Hardheim einschließlich der Produktion in Hardheim und Külsheim als wichtigen Teil der Eirich-Gruppe."

​Foto: Janek Mayer

Nach nicht immer einfachen Verhandlungen war der Ergänzungstarifvertrag bereits Mitte August unterschrieben, gültig ist er bis 2025. Im Nachgang verhandelten Geschäftsführung und Betriebsrat über die Sozialverträglichkeit des Stellenabbaus. Ein Interessenausgleich und ein Sozialplan wurden Mechler zufolge erst in der vergangenen Woche beschlossen. "Mit dem Angebot eines Freiwilligenprogramms und einer Transfergesellschaft tragen wir maßgeblich dazu bei, Chancen auf einen schnellen Wiedereinstieg in eine Beschäftigung zu schaffen", betont der Personalchef.

Seit Montag wurden die Mitarbeiter dann über die Umstrukturierung informiert. Sie haben nun bis zum 23. Oktober Zeit zu entscheiden, ob sie freiwillig – und dementsprechend ohne finanzielle Verzichte, dafür aber mit einer Abfindung – gehen. "Je mehr Mitarbeiter diese Option wählen, desto weniger betriebsbedingte Kündigungen müssen wir aussprechen", sagt Kevin Mechler. Bisher zeigten die Mitarbeiter jedoch noch Zurückhaltung, wie er mitteilt. Er erklärt dies vor allem mit dem noch fernen Fristende.

Die Geschäftsleitung will nun "weiterhin gemeinsam mit Gesellschaftern, Betriebsrat, Belegschaft und unseren internationalen Schwesterunternehmen fokussiert unsere ,Pioneers Strategy 2025‘ erfolgreich und nachhaltig" umsetzen. Als gemeinsame Ziele habe man "Transformation, Digitalisierung und Steigerung der Ertragskraft" festgelegt.

Denn noch "sehen wir aus heutiger Sicht keine positiven konjunkturellen Effekte für 2021 und gehen frühestens für Anfang 2022 wieder von einer vorsichtigen Markterholung aus", zieht Kevin Mechler als Bilanz. Die in den vergangenen Wochen gelegentlich gehörten Meldungen, wonach sich die konjunkturelle Situation im Maschinenbau positiv entwickeln soll, könne man bei Eirich so "in keinster Weise feststellen". Für Eirich stelle sich die Situation aktuell als unverändert schwierig dar. "Fehlende Auftragseingänge der letzten Monate werden eine nachhaltig negative Auswirkung im Auftragsbestand und Auslastung auch noch im Jahr 2021 zur Folge haben", prognostiziert der Prokurist und führt die mangelnde Nachfrage auf die Corona-Ausbreitung und die Auswirkungen auf das weltweite Geschäftsumfeld von Eirich zurück.