Hardheim. (pm/RNZ) Die Firma Eirich zieht erste Konsequenzen aus dem fehlenden Entgegenkommen der Gewerkschaft IG Metall in den Verhandlungen um die künftige Ausrichtung des Unternehmens.

Das Unternehmen wird den Arbeitgeberverband Südwestmetall (SWM) verlassen, die Kündigung wurde bereits eingereicht. Damit steigt einer der größten Arbeitgeber in der Region Neckar-Odenwald aus dem Tarif Metall- und Elektroindustrie aus. Ralf Rohmann, geschäftsführender Gesellschafter der Eirich-Gruppe und Vorstandsmitglied der Bezirksgruppe Rhein-Neckar-Odenwald von Südwestmetall, legt seine Ämter nieder. Ebenso scheidet er aus dem Mitgliederrat des Verbandes Südwestmetall in Stuttgart aus.

Rohmann erklärt: "Vorgehen und Verhalten der IG Metall und der Belegschaftsvertretung im Rahmen einer solchen Situation sind nach unserer Auffassung von mangelnder Flexibilität, Besitzstandswahrung und rein politischen Interessen geprägt."

Das Unternehmen und seine Gesellschafter stünden seit über 157 Jahren für die Region und den Standort Hardheim. "Die Verbundenheit mit Tarifpartnern war bisher Grundlage eines gemeinschaftlichen Weges", so Rohmann. Eirich vertrete seit Jahren die Position, dass ein undifferenzierter Flächentarifvertrag einem Unternehmen im ländlichen Raum mehr schade als nütze. Die jetzigen Erfahrungen zeigten: "Eirich ist nicht gewillt, tarifpolitische Auseinandersetzungen auf seinem Rücken austragen zu lassen", sagt Rohmann. Dies betreffe letztendlich nicht nur das Unternehmen, Gemeinde und Region, sondern gerade die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Arbeitsplätze auf lange Sicht.

Update: Mittwoch, 29. Juli 2020, 18.02 Uhr

Am Eirich-Standort sind 300 Arbeitsplätze in Gefahr

Hardheim. (dore) "Wir wollen ein für uns wichtiges Statement abgeben", erklärte Ralf Rohmann, geschäftsführender Gesellschafter der Eirich-Gruppe, in einem Pressegespräch am Dienstag. Die IG Metall hatte in einer Mitteilung Mitte Juni der Firma Eirich vorgeworfen, dass es ihr nicht um akute Liquiditätsprobleme gehe, sondern sie die gesamtwirtschaftlich schwierige Situation dazu benutzen möchte, Einkommen und Personal dauerhaft deutlich zu senken. Rohmann sagte nun der RNZ: "Wir haben durch die Coronakrise einen Auftragsrückgang von 40 bis 60 Prozent. Das drückt uns erheblich." Für die Gewerkschaft IG Metall sei diese Situation aber nicht plausibel, Corona sei nur eine Ausflucht und es sei kein Verständnis für die Situation vorhanden.

Durch den geplanten radikalen Umbau der Eirich-Gruppe, mit dem die Geschäftsführung das Unternehmen auf neue Herausforderungen am Weltmarkt ausrichten möchte, würden 70 bis 80 Mitarbeiter am Standort Hardheim ihren Arbeitsplatz verlieren. Die Geschäftsführung habe in den Verhandlungen seit April Angebote gemacht, um Kostenersparnisse zu erreichen. "Wir haben angeboten, dass die Arbeitnehmer auf einen Teil ihres Weihnachts- und Urlaubsgeldes verzichten. Dadurch könnten viele Arbeitsplätze erhalten werden", informierte Rohmann. Man habe schon vor Monaten gesagt, dass man so viele Arbeitsplätze wie möglich sichern wolle.

Jede Verhandlung sei ergebnislos beendet worden, die Gewerkschaft sei nicht zu irgendwelchen Verzichten bereit, was die Bezahlung der Eirich-Mitarbeiter angeht, so Rohmann. Personalchef Kevin Mechler berichtet von einer aktuellen Nachricht: "Erst heute haben wir erfahren, dass die nächste Verhandlung, die für morgen geplant war, von der Gewerkschaft abgesagt wurde". Wenn die Gewerkschaft der Geschäftsführung nicht entgegenkäme, so würden in Hardheim zunächst 140 statt 70 oder 80 Mitarbeiter ihren Job verlieren. Da dann aber auch die Gesellschafter nicht in den Produktionsstandort Hardheim investieren würden, käme es zur Schließung der Produktion in Hardheim und Verlagerung an die Firmenstandorte im Ausland. Weitere 200 Mitarbeiter in Hardheim würden ihren Arbeitsplatz verlieren. Auch Teile des Vertriebs und Ingenieurabteilungen könnten davon betroffen sein.

"Für Diskussionen bzw. zu Gesprächen und Kompromissen war die Gewerkschaft nicht bereit", so Rohmann. Stattdessen stelle die IG-Metall maximale Forderungen wie eine Arbeitsplatzgarantie für die Mitarbeiter, Investitionszusagen in Höhe von zehn bis 15 Millionen Euro sowie eine Ausbildungssicherung.

Tatsache sei aber, dass man sich nun in einem Ausnahmezustand befinde, betonte Hubert Sajonz, Chief Operating Officer (Manager, der das operative Geschäft leitet). "Wir brauchen die schwarze Null. Dies schafft Vertrauen bei Gesellschaftern und Externen." Das sei aber eben nur mit Verzichten der Mitarbeiter möglich. Es seien zwei Pakete zu stemmen: zum einen das Rettungspaket 2020 wegen der Coronakrise und zum anderen der strategische Unternehmensumbau, das Programm Eirich 2025, mit dem das Unternehmen für die Zukunft ertragsstärker aufgebaut werden soll. Eirich stehe trotz Rekordauftragseingängen in den Jahren 2018 und 2019 nun vor noch nie da gewesenen Herausforderungen.

Ralf Rohmann stellte klar, dass es nach wie vor das Ziel der Geschäftsführung sei, den Standort in Hardheim nicht nur zu erhalten, sondern auch zu stärken, um dort weiterhin zu produzieren und auszubilden. Die Aufträge gingen aktuell auf ein Minimum zurück. Und seit Anfang Juli arbeite das Unternehmen mit 50 Prozent Kurzarbeit in allen Breichen außer der Produktion und Außenmontage.

Sajonz ergänzte: "85 bis 90 Prozent der Aufträge kommen aus dem Ausland. Durch die Krise steht der asiatische Markt jedoch still, Aufträge kommen hauptsächlich noch aus Skandinavien und dem restlichen Europa." Es gebe kein Geschäft, deshalb sei die Kurzarbeit unumgänglich. Bis Ende des Jahres plane Eirich in Hardheim mit Kurzarbeit. "Wir fahren jedoch auf Sicht, d.h. je nachdem wie sich das Geschäft entwickelt, sobald wir die Chance haben, Liquidität und Umsatz einzuholen, werden wir sie ergreifen."

Geschäftsführer Rohmann betonte zusammenfassend trotz aller Schwierigkeiten mit der IG-Metall, dass die Geschäftsführung jederzeit für ernsthafte Verhandlungen zur Verfügung stehe und bereit sei, ihr Angebot zu wiederholen. "Wir werden uns niemals den Gesprächen mit Betriebsräten und der IG-Metall verschließen. Wir können die Verhandlungen nicht blockieren und wir haben immer gesagt: ,In erster Linie geht es uns um den Standort Hardheim’."

Doch so langsam müsse eine Entscheidung her, die Spielräume würden immer kleiner, so Rohmann. Eine gemeinsame Veranstaltung über die Zukunft des Unternehmens mit Gesellschaftern, Geschäftsführung, IG Metall und Belegschaftsvertretung habe zudem einen unerwarteten Verlauf genommen. Die bis dahin grundsätzlich positive Haltung der Eigentümer zum Standort Hardheim sei dadurch nachhaltig verändert worden. Das hätten die Gesellschafter letztlich zum Anlass genommen, ihre bisherige Strategie zu überdenken. So sei es möglich, dass die 15 Millionen, die eigentlich in den Standort Hardheim investiert werden sollten, ins Ausland fließen. Das Unternehmen bereite sich nun auf den Abbau von wesentlich mehr Stellen am Standort Hardheim vor, sagte Rohmann.

Eine Entscheidung in den Verhandlungen mit Betriebsrat und der IG-Metall müsse bis Mitte, spätestens Ende August fallen. "Es gibt einen point of no return", erklärte Rohmann. Denn das Unternehmen brauche auch Planungssicherheit.

Wenn es von Seiten der Arbeitnehmer keine Verzichte gibt, sieht es also für viele Arbeitsplätze am Standort Hardheim düster aus.